USD/JPY: Warum jetzt Gewinnmitnahmen drohen

Montag, 26. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Währungen. Heute gilt mein Blick dem Währungspaar US-Dollar vs. Japanischer Yen (USD/JPY). Das Währungspaar notiert am Montag, 26. Juni 2023 (18:30 Uhr) bei 143,55 JPY (-0,1%).

Zum Hintergrund

Während die US-Notenbank (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen nach oben ziehen, verweilt die japanische Notenbank (BoJ) – trotz hoher Inflation – weiterhin bei ihrer ultralockeren Geldpolitik: der japanische Leitzins pendelt seit 20 Jahren bereits zwischen +0,5 Prozent und -0,1 Prozent. Das macht den JPY gegenüber anderen Weltwährungen zunehmend unattraktiv.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der USD/JPY-Kursverlauf auf Wochenbasis. Nach einem historischen Hoch im vergangenen Oktober (151,95 JPY) fiel der USD bis auf 127,20 JPY zurück – eine technische Gegenbewegung. Denn der langfristige Aufwärtstrend des USD gegenüber dem JPY ist unverkennbar. Zur Erinnerung: Im ersten Halbjahr 2020 notierte USD/JPY noch bei 102 JPY. Auch die kurzfristigen Trendlinien (A) und (B) zeigen wieder aufwärts.

Die Prognose

Trotz intakter Aufwärtstrend: im Wochenchart ist erneut eine überkaufte Marktsituation erkennbar; ablesbar am Verlauf des Slow-Stochastik-Indikators – die rot schraffierten Bereich zeugen von einer Kursüberhitzung. Rückblickend betrachtet kommt es während derartigen Phasen gerne zu Gewinnmitnahmen, so wie letztmalig im vergangenen März. Auch dieses Mal sollten sich Trader auf eine mögliche Korrekturbewegung einstellen, zumal im Bereich um 145 JPY mit einem Widerstand zu rechnen ist. Im Idealfall läuft eine etwaige Konsolidierung / Korrektur oberhalb von 140 JPY ab. Ein nachfolgender Break out über 145 JPY würde das Währungspaar USD/JPY – charttechnisch – weiter nach oben tragen. Entscheidend aber ist natürlich auch das weitere Vorgehen der Bank of Japan.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Währungen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

