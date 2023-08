US-Dollar verliert an Attraktivität, Gold gewinnt

Die Gold- und Silberpreise sind gefallen, aber der Status des US-Dollars bröckelt und sorgt für gute Positionen der Edelmetalle

Als Reservewährung verliert der US-Dollar zusehends an Bedeutung. Was sich aktuell auf die Gold- und Silberpreise niederschlägt, ist wohl auch die Nachricht, dass China negative Wirtschaftsdaten verkünden musste. Die Verbrauchernachfrage schwächelt und hat China in den Deflationsbereich gedrückt. Dies ist das erste Mal seit rund zwei Jahren der Fall. Die Erzeuger- und die Verbraucherpreise fallen also. Obwohl die Pandemie auch im Reich der Mitte beendet ist, erholt sich die chinesische Wirtschaft noch nicht. Die Exportnachfrage sinkt und auch im Immobilienmarkt gibt es noch Probleme. Inflation ist kein gutes Szenario, aber Deflation eben auch nicht. Denn hält eine Deflation länger an, dann sinken die Unternehmensgewinne. Doch die chinesische Regierung hat bereits angekündigt der Deflation entgegenzuwirken.

Der Gold- und der Silberpreis haben es also gerade nicht leicht. Laut Charttechnikern könnte dies der zweite Teil einer Korrektur sein. Sollte der Goldpreis unter die Tief-Marke vom Juni von 1.892 US-Dollar fallen, dann wäre auch ein Preis von nur noch 1.840 US-Dollar möglich. Darauf sollte sich dann eine deutliche Erholung einstellen. Damit der Goldpreis wieder stark ansteigen kann, muss aus charttechnischer Sicht die Hürde bei 1.959 US-Dollar überschritten werden. Goldinvestments sollten als mittel- bis langfristige Anlagen verstanden werden. Rücksetzer können so ohne großen Stress abgewartet werden. Sieht man sich bei den Gold- und Silberunternehmen um, so gefallen zum Beispiel Discovery Silver oder Fury Gold Mines. Discovery Silver ist im Silberland Mexiko aktiv. In Chihuahua befindet sich das Codero-Projekt des Unternehmens. Fury Gold Mines ist in Nunavut und Quebec im Bergbaugeschäft und besitzt darüber hinaus ein großes Aktienpaket an Dolly Varden Silver.

