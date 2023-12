USD/JPY: Schlüsselstelle erreicht

Das Währungspaar US-Dollar (USD) zum japanischen Yen (JPY) hat vor wenigen Wochen eine langfristig entscheidende Schlüsselstelle erreicht und ist an diesem Ort zunächst zur Unterseite abgeprallt. Die gesamte Aufwärtsbewegung seit Beginn dieses Jahres präsentiert sich jedoch in einem fünfwelligen Konstrukt, was bereits erste Hinweise auf die weitere mittelfristige Entwicklung liefert.

Dass immer mehr Anleger wieder in Richtung Japan blicken und dort ihre Gelder investieren, ist unlängst ein bekannter Trend. Die Kursentwicklung aus diesem Jahr zeigt das Paar seit einem Korrekturtief von 127,2150 JPY noch in einem intakten Aufwärtstrend, in dem es gelang an die Vorjahreshochs von 151,9440 JPY und zeitgleich eine mittelfristig entscheiden Höchstmarke aus August 1998 zuzulegen. Genau diese Schlüsselstelle könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch zur Oberseite einen seit nunmehr 1995 im Aufbau befindlichen Boden erfolgreich abschließen und langfristig den Weg für eine Kehrtwende bereiten. Als Belastungsfaktor könnte sich kurzzeitig aber das Doppelhoch um die aktuellen Jahreshochs entpuppen und für eine gesunde Konsolidierung sorgen. Noch allerdings ist der diesjährige Aufwärtstrend vollkommen intakt.

Mittel- bis langfristige Schlüsselstelle

Nach dem fünfwelligen Impuls aus diesem Jahr folgt für gewöhnlich eine dreiwellige Konsolidierung, diese dürfte allerdings erst unterhalb eines Niveaus von 141,6010 JPY ihre Fortsetzung finden und Abschläge auf 139,3880 und darunter sogar 136,2400 JPY hervorrufen. Im Anschluss allerdings sollte ein erneuter Gipfelsturm erfolgen, im Erfolgsfall könnte im Anschluss ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen bei 160,4000 JPY zustande kommen. Langfristig wären sogar Notierungen um 177,050 JPY zu erwarten. Ein vorzeitiger Ausbruch würde dagegen die genannten Ziele bereits früher aktivieren. Unterhalb von 130,00 JPY und dürfte sich das Chartbild jedoch sichtlich eintrüben, in der Folge könnten Verlust auf 127,2150 und 124,1400 JPY erfolgen.

USD/JPY (Wochenchart in JPY) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

146,6600 // 147,6700 // 149,9890 // 151,9080 JPY

Unterstützungen:

143,3520 // 141,6010 // 139,3880 // 137,2350 JPY



Fazit

Grundsätzlich wird nach der Kursentwicklung seit Anfang 2021 an einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung beim Währungspaar USD/JPY festgehalten, konsistente Kaufsignale mit einem Ziel bei 160,4000 JPY können jedoch erst bei nachhaltigen Monatsschlusskursen oberhalb von 151,9080 JPY zustande kommen. Für diesen Fall könnte dann beispielshalber das mit einem Knock-out von 137,25 JPY ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM0HEK zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf satte 150 Prozent, erfordert jedoch auch den mittelfristigen Einsatz dieses Scheins. Rechnerisches Ziel wurde bei 14,92 Euro für das Zertifikat ermittelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu erwartenden Tiefstand in der nächsten Wochen orientieren müssen, weshalb hierzu aktuell keine Aussage getätigt werden kann.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VM0HEK

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,27 – 5,28 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

137,25 JPY

Basiswert:

USD/JPY

KO-Schwelle:

137,25 JPY

akt. Kurs Basiswert:

145,3420 JPY

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

14,92 Euro

Hebel:

17,6

Kurschance:

+ 150 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.