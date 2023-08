USA mit sechs neuen Anleihen

Die USA begibt eine Dollar-Staatsanleihe (WKN A3K51W) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 55,22 Mrd. Dollar. Bis zur Fälligkeit am 31.05.2027 wird ein jährlicher Kupon von 0,0% gezahlt, nächster Zinstermin ist am 30.11.2023. Bei einem aktuellen Kurs von 93,69 ergibt sich somit eine Rendite von 6,37%. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 100 Nominalen handeln. Die kleinste handelbare Einheit beträgt ebenfalls 100 Nominale. Moody´s vergibt ein Aaa Rating. Weiterhin wurden Anleihen mit den folgenden WKNs emittiert: A3K72E, A3LLH3, A3LLH4, A3LLH5, A3LLJY.

