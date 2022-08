US-Energieversorgung tritt in ein neues Zeitalter! Bei dieser Aktie sehen Analysten über 100 % Kurspotenzial!

NÄCHSTE CHANCE…







Explosives Chartbild im aktuell besten Sektor! Der Weg ist also auch bei dieser Aktie vorgezeichnet…! Wer bisher nur zugeschaut hat, bekommt jetzt eine neue Chance.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Biden-Regierung unterstützt den Plan einer eigenen Uranversorgung und übt sogar dahingehend Druck aus, diesen umzusetzen! Denn die Import-Abhängigkeit sei einfach zu groß! Zu groß sei damit definitiv auch die Gefahr einer Unterbrechung der angereicherten Uranversorgung, was unweigerlich zu Betriebsstörungen in den Kernreaktoren führen würde! Und dann gehen, wenn wundert es, im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus!

Mit einem Importanteil von 23 % sind die Vereinigten Staaten extrem anfällig für Unterbrechungen in der Lieferkette, zumal unseres Wissens von den 23 % noch 16 % aus Russland stammen. Aber noch kann man hoffentlich zeitig reagieren, da Amerika sogar noch eine Uran-Anreicherungsanlage im Land hat.

PAUKENSCHLAG: 4,3 Mrd. US-Dollar !!!

Der Eintrittspreis ein neues US-Uran-Zeitalter!





Das große Bewegung in die Sache kommt verdeutlicht, dass das Energieministerium eine Ausschreibung an Uranunternehmen gerichtet hat, deren Minen noch nach Januar 2009 in Betrieb waren. Damit ist der feste Wille eine eigene Uranversorgung aufzubauen schon einmal in ein gesundes Fundament gegossen.

Grund genug also, sich als angehender Uranproduzent schon einmal „warmzulaufen“, wie es Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) schon macht!

Denn wir werten den jüngsten Vorstoß das bislang stärkste Signal der US-Regierung, ihre Migration weg von der Abhängigkeit russischen Urans zu beschleunigen. Für US-Uranunternehmen ein unüberhörbarer Weckruf! Die Auswirkungen werden allerdings auch die westliche Welt erfassen, da ich hier ebenfalls die Nachfrage nach Uran aus westlicher Herkunft enorm zunehmen wird! Paradiesische Aussichten also für Uranunternehmen, vor allem für US-Unternehmen wie Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)!





10 % der globalen Bewertungen auf einen Streich!

Wussten Sie eigentlich, dass die vom US-Energieministerium ausgerufene gewaltige Summe von 4,3 Mrd. US-Dollar etwa 10 % der globalen Bewertungen aller Uranaktien ausmacht? Die globale Uran-Nachfrage wird für dieses Jahr auf etwa 200 Millionen Pfund geschätzt, von denen aus der primären Minenproduktion rund 135 Millionen Pfund stammen. Mit weiteren etwa 20 Millionen Pfund wird aus den sogenannten Sekundärquellen gerechnet. Wo der Rest herkommen soll, das weiß vermutlich jetzt noch keiner so genau.

Rein rechnerisch stehen wir somit schon dieses Jahr vor einem Defizit von 45 Millionen Pfund Uran! Höchste Zeit also, die finale Phase der Unternehmensentwicklung herzustellen, bevor der richtige Uran-Bullenmarkt losgeht. Das Wissen auch die Unternehmenslenker von Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) die jetzt nochmal so richtig nachlegen!





25 % in nur wenigen Tagen! Jetzt kommt noch MEHR!

Seit Ende Juli konnten Sie mit unserer Uran-Empfehlung Uranium Energy innerhalb weniger Tage mehr als 25 % Kursgewinn einfahren. Mindestens das gleiche Kurspotenzial sehen wir jetzt kurzfristig auch bei Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)!

Langfristig sprechen sogar noch viel mehr Gründe für die Atomkraft, wie Sie wahrscheinlich schon in einigen unserer Vorberichte gelesen haben, und gerade langfrist-Investoren mit Aktien wie Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) enorme Gewinne einfahren können. Denn Consolidated Uranium geht gerade die nächste, vielleicht sogar schon die finale Runde einer kompletten Neubewertung! Nach den jüngsten Unternehmensfortschritten rechnen wir hier schon zeitnah wieder mit weiteren Hammer-News!





