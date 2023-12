US-Arbeitsmarkt schwächer als erwartet

Während der DAX von Rekord zu Rekord eilt, kommen die US-Indizes diese Woche nicht so recht vom Fleck und tendieren mehr oder weniger seitwärts. Zur Wochenmitte bescherten erste Indikationen zum am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht dem Dow Jones mit 36.292 Punkten immerhin sein Jahreshoch, er entfernte sich jedoch rasch wieder vom Gipfel und notiert derzeit bei 36.093 Punkten noch rund 1,6 % höher als in der Vorwoche. Erste Daten deuten darauf hin, dass im November mit 103.000 neuen Stellen in der US-Wirtschaft deutlich weniger Stellen geschaffen wurden als die erwarteten 130.000 Stellen. Laut Experten kommt die Abschwächung des US-Jobmotors der Fed bei der Inflationsbekämpfung entgegen und erhöht den Spielraum für eine weniger restriktive Zinspolitik. Der technologielastige US Tech 100 musste bis zur Wochenmitte ein Minus von knapp 2 % verdauen. Unterstützung fand er ab Donnerstag vor allem durch KI-Aktien. Mehrere Unternehmen kündigten neue KI-Programme und Entwicklungen an. So will Alphabet mit seinem neuen KI-Modell Gemini punkten und ChatGPT übertreffen. Neben dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht warten die Anleger gespannt auf die letzte Fed-Sitzung des Jahres, die für kommenden Mittwoch terminiert ist.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Nvidia

Mit Nvidia steht einer der Börsenlieblinge in 2023 mit 223 Preisausführungen an der Spitze im Stuttgarter Auslandshandel. Die Aktie des KI-Profiteurs erreichte Mitte November mit 505,47 US-Dollar ihr Allzeithoch. Seither ging es jedoch wieder gen Süden, aktuell notieren die Wertpapiere des Chip-Herstellers bei 462,55 US-Dollar. Die Mehrheit der Analysten sieht vor allem in Gewinnmitnahmen, nach einem Wertzuwachs von über 200 % seit Jahresbeginn, die Gründe für die Konsolidierung. Geht es nach den Experten, hat die Nvidia-Aktie derzeit Potential bis 577 US-Dollar. Unterdessen zeigt sich auch CEO Jensen Huang beim Blick auf die zukünftige Geschäftsentwicklung optimistisch. Er erwarte bis mindestens 2025 weiteres Wachstum im KI-Bereich. Nachdem dieses Jahr die ersten Chatbots entwickelt wurden, sieht er eine zweite Entwicklungswelle auf die Branche zukommen. In dieser investieren Länder und regionale Cloud-Anbieter in die neuen Technologien und Unternehmen entwickeln neue maßgeschneiderte KI-Assistenten. Nvidia soll mit seinen hochleistungsfähigen KI-Chips auch hier in der Vorreiterrolle bleiben.

Zur Nvidia-Aktie | Handeln

PayPal

Auf Nvidia folgen mit 217 festgestellten Preisen die PayPal-Wertpapiere auf Platz 2. Aktionäre des Online-Zahlungsdienstleisters mussten dieses Jahr gute Nerven haben, der Aktienkurs verzeichnete zeitweilig ein Minus von 30 %. Seit ihrem Jahrestief Ende Oktober von 50,26 US-Dollar kann sich die PayPal-Aktie langsam wieder berappeln. Mit 58,81 US-Dollar steht sie derzeit rund 7,5 % höher als vor vier Wochen. Die aufkeimende Hoffnung auf Besserung trübte diese Woche die Bank of America mit ihrer Herabstufung von PayPal auf neutral und einem Kursziel von 66 US-Dollar. Das Jahr 2024 sehen die Experten als Übergangsjahr hin zu einem signifikanten Transaktionswachstums beim Bezahldienstleister an.

Zur PayPal-Aktie | Handeln

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.