US Börseneröffnung: Aktien vor den morgigen VPI-Berichten gedämpft

Indizes bleiben in Erwartung des morgigen VPI-Berichts weniger volatil

Etsy ( ETSY.US ) verliert nach einer Empfehlung von Goldman Sachs

) verliert nach einer Empfehlung von Goldman Sachs Smart Global (SGH.US) gewinnt nach Quartalsergebnissen

Heute ist keine größere Volatilität an den Märkten zu beobachten, mit Ausnahme des Marktes für Kryptowährungen. Der Dollar legt leicht zu, befindet sich aber seit mehreren Tagen in einem engen Konsolidierungskanal. Unterdessen werden die Indizes an der Wall Street auf dem Niveau der gestrigen Schlusskurse gehandelt. Da heute nur wenige makroökonomische Veröffentlichungen anstehen, konzentrieren sich die Märkte mehr auf den morgigen VPI-Bericht für die USA. Die Inflationsdaten sind derzeit der einflussreichste Bericht, der sowohl den Trend an den Märkten als auch die Erwartungen hinsichtlich des Zinssenkungspfads der Fed verändern kann. Dazu sind jedoch Daten erforderlich, die deutlich von den Erwartungen des Marktes abweichen. In Anbetracht des aktuellen Bildes sind die Chancen für eine große Überraschung eher gering.

Der SP500 /US500 steigt heute um 0,15 % und nähert sich wieder dem Bereich von 4800 Punkten. Der Index legt zu, nachdem er vor drei Sitzungen die Unterstützungsmarke bei 4700 Punkten getestet hat. Die Marke von 4700 Punkten war eine wichtige Konsolidierungszone um die Höchststände von Ende 2021. Die Volatilität des Index wird wahrscheinlich begrenzt sein, und der Kurs wird bis zur morgigen Veröffentlichung des VPI-Berichts zwischen 4720 und 4830 Punkten schwanken. Nur der Bericht kann über die Richtung in den kommenden Wochen entscheiden.

Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten

Etsy (ETSY.US) sank um über 1,5 %, nachdem die Analysten von Goldman Sachs die Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft hatten. Diese Herabstufung basierte auf ihrer Einschätzung, dass die Prognosen der Wall Street das zukünftige Wachstumspotenzial von Etsy bereits widerspiegeln. Die Herabstufung fällt mit der jüngsten Ankündigung von Etsy zusammen, die Belegschaft um 11 % zu reduzieren und die Führungsriege umzustrukturieren, einschließlich des Abgangs des Chief Marketing Officer Ryan Scott. Diese Umstrukturierung wird voraussichtlich etwa 225 Mitarbeiter betreffen und Kosten in Höhe von 25 bis 30 Millionen Dollar verursachen. Etsy geht davon aus, dass diese Änderungen, die größtenteils bis zum Ende des ersten Quartals 2024 abgeschlossen sein sollten.

SMART Global Holdings (SGH.US) gab die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt und verzeichnete einen deutlichen Rückgang des Nettoumsatzes um 30 % auf 274,2 Mio. US-Dollar, was vor allem auf strategische Veränderungen zurückzuführen ist, darunter die Veräußerung des Geschäftsbereichs SMART Brazil. Trotz des Umsatzrückgangs erzielte das Unternehmen Rekord-Bruttomargen, mit einer GAAP-Bruttomarge von 30,2 % und einer Non-GAAP-Bruttomarge von 33,3 %, was eine strategische Verlagerung hin zu hochwertigen Unternehmenslösungen widerspiegelt. Die Finanzlage des Unternehmens ist mit 553 Millionen US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Investitionen weiterhin stark und unterstützt die laufenden Investitionen in KI, fortschrittliche Speichertechnologien und das CreeLED Portfolio.

Intuitive Surgical (ISRG.US) gewinnt bis zu 7,0% nach der Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Das Unternehmen, das für seine Roboterprodukte bekannt ist, erwartet für das am 31. Dezember endende Quartal einen Umsatz von 1,93 Mrd. USD und übertrifft damit die Konsensschätzung von 1,87 Mrd. USD. Dieser Anstieg ist größtenteils auf einen Umsatzanstieg von mehr als 20 % in der Sparte Instrumente und Zubehör zurückzuführen, der in erster Linie auf höhere Preise und ein robustes Operationsvolumen für den da Vinci-Chirurgieroboter zurückzuführen ist. Der vollständige Ergebnisbericht für das vierte Quartal ist für den 23. Januar vorgesehen.

Quelle: xStation5 von XTB

