*Transformation im Uransektor*

URAN-AKTIE: Paukenschlag-News zum Wochenende bietet spektakuläre Chance!

In kaum einem Sektor geht es derzeit so rund wie im kanadischen Uransektor. Die M+A-Aktivitäten steigen zudem gerade rapide an! So auch bei unserem neuen TOP-PICK!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit ihrem Bericht „The nuclear necessity” schaffte die Bank of America gleich mit dem Titel ihres Investment-Research-Papers aufregende Uranmarkt-Fakten. Denn tatsächlich könnte die Notwendigkeit von Nuklearenergie aktuell kaum größer sein. Das spiegelt sich nicht zuletzt auch in den weltweit 60 neuen Reaktoren wider, die aktuell gebaut werden, inklusive der 100 neuen ausgestellten Baugenehmigungen. Zudem befinden sich schon jetzt viele weitere in Planung.

Die derzeitige Renaissance der Atomenergie erinnert stark an deren Blütezeit in den 1970er und 1980er Jahren, wo sie durch das damalige Öl-Embargo enormen Auftrieb erhielt, oder auch an die frühen 2000er Jahre, als die Energienachfrage insbesondere aus China zu einem Rohstoff-Superzyklus führte und insbesondere den Uran-Preis in schwindelerregende Höhen katapultierte.

Quellen: BofA Global Research, Global Financial Data und BofA GLOBAL Research

Der Uranpreis steigt und steigt! Uran-Aktien haussieren!

Uran befindet sich in einem Bullenmarkt, was man auch daran erkennt, dass der Uranpreis weiter steigt, während viele andere Rohstoffe wie Lithium, Kupfer, Öl und Nickel beispielsweise stark nachgegeben haben.

Quelle: https://tradingeconomics.com

Nicht intakt hingegen ist die eklatante Unterbewertung von einigen Uran-Unternehmen, die man derzeit noch zum Schnäppchenpreis einsammeln kann, wie beispielsweise ATHA Energy (WKN: A3DP94)!

Bank of America ruft Bullenmarkt aus!

Enormes Aufwärtspotenzial für Uran & Uran-Aktien!

Wenn die Bank of America nun den dritten Bullenmarkt für Uran ausruft, dann vor allem, weil die Faktoren kaum günstiger sein könnten.

Dieser dynamische Mix wird aus einerseits Jahrzehnten von unzureichenden Investitionen und andererseits von einer sich abzeichnenden Uran-Verknappung befeuert. So steht einer prognostizierten Nachfrage von bis zu 348 Millionen Pfund U3O8 für das Jahr 2040 ein Uran-Lieferdefizit allein in diesem Jahr schon von rund 17 Millionen Pfund Uran gegenüber! Es sollte also spannend werden, wo das ganze benötigte Uran herkommen soll.

Vor allem, wenn man die bisherigen Hauptlieferanten Russland und Kasachstan von den Märkten ausschließt! Damit sollten eigentlich Kursexplosionen sowohl beim Uran als auch bei guten Uran-Unternehmen ausgemachte Sache sein!

Quelle: ATHA Energy

Hinzu kommen rapide schwindende Sekundärbestände, die bis Mitte der 2030er Jahre um 73 % gefallen sein sollen. Eine weitere Spore, die den Uran-Bullen so richtig in Fahrt bringt, sind Analysen, die eine Verdreifachung der weltweit installierten Atomenergie-Kapazitäten als notwendig erachten, damit das Netto-Null-Emissionen-Ziel bis 2050 erreicht werden kann!

Bessere Voraussetzungen für einen Bullenmarkt kann man doch nicht wirklich geliefert bekommen! Da kommen Investitionsmöglichkeiten in gute Uranunternehmen wie ATHA Energy (WKN: A3DP94) doch gerade recht.

ATHA Energy - Dynamischer Game-Changer mit MEGA-Landbesitz im globalen Uran-‚Hotspot‘!

Keine Frage: ATHA Energy (WKN: A3DP94) hat das genau passende Zaumzeug für den Ritt auf dem energiegeladenen Uran-Bullen zur Hand. Der kanadische Newcomer am Uran-Markt sitzt nämlich auf dem größten aussichtsreichen Landpaket im ‚Athabasca Basin‘ in der südkanadischen Provinz Saskatchewan. Etwa 2,87 Millionen Hektar Land nennt ATHA Energy dort sein Eigen, das erfahrene Spezialisten dort handverlesen, sukzessive und strategisch zusammengetragen haben.

