US-Dollar Index X-Sequentials Kursprognose und Implikation für Währungspaare!

Sehr geehrte Damen und Herren,

der US-Dollar Index formierte vom 2.2.2023 bis zum 14.7.2023 ein positives, bullishes X-Sequentials X5 Kursmuster, das steigende Kurse erwarten lässt.

Seit dem 20.7.2023 liegt ein Kaufsignal vor.

Der US-Dollar Index notiert am Dienstag, dem 3.10.2023 bei $107.46.

Die Hälfte des X-Sequentials 5XZ Kursziels in Aufwärtsrichtung wurde damit erreicht.

In diesem Jahr fällt auf die erste Novemberwoche 2023 ein Zeitziel.

Das nächste Zeitziel fällt auf den 20.2.2024.

Erreicht der Markt diese Zeitziele, dann ist nach einem Kursextrem Ausschau zu halten.

In der Regel ist zu erwarten, dass der US-Dollar Index die vollständige X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei $110.900 bis $113.030 erreicht, dort einen Hochpunkt ausbildet, um anschließend an der X-Sequentials "X" Marke, die bei $102.828 verläuft, Unterstützung zu finden.

Derzeit befindet sich der US-Dollar Index innerhalb der halben X-Sequentials X5 Kurszielzone, die von $106.864 bis $108.993 verläuft.

Prognostiziert man den Verlauf beim US-Dollar Index, so lassen sich nachfolgende Prognosen für andere Währungspaare formulieren:

EUR/USD: Steigt der US-Dollar Index, dann fällt der EUR/USD.

GBP/USD: Steigt der US-Dollar Index, dann fällt der GBP/USD.

USD/JPY: Steigt der US-Dollar Index, dann steigt auch der USD/JPY.

USD/CAD: Steigt der US-Dollar Index, dann steigt auch der USD/CAD.

ETH/EUR: Ein Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn der US-Dollar Index einen Hochpunkt ausgebildet hat.

BTC/EUR: Ein Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn der US-Dollar Index einen Hochpunkt ausgebildet hat.

US-Dollar Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief