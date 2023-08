Nach einer Zinssenkung durch die heimische Notenbank und schwachen Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte legt der US-Dollar gegenüber dem chinesischen Renminbi Yuan um ein halbes Prozent auf 7,315 CNH zu. Wir stellen die Marktanalyse von IG vor…

Wichtigste Punkte:

USD/CNH: Zinssenkungen und Sorgen um Country Garden bewegen

Chinesische Zentralbank senkt Leitzinsen das zweite Mal innerhalb von drei Monaten

Sorgen rund um Country Garden reißen nicht ab

USD/CNH Chart auf Monatsbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Nach einer Zinssenkung durch die heimische Notenbank und schwachen Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte legt der US-Dollar gegenüber dem chinesischen Renminbi Yuan um ein halbes Prozent auf 7,315 CNH zu.

Gleichzeitig sorgen die Entwicklungen rund um den finanziell gebeutelten Immobilien-Konzern Country Garden für Furore.

Innerhalb von drei Monaten hat der chinesische Währungshüter den Leitzins gesenkt, um der Konjunktur nach der Corona-Krise wieder auf die Sprünge zu helfen.

Kopfzerbrechen dürften dem Währungshüter insbesondere die maue Konjunkturentwicklung bereiten.

So wuchs die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 3,7 Prozent und damit deutlich schwächer im Vergleich zum Juni (4,4 Prozent), wie das National Bureau of Statistics (NBS) am Dienstag mitteilte. Fachleute hatten mit einem Anstieg um 4,4 Prozent gerechnet.

Auch die Einzelhandelsumsätze enttäuschten, welche als Richtschnur für den Konsum angesehen werden. Der Sektor legte im gleichen Zeitraum um 2,5 Prozent zu und damit langsamer als im Monat zuvor (3,1 Prozent). Die im Vorfeld getätigten Schätzungen wurden deutlich verfehlt (4,5 Prozent). Zuletzt wuchs der Einzelhandel im Dezember 2022 so langsam.

Bereits vor Veröffentlichung der Daten drehte die chinesische Zentralbank erneut an den Zinsschrauben. Der Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit wurde um 15 Basispunkte auf 2,5 Prozent gesenkt, was gleichzeitig die zweite Zinssenkung seit Juni darstellt.

Als zusätzlicher Unruhefaktor sorgt die schwelende Immobilienkrise im Reich der Mitte. So steht das heimische Immobilien-Schwergewicht Country Garden mittlerweile mit über 200 Milliarden Dollar in der Kreide. Anleger fürchten einen finanziellen Kollaps, was nicht zuletzt Erinnerungen an die jüngsten Turbulenzen rund um China Evergrande zum Leben erweckt.