Quelle: Atha Energy

Mit „dort“ (also dem ‚Athabasca Becken‘) bezeichnen wir DEN globalen Uran-‚Hotspot‘ und Herberge der weltweit hochgradigsten Uranvorkommen mit dem bis zu 20-fachen des internationalen Uran-Durchschnittgehalts, und einem Anteil der weltweiten Uranlieferungen von mehr als 13 %!

Mehr ‚Uran-Alpha‘ als im ‚Athabasca Becken‘ geht also gar nicht! Oder etwa doch? Mit seiner Lage in der Provinz Saskatchewan befindet sich das Gebiet zudem in einem der weltweit bergbaufreundlichsten und traditionsreichsten Regionen der Welt.

Inmitten dieser fast schon paradiesischen Rahmenbedingungen wächst und gedeiht ATHA Energy (WKN: A3DP94) zu etwas gewaltig Großen heran.

Der dynamische Newcomer besitzt – wie eingangs erwähnt – nicht nur das größte aussichtsreiche Landpaket im ‚Athabasca Becken‘, sondern punktet dank seines enormen Grundbesitzes auch mit einem direkten Zugang zu einzigartigem Uranpotenzial inklusive Infrastruktur und extrem niedriger Bewertung!

Mit Stallion-Deal startete ATHA eine weitere Projektrakete!

Nicht nur für Mike Castanho, CEO von ATHA Energy (WKN: A3DP94), beweist das ‚Joint Venture‘ wie einzigartig das Potenzial der von ATHA gehaltenen Landpakete im ‚Athabasca Becken‘ ist:

„Mit dieser großartigen Explorationspartnerschaft mit Stallion Discoveries unterstreichen wir abermals, wie zentral die Bedeutung unserer Landpakete im weltweit einzigartigen ‚Athabasca Becken‘ – wo viele Top-Uran-Player als unsere unmittelbaren Nachbarn immer wieder herausragende Ergebnisse liefern - sind und dass wir immer wieder die strategisch besten Wege finden, um dieses Potenzial vor allem im Sinne eines zusätzlichen Mehrwerts für unsere Aktionäre voll auszuschöpfen und steig zu erweitern.“

+++ ACHTUNG: DREIFACH-MERGER!!! +++

Dieser TOP-Deal stellt alles Bisherige in den Schatten!

ATHA Energy (WKN: A3DP94) mischt mit seinen Übernahmen von Latitude Uranium und 92 Energy erneut den Uranmarkt gewaltig auf!

Was für ein Wahnsinn, kaum ist die Tinte unter dem Deal mit Stallion Discoveries getrocknet, da steht schon der nächste MEGA-Deal zur Unterschrift bereit! Und auch dieser hat es wieder gewaltig in sich, gerade für die Latitude-Aktionäre, deren Aktienkurs nach der Bekanntgabe um fast 40 % explodiere. Das neu fusionierte Unternehmen wird eine Marktkapitalisierung von etwa 277 Mio. CAD in die Waagschale werfen, dass obendrein über mehr als 55 Mio. CAD an Barmitteln verfügt.

Zudem lief frisch über die Ticker, dass man seine aktuelle Finanzierungsrunde aufgrund der hohen Nachfrage auf über 22,8 Mio. CAD aufgestockt hat! Mit dieser gewaltigen Summe von rund 77,8 Mio. CAD (rund 53,2 Mio. EUR) lassen sich viele Meilensteine und hoher Mehrwert für das Unternehmen und seine Aktionäre erreichen!

Neues Uran-Portfolio nimmt unglaubliche Dimensionen an!

Das fusionierte Unternehmen wird, wie bereits erwähnt, auf rund 2,87 Millionen Hektar Landbesitz zugreifen können, verteilt auf die drei wichtigsten Uranjurisdiktionen Kanadas, insbesondere im ‚Athabasca Basin‘ und ‚Thelon Basin‘. Beide ‚Becken‘ sind bekannt für ihre hochgradigen Uranvorkommen was ATHA Energy (WKN: A3DP94) sein Engagement, das volle Potenzial dieser Regionen zu erschließen, unterstreicht.

Quelle: ATHA Energy & JS Research UG

Mit historischen Ressourcenschätzungen in vielversprechenden Gebieten betritt das mittlerweile schwergewichtige Unternehmen den angesagten Uran-Markt, bei solider Grundlage für weitere Expansion. Zuerst genannt sei an dieser Stelle die ‚Gemini‘-Entdeckung im kanadischen ‚Athabasca Basin‘, wo das geplante 2024-Explorationsprogramm bestimmt noch für mächtig Furore sorgen wird.

Zudem kommen noch lukrative Beteiligungen an weiteren ‚Best-Performern‘!

ATHA Energy (