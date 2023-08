USD/JPY: Käufer offenbar zu mehr bereit

Beim Währungspaar US-Dollar (USD) zum japanischen Yen (JPY) haben in den letzten Wochen nach einer kurzen Korrekturphase wieder Bullen das Spielfeld übernommen und trieben die Notierungen geradewegs an die Sommerhochs heran. Ein Ausbruch darüber könnte weitere Signale in Richtung der Verlaufshochs aus Ende letzten Jahres aktivieren und dadurch eine Rallyefortsetzung ermöglichen.

Insgesamt tendiert das Währungspaar USD/JPY seit Verlaufstiefs von 102,5910 JPY aus Januar 2021 aufwärts, hierbei gelang es bis Oktober letzten Jahres auf 151,9440 JPY zuzulegen. Diese Anstiegsphase wurde in den folgenden Monaten bis Anfang dieses Jahres erfolgreich auf 127,2150 JPY korrigiert. Seitdem herrscht wieder ein untergeordneter Aufwärtstrend, zeitweise notierte das Paar sogar über seiner oberen Trendbegrenzung. Dieser Ausflug wurde aber nur wenig später von Verkäufern wieder kassiert, es kam zu einem gesunden Rücksetzer bis knapp in den Bereich des EMA 200. Seit Mitte Juli allerdings bestimmen Bullen wieder das Spielfeld, sodass bei einem Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs eine erneute Rallyebeschleunigung in Richtung der Verlaufshochs aus Ende 2022 möglich werden würde.

Käufer setzen starke Impulse

Tages- bzw. Wochenschlusskurse oberhalb von 145,0710 JPY würden die Annahme weiterer Kursgewinne an 147,6700 JPY nähren, darüber wäre schließlich ein Test der Verlaufshochs aus Oktober letzten Jahres bei 151,9440 JPY zu erwarten. Bei der aktuellen Entwicklung lässt sich derzeit noch kein bärisches Szenario für das Paar ableiten, denkbar wäre aber im Bereich der Sommerhochs ein Doppeltop! Sorgen sollte man sich als Investor jedoch erst bei Notierungen unterhalb des EMA 200 bei aktuell 137,4070 JPY machen, dies würde nämlich mit einem Aufwärtstrendbruch einhergehen.

USD/JPY (Wochenchart in JPY) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

145,0710 // 146,4510 // 147,6700 // 149,8130 JPY

Unterstützungen:

143,370 // 141,7940 // 139,3880 // 138,0590 JPY



Fazit

Handfeste Kaufsignale mit Zielen bei 147,6700 und 151,9440 JPY ergeben sich bei einem eindeutigen Wochenschluss oberhalb von 145,0710 JPY. Dieses Szenario könnte dann für den Aufbau von Long-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU5BFM genutzt werden und würde eine Renditechance von insgesamt 40 Prozentermöglichen. Ziele im Schein wurden rechnerisch für das Zertifikat bei 11,97 und 14,66 Euroentsprechend der Zielvorgaben beim Paar USD/JPY ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 143,3700 JPY nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 9,27 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU5BFM

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

10,24 – 10,25 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

128,73 JPY

Basiswert:

USD/JPY

KO-Schwelle:

128,73 JPY

akt. Kurs Basiswert:

144,9180 JPY

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

14,66 Euro

Hebel:

8,9

Kurschance:

+ 40 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.