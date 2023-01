USA nehmen 42 Milliarden US-Dollar auf

Die USA emittieren eine neue Anleihe (WKN A3LCNF) und nehmen darüber 42 Milliarden US-Dollar frisches Kapital auf. Anleger erhalten 4,25% Zinsen, die halbjährlich, beginnend am 30.06.2023, gezahlt werden. Die Laufzeit endet am 31.12.2024. Gehandelt werden kann die Anleihe mit mindestens 100 Nominalen und in ebenfalls 100 Nominalen kleinsten handelbaren Einheiten. Die USA erhalten von Moody´s ein Aaa Rating.

