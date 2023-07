USD/JPY: Wie stabil die Unterstützung wirklich ist

Freitag, 14. Juli 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Währungen! Heute gilt mein Blick dem Währungspaar US-Dollar vs. Japanischer Yen (USD/JPY). Der US-Dollar am Freitag, 14. Juli 2023 (10:30 Uhr MESZ): 138,25 JPY (+0,2%).

Zum Hintergrund

»Warum jetzt eine Korrektur drohen könnte«, so meine Aussage am vergangenen 26. Juni bei einem USD/JPY-Kurs von 143,55 JPY – und die Korrektur kam tatsächlich wie erwartet. Während die US-Notenbank (Fed) ihre Leitzinsen nach oben ziehen, verweilt die japanische Notenbank (BoJ) – trotz hoher Inflation – weiterhin bei ihrer ultralockeren Geldpolitik. Marktbeobachter aber sind der Ansicht, dass es immer mehr Argumente für die BoJ gäbe, ihre bisherige Geldpolitik anzupassen.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der USD/JPY-Kursverlauf auf Wochenbasis. Nach einem historischen Hoch im vergangenen Oktober (151,95 JPY) fiel der USD Anfang 2023 bis auf 127,20 JPY zurück – eine technische Gegenbewegung. Denn der langfristige Aufwärtstrend des USD gegenüber dem JPY ist unverkennbar. Zur Erinnerung: Im ersten Halbjahr 2020 notierte USD/JPY noch bei 102 JPY. Auch eine Trendlinie (A), die sich bis März 2023 zurückverfolgen lässt, zeigt aufwärts.

Die Prognose

Der übergeordnete Aufwärtstrend ist intakt. Dabei verstärkt eine Aufwärtstrendlinie (A) den horizontalen Unterstützungsbereich entlang der 200-Tagelinie, aktuell bei 135,40 JPY verlaufend. Die zuvor gesehene überkaufte Marktsituation (rot schraffierter Bereich des Slow-Stochastik-Indikator) baut sich zusehends ab. Wir sehen das Währungspaar USD/JPY um 135/137 JPY als relativ solide unterstützt. Das bisherige Daily Candle am Freitag spricht bereits vom Versuch einer Stabilisierung. Wird mehr daraus? Entscheidend darüber ist nicht zuletzt das weitere Vorgehen der Bank of Japan – und die Erwartungen der Marktteilnehmer mit Blick auf die weitere Zinsentwicklung: ich halte Sie hierüber auf dem Laufenden!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Währungen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite

Copyright: 2002-2023 Stockstreet GmbH