US Eröffnung: Nasdaq schmälert Gewinne, Gewinnmitnahmen bei Nvidia setzen ein

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

· Wall Street-Indizes eröffnen höher

· Nasdaq gibt aufgrund von Gewinnmitnahmen bei Nvidia einige Gewinne wieder ab

· Guess steigt nach den Ergebnissen des zweiten Quartals 2024 um über 20%

Die Indizes der Wall Street begannen den heutigen Handel höher, angeführt vom Technologiesektor. Der S&P 500 wurde zu Beginn der Sitzung um 0,3% höher gehandelt, der Nasdaq legte um 0,7% zu und der Dow Jones notierte unverändert. Der Small-Cap-Index Russell 2000 lag mit einem Minus von 0,3% zurück.

Die verbesserte Stimmung gegenüber dem Technologiesektor ist auf die soliden Ergebnisse zurückzuführen, die Nvidia gestern nach Börsenschluss veröffentlichte. Nvidia selbst (NVDA.US) begann den heutigen Handel mit einer Kurslücke von rund 7%, hat aber bereits einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Diese Gewinnmitnahmen bei Nvidia begannen jedoch, den gesamten Nasdaq nach Beginn der US-Kassensitzung nach unten zu ziehen.

Quelle: xStation5

Der Nasdaq-100 (US100) kletterte nach den Ergebnissen von Nvidia auf ein 2-Wochen-Hoch. Allerdings gab der Index heute nach dem Start der Wall Street-Cash-Session einige Gewinne wieder ab. Ein Blick auf das US100-Chart im H1-Intervall zeigt, dass es den Bullen nicht gelungen ist, den Index über die Widerstandszone von 15.400 Punkten zu drücken. Sollten sich die Rückgänge verstärken, ist ein erneuter Test der 15.050-Punkte-Zone nicht auszuschließen. Nichtsdestotrotz bleibt das technische Bild nach dem gestrigen Ausbruch über die obere Grenze der Marktgeometrie, der auf eine zinsbullische Trendumkehr hindeutet, eher bullisch.

Unternehmensnachrichten

Dollar Tree (DLTR.US) notiert nach der Veröffentlichung von besser als erwarteten Ergebnissen für das zweite Quartal 2024 (Mai - Juli 2023) und einer schwachen Prognose für das dritte Quartal 2023 niedriger. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Nettoumsatzes um 8,2% auf 7,32 Mrd. USD (exp. 7,21 Mrd. USD) im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EPC lag mit $0,91 ebenfalls über den Markterwartungen (exp. $0,87). Allerdings lag die Bruttomarge mit 29,2% im zweiten Quartal des Geschäftsjahres um mehr als 2 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Dollar Tree erwartet im Fiskal-Q3 2024 einen Nettoumsatz von 7,3-7,5 Mrd. $ (exp. 7,33 Mrd. $) und ein EPS von 0,94-1,04 $ (exp. 1,29 $).

Guess (GES.US) steigt heute nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 im zweistelligen Bereich. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Nettoumsatzes in Q2 um 3,4% auf 664,5 Mio.$ (Erwartet: 640 Mio. $). Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,72 $ deutlich über den vor einem Jahr gemeldeten 0,39 $ und den in diesem Quartal erwarteten 0,40 $. Das Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr 2024 ein Umsatzwachstum von 2,5 bis 4,0% gegenüber der vorherigen Prognose von 2,0 bis 4,0% und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,88 bis 3,08 US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose von 2,60 bis 2,90 US-Dollar.

Boeing (BA.US) teilte mit, dass es ein Problem bei seinen 737 MAX Jets entdeckt hat. Das Unternehmen sagte, dass sein größter Zulieferer unsachgemäß Löcher in Teile gebohrt hat, die zur Aufrechterhaltung des Kabinendrucks beitragen. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration erklärte, dass es sich nicht um ein Sicherheitsrisiko handelt. Dennoch sind die Auslieferungsziele von Boeing gefährdet, was die Aktie heute etwas unter Druck setzt.

Guess (GES.US) begann den heutigen Handel höher und konnte zu Beginn der Sitzung weiter zulegen. Die Aktie ist heute um über 20% gestiegen. Ein Blick auf das Chart zeigt, dass die Aktie von der unteren Grenze der jüngsten Handelsspanne abgeprallt ist und sich einen Weg über die obere Grenze gebahnt hat. Die nächste zu beachtende Widerstandszone befindet sich im Bereich von 24,00 $. Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.