Consolidated Uranium kennt nur eine Richtung!

Vorwärts, in Richtung Produktion!









Die Uransuche in den USA, einem Land das dringend eigenes Uran braucht um sich unabhängig zu machen, wird auf das nächste Level gehievt! Und da können sich die USA freuen, einen solchen aktiven Player im Land zu haben wie z.B. Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0), eines derjenigen Unternehmen, die dank der Verarbeitungsmöglichkeit in der Energy Fuels Uran-Aufbereitungsanlage mit am ersten Uran ausliefern kann!

Aber nicht nur dass, so können schon sehr kurzfristig die historischen Uran-Minen - ‚Tony M‘, ‚Daneros‘ und ‚Rim‘ (eine Uran-Vanadium Mine im Südosten Utahs) in Produktion gebracht werden, die bereits zwischen 2006 und 2013 in Betrieb waren und somit auch vollständig genehmigt und erschlossen sind.

Die Uranmine ‚Tony M‘ in den Henry Mountains zum Beispiel ist eine groß angelegte, vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die in zwei verschiedenen Betriebszeiträumen (1979-1984 und 2007-2008) fast eine Million Pfund U3O8 produzierte. Noch länger in Betrieb, nämlich bis 2013, war die ‚Daneros‘-Mine im ‚White Canyon‘-Distrikt, die zwischen 2010 und 2013 fast eine Million Pfund U3O8 produzierte! Diese Mine wird unserer Meinung nach die erste sein, in der die Produktion wieder angefahren wird.





Quelle: Consolidated Uranium - Lage der ehemaligen Produktionsminen von Consolidated Uranium in unmittelbarer Nähe der ‚White Mesa Mill‘, der einzigen in Betrieb befindlichen konventionellen Uranmühle in den USA.





Als wichtigen Schritt bezeichnete Philip Williams, CEO von Consolidated Uranium den kürzlich gestarteten Bohrbeginn, da nur so der inhärente Wert und das große Aufwärtspotenzial des US-Uranprojektportfolios demonstriert werden könne. Durch eine genauere Verifizierung der historischen Mineralressourcen der drei Minen hoffe das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte eine Produktionsentscheidung treffen zu können, sofern die Marktbedingungen es erlauben.





Auch personell noch besser aufgestellt!

Mehr Expertise geht kaum!





So trat mit Marty Tunney ein TOP Bergbauingenieur als Präsident und COO in das Unternehmen ein. Um keine wertvolle Zeit zu verlieren hat er sofort damit begonnen, ein Produktionsteam zusammenzustellen. Darüber hinaus wurde der ebenfalls sehr erfahrene Bergbauingenieur Mark Chalmers ins Board of Directors geholt, der übrigens CEO von Energy Fuels ist.





Die Mission lautet: Eines der größten Uranunternehmen aufzubauen und Aktionäre glücklich zu machen!

Und dass diese Mission nicht nur „so daher gesagt ist“ durften die Investoren, die schon länger bei Consolidated Uranium dabei sind oder waren an der Ausgliederung von Labrador Uranium erfahren. Denn hier bekam jeder Aktionär Gratis-Aktien!

Ausgestattet wurde Labrador Uranium in Partnerschaft mit Altius Minerals und Mega Uranium mit dominanten Landpositionen im Uranreichen ‚Central Mineral Belt‘ von Labrador.

CEO Philip Williams Worten nach hat man noch einige Akquisitionsziele für Consolidated Uranium im Auge, weshalb wahrscheinlich noch mehrere Ausgliederungen möglich sein sollten.

Für Investoren eine weitere sehr gute Nachricht, denn so baut man sich ein breit diversifiziertes Uran-Portfolio zum Nulltarif aus!

Neben dem Abschluss der Akquisition von ‚Laguna Salada‘ in Argentinien, einem Projekt, auf dem die ersten Arbeitsprogramme bereits auf Hochtouren laufen hält das Unternehmen auch weiterhin in Sachen ‚Deal-Pipeline Ausschau! Noch kann man die niedrigen Uranpreise für günstige Übernahmen nutzen! Aber mit jedem Dollar, denn die Uranpreise steigen, verteuert sich auch eine mögliche Übernahme! Auch Bieterkämpfe können dann vermehrt zum Thema werden.





Newsflow voraus! Es wird wieder richtig spannend!

Investoren können sich auf einen anhaltenden Strom von Explorationsergebnissen aus den zahlreichen US-Bohrprogrammen einstellen. Parallel dazu sollten Ergebnisse aus Argentinien anstehen, sowie von weiteren Projekten der Gesellschaft.

Explizit wies Philip Williams nochmals darauf hin, dass man an der Akquisitionsfront weiterhin sehr aktiv sei, und das bestehende Portfolio um Projekte zu erweitern und potenziell neue Gebiete zu erschließen! Klingt gerade so, als hätte man schon was genaueres im Auge!

Jüngster Spross ‚Milo‘ jetzt im Unternehmensbesitz und Genehmigungen für Australien!

Vor noch gar nicht langer Zeit meldete Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) erst dass sich auch das Uran-Kupfer-Gold-Seltene Erden-Projekt ‚Milo‘ im vollständigen Unternehmensbesitz befindet. Mit dem neuen Portfoliozugang erhielt man nahezu gleich die Konzessionen für das ‚Gidyea-Creek‘-Projekt in Queensland in Australien, sowie vom Department of Natural Resources, Mines and Energy (Ministerium für natürliche Ressourcen, Bergbau und Energie) drei zusammenhängende Explorationsgenehmigungen, die sich etwa 65 km nördlich der Stadt Mount Isa in Queensland, Australien, befinden.









Volltreffer auf ‚Milo‘ machen Lust auf MEHR!





Bei Bohrungen des früheren Betreibers wurden allein in den Jahren 2010 bis 2012 insgesamt 32 Bohrlöcher gebohrt. Dabei wurde die Uran-, Kupfer- und Seltene Erden-Mineralisierung nicht nur kontinuierlich erweitert, sondern obendrein extrem hochgradige Treffer gelandet. In einer hochgradigen Kupfer-Mineralisierung wurden zum Beispiel 2 m mit 6,19 % Cu in nur 163 m Tiefe gefunden. Das sind Spitzenwerte, an die das Unternehmen gerne weiter anknüpfen kann!





Jetzt auch Charttechnisch heiß! Aktie vor Ausbruch!





Auch charttechnisch sieht die Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)-Aktie wieder sehr gut aus und scheint in einen längerfristigen Aufwärtstrend einzutreten. Ein tragfähiger Boden wurde im Bereich 1,55 CAD eingezogen, von dem aus sich die Aktie nun in Richtung kurzfristigen Abwärtstrend langsam und kräfteschonend hinarbeitet, wobei die 50-Tage-Linie schon überwunden wurde.





Quelle StockCharts

Gelingt jetzt der Break über den Abwärtstrend bei rund 2,05 bis 2,10 CAD wäre das der Befreiungsschlag mit anschließender Kursrallye. Der nächste kleine Widerstand wäre dann erst die 200-Tage-Linie bei 2,40 CAD respektive 2,46 CAD, wo die Linie des Abwärtstrends verläuft. Darüber ist der Weg in Richtung Allzeithoch frei!





Consolidated Uranium – hier geht jetzt die Post ab!

· Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) profitiert durch seine zusätzlichen Goldprojekte sogar doppelt. Zum einen vom Gold-Silber-Bullenmarkt und zum anderen vom beginnenden Uran-Bullenmarkt!

· Die Firma wird von einem Weltklasse-Uran-Team geleitet!

· Mit rund 29 Mio. CAD Working Capital eröffnen sich noch deutlich mehr Möglichkeiten!

· Mit nur rund 152,6 Mio. CAD deutlich zu niedrige Marktkapitalisierung!

· Ein sich dramatisch zuspitzendes Urandefizit verspricht extrem hohe Kursgewinne! Renommierte Anker-Investoren wie z.B. Sachem Cove und Segra Capital oder auch IsoEnergy und Mega Uranium geben großes Vertrauen in das Unternehmen!

· Alle Projekte befinden sich in juristisch einwandfreien Regionen!

· Möglicher Verkauf der beiden Gold-Silber-Projekte würde zusätzliches Geld in die Kasse spülen, ohne Investoren zu verwässern!

· Gratisrendite durch Gratisaktien! Endlich arbeitet das Geld für Sie!

· Transformatives Jahr steht bevor! Wir rechnen mit weiteren TOP-News! Sowohl von Consolidated als auch von Labrador!

· KURSZIEL-HAMMER: Bis zum Erreichen des neuen Kursziels der renommierten Analysten von RedCloud rund 100 % Kurspotenzial! Wir rechnen mit weiteren Kurszielerhöhungen!

Fazit: Red Cloud-Kursziel 4,15 CAD!

Das bedeutet mehr als 100 % Kursgewinn für Sie!

Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen! Das werden hoffentlich die Politiker und Verantwortlichen, nachdem über die letzten 20 Jahre mehr als 5 Billionen US-Dollar in „grüne“ Energien investiert wurde. Dass allerdings hat den Anteil fossiler Treibstoffe an der Primär- Energie von 86 % auf gerade einmal 84 % reduziert und den weltweiten Ölverbrauch im Gegenzug von 77 Millionen Barrel pro Tag auf 100 Millionen Barrel pro Tag erhöht.

So wird die Energiewende, gerade in der derzeitigen Energiekrise, nicht gelingen! Jetzt ist es höchste Zeit, wieder auf grundlastfähige, effiziente und günstige Alternativen (Kernenergie) zu setzten, wie es die USA tun.

Und genau da kommt Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) ins Spiel, da dieses Unternehmen durch die Verifizierung der historischen Mineralressource bei ‚Tony M‘ und die Erprobung von Gebieten außerhalb der historischen Mineralressourcen bei ‚Daneros‘ und ‚Rim‘ eventuell noch in diesem Jahr eine Produktionsentscheidung treffen will. Natürlich muss dann auch das Marktumfeld entsprechend mitspielen, wonach es derzeit allerdings definitiv aussieht!

Consolidated Uranium ist davon überzeugt, dass gerade die historischen US-Minen einmalig gut positioniert sind, um eine kurzfristige Uranproduktion mit geringen Kapitalinvestitionen auf dem strategisch wichtigen US-Inlandsmarkt zu ermöglichen. Denn alle drei Minen waren während der letzten Uranhausse von 2006 bis 2010 in Produktion. Das bedeutet natürlich auch, dass die vorherigen Betreiber schon gewaltige Investitionen getätigt haben, die Consolidated Uranium für einen „Appel und ein Ei“ übernommen hat.

Darüber hinaus hat sich Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) durch das ‚Toll-Milling‘-Abkommen mit Energy Fuels auf die Produktions-Startrampe geschoben.

Denn nur Consolidated Uranium hat die Option sein Material in der ‚White Mesa Mill‘ als konventioneller Uranentwickler von den genehmigten Minen abzubauen und sein Material dort verarbeiten zu lassen. Und schon kann das heißbegehrte Uran entweder an die Regierung für die Uranreserve oder die Endverbraucher verkauft werden. Das heißt also, das Unternehmen kann die Produktion quasi sofort starten, ohne größere Investitionen tätigen zu müssen!

Die hervorragende Ausgangslage für den Uranmarkt allgemein, sowie vor allem die nahezu einzigartige Position von Consolidated Uranium in diesem Markt überzeugt scheinbar auch die Analysten von Red Cloud, die Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) zuletzt wieder zum Kauf empfohlen und dabei das Kursziel auf 4,15 CAD gesetzt haben. Aktuell notiert die Aktie gerade einmal bei knapp 2,- CAD! Nutzen Sie diese 100% Chance!!!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team



Der Werbeartikel wurde am 08. Juli 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt.

