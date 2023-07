US Eröffnung: Die Ertragssaison läuft auf Hochtouren!

· Wall Street legt zum Wochenstart leicht zu

· Ertragssaison auf Hochtouren!

· Im Fokus: Bank of America, Morgan Stanley and Goldman Sachs, United Airlines, Las Vegas Sands, Tesla und Netflix.

· Microsoft und Sony unterzeichnen Vereinbarung zur Aufrechterhaltung des Verkaufs der Call of Duty"-Serie auf Sony PlayStation-Konsolen

Zu Beginn der ersten Handelssitzung dieser Woche an der Wall Street verzeichneten die wichtigsten Aktienmarktbenchmarks moderate Anstiege. Der NASDAQ steigt derzeit um 0,44%, während der S&P 500 um 0,15% zulegt. Interessanterweise steigt der VIX-Index um fast 3,5%, was auf die erhöhte Volatilität bei den US-Unternehmen hindeutet.

Die Gewinnsaison für das zweite Quartal gewinnt diese Woche mit den Ergebnissen großer Finanzinstitute wie der Bank of America, Morgan Stanley und Goldman Sachs an Fahrt. Ergebnisse werden auch von United Airlines, Las Vegas Sands und den Tech-Giganten Tesla und Netflix erwartet.

Unternehmensnachrichten

Ford Motors (F.US) hat am Montag erhebliche Preissenkungen für alle Versionen seines Elektro-Pickups F-150 Lightning angekündigt. Die günstigste Version des Lightning wird nun rund 50.000 US-Dollar kosten, etwa 10.000 US-Dollar weniger als bisher. Andere Versionen des Fahrzeugs (erweiterte Versionen) erhalten Preisnachlässe von mindestens 6.000 US-Dollar. Der Grund für die Preisnachlässe ist die geplante Produktionssteigerung des Unternehmens.

Die Aktien von Activision Blizzard (ATVI.US) stiegen um 4%, nachdem Microsoft und Sony eine Vereinbarung unterzeichneten, die den Verkauf der "Call of Duty"-Serie auf Sony PlayStation-Konsolen nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft aufrecht erhält.

Die Aktien von Chewy (CHWY.US) stiegen um mehr als 5%, nachdem Goldman Sachs seine Empfehlung für die Aktien des Unternehmens von zuvor "neutral" auf "kaufen" heraufgesetzt hatte. Die Firma sagte, das Unternehmen habe ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil und die Margen könnten steigen. Das Kursziel wurde von 42 USD auf 50 USD angehoben.

Die Aktien von Tesla (TSLA.US) legten zu Beginn des heutigen Handelstages um fast 2,5 Prozent zu. Am Samstag gab das Unternehmen bekannt, dass es sein erstes "Cybertruck"-Fahrzeug nach zwei Jahren Verzögerung gebaut hat

Die Aktien von Paramount Global (PARA.US) fielen zu Beginn des Handelstages um 2,8 Prozent, nachdem der neueste Teil der "Mission: Impossible'-Franchise die Erwartungen an den Kinokassen nicht erfüllen konnte. Der Film spielte an seinem ersten Wochenende in den USA 56,2 Millionen Dollar ein, weniger als der vorherige Film der Reihe, der im gleichen Zeitraum 80 Millionen Dollar einspielte.

