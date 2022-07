USD/JPY: Nächstes Ziel im Visier

Die zögerliche Haltung der japanischen Notenbank in Bezug auf die Fiskalpolitik lässt die heimische Währung weiter abwerten, am Beispiel des US-Dollars (USD) zum japanischen Yen (JPY) lässt sich dies nur sehr gut belegen. Nachdem ein erstes großes Ziel bestehend aus den Verlaufshochs aus Dezember 2001 abgearbeitet worden ist, setzt das Paar seine Rallye nun weiter fort.

Bereits in mehreren zurückliegenden Ausgaben wurde nach Ausbruch über 118,6620 JPY ein Anstieg an 125,8560 und darüber 135,16 JPY favorisiert. Letzteres Ziel konnte vor wenigen Tagen ebenfalls erreicht werden, allerdings scheinen Käufer nicht genug zu bekommen und treiben den US-Dollar weiter voran. Zweifelsfrei sollten bestehende Long-Positionen nun enger abgesichert werden, denkbar wäre hierbei ein Niveau um 131,90 JPY. Aber auch ein frisches Engagement käme durchaus noch infrage.

FED bereitet nächsten Zinsschritt vor

Wie aus dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der FED hervorgeht, wird Ende dieses Monats eine weitere Zinsanhebung angestrebt. Der Markt rechnet mit einer Anhebung um 50 bis 75 Basispunkte und könnte den Dollar dadurch weiter stärken. Solange die japanische Notenbank nicht einlenkt, dürfte auch die Rallye beim Währungspaar USD/JPY in nahezu unverminderter Geschwindigkeit weitergehen. Daraus ergeben sich fortlaufende Long-Chancen in den Bereich der Hochs aus 1998 bei 147,67 JPY. Ein kurzzeitig bärisches Szenario würde sich unterhalb von 130,00 JPY ergeben, Rücksetzer in den Unterstützungsbereich der letzten Jahre zwischen 124,14 und 125,8560 JPY kämen dann nicht überraschend. Vorrangig richtet sich diese Besprechung an bereits investierte Anleger, die ihre Stopps nun merklich nachziehen sollten.

USD/JPY (Monatschart in JPY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 137,75 // 139,25 // 141,99 // 147,67 JPY Unterstützungen: 135,16 // 133,27 // 129,85 // 126,36 JPY

Fazit

Solange das Paar USD/JPY oberhalb von 185,16 JPY notiert, sind weitere Anstiegschancen zunächst in den Bereich von 141,80 und darüber an die Hochs aus 1998 bei 147,67 JPY sehr wahrscheinlich. Spätestens dort dürfte die Rallye allerdings ein jähes Ende nehmen. Um hiervon noch mal bestmöglich profitieren zu können, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV26RA zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance aus dem Stand heraus beträgt noch 125 Prozent, Ziel des Scheins läge bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee entsprechend bei 13,25 Euro. Eine Verlustbegrenzung angesetzt um 131,50 JPY bedarf dagegen einen Stopp-Kurs im Schein von 1,53 Euro. Beim Anlagehorizont sollte man sich etwas mehr Zeit nehmen, einige Wochen bis Monate dürften bis zum Zieleinlauf noch vergehen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV26RA

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,83 - 5,84 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 129,38 JPY

Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 129,38 JPY

akt. Kurs Basiswert: 137,43 JPY Laufzeit: Open End

Kursziel: 13,25 Euro Hebel: 17,1

Kurschance: + 125 Prozent Quelle: Vontobel

