USD/JPY: Neues Ziel ausgerufen

Das Währungspaar US-Dollar (USD) zum japanischen Yen (JPY) tendiert fortlaufend steil gen Norden, selbst wenn Widerstände im Weg stehen. Diese werden in der Regel einfach überrannt, der Yen scheint keine Chance gegenüber dem Dollar zu haben.

Die zögerliche Haltung der japanischen Notenbank hat sich in den letzten Monaten und insbesondere in 2022 in einer eklatanten Schwäche gegenüber dem US-Dollar und Anderen gezeigt, in diesem Zeitraum stieg der Wert des Dollars gegenüber dem Yen um 29 Prozent auf 149,3890 JPY an. Zwar wurde an den Verlaufshochs aus August 1998 um 147,6700 JPY mit einer kurzen Zwangspause aufgrund eines dort verlaufenden Wiederstandes gerechnet, diese Hürde scheinen Bullen allerdings einfach zu überrennen und könnten dadurch am Ende dieser Woche die Weiche für eine Trendfortsetzung setzen.

Intervention verpufft

Die Maßnahmen der japanischen Notenbank scheinen angesichts der fortlaufenden Abwertung des Yen schlichtweg zu verpuffen, nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 147,6700 JPY könnten das nächste rechnerische Kursziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement verlaufend bei 164,8900 JPY aktivieren. Vorrangig sollten sich weiterhin lang positionierte Investoren jedoch jetzt besser absichern, denkbar wäre ein Stopp um 145,00 JPY. Aber auch ein Neueinstieg in Long-Positionen wäre denkbar, unterliegt aber deutlich höheren Risiken aufgrund potenzieller Interventionen seitens der japanischen Notenbank. Eine längere Konsolidierung dürfte aber erst unterhalb von 142,9190 JPY starten.

USD/JPY (Wochenchart in JPY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 149.6180 // 151,7925 // 153,7117 // 156,2700 JPY Unterstützungen: 147,6700 // 144,9914 // 141,5983 // 139,3880 JPY

Fazit

Frische Long-Positionen unterliegen einem erhöhten Risiko, wenn die japanische Notenbank stärker gegen die Entwertung der eigenen Landeswährung vorgehen sollte. Technische Ziele können bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs um 164,8900 JPY abgeleitet werden, bei Interesse könnte hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV7XVQ zurückgegriffen werden. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 145,00 JPY auch bei bestehenden Positionen nicht überschreiten. Im vorliegenden Fall würde sich dadurch ein Stopp im Schein von 0,56 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten aber locker einige Wochen eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV7XVQ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,44 - 3,45 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 144,22 JPY

Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 144,22 JPY

akt. Kurs Basiswert: 149,2140 JPY Laufzeit: Open End

Kursziel: 14,10 Euro Hebel: 29,4

Kurschance: + 300 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.