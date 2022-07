US-Dollar und steigende Zinssätze lasten auf dem Goldpreis

Der US-Dollar hat den höchsten Stand seit 2002 erreicht. Dies drückt zusammen mit den steigenden Zinsen auf den Preis des Edelmetalls

Mit Spannung wird die nächste Zinserhöhung der Fed erwartet. Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent ein bezüglich einer weiteren 75 Basispunkte-Zinserhöhung. Da bei steigenden Zinsen Anleihen attraktiver werden, schwächelt dann der Goldpreis. Gerechnet in Euro zeigt der Preis des Edelmetalls allerdings mehr Stärke, nicht zuletzt wegen der Euro-Schwäche. Rezessionsängste haben sich an die Stelle der Inflationsängste gesetzt. Manche Experten sehen für den Goldpreis für den Rest des Jahres wenig Veränderungspotenzial, aber es gibt auch andere Meinungen. Sollte der Euro gegenüber dem US-Dollar wieder stärker werden, dann würde der Goldpreis in Euro gerechnet eher nach unten gehen und somit weitere Einstiegschancen generieren.





Unterstützend für den Goldpreis und auch den Silberpreis sind ein langdauernder Russland-Ukraine-Krieg sowie die Goldkäufe durch die Zentralbanken. Unter die Räder gekommen ist der Goldpreis, nachdem die Fed angefangen hat auf Inflationsbekämpfung zu setzen und gemäß den US-Arbeitsmarktdaten die Wirtschaftslage sich noch stark zeigt. Daher ist eher mit wieder steigenden Inflationsängsten, weniger mit einer Rezession in den USA zu rechnen, was wiederum gut für den Goldpreis wäre. Ob es im Euroraum zu einer Rezession kommt, falls russische Gaslieferungen ausbleiben, das ist alles noch ungewiss. Sollten Gaslieferungen tatsächlich ausbleiben, so müsste nicht nur mit einer Rezession, sondern auch mit noch einer höheren Inflation gerechnet werden. Sollten Russlands Handlungen eskalieren, würde dies die Risikoaversion an den Märkten nach oben treiben. Egal, welche Szenarien sich auch entwickeln werden, Goldanleger sollten günstige Einstiegsmomente nutzen, denn auf lange Sicht hat sich Gold immer bewährt. Da kämen Aurania Resources oder Victoria Gold in Betracht. Aurania Resources arbeitet in den Anden in Ecuador an seinem spannenden The Lost Cities Cutucu-Projekt (Gold und Kupfer). Victoria Gold produziert seit 2019 Gold in seiner Eagle Goldmine im Yukon. Dort ist Victoria Gold der führende Goldproduzent.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/) und Victoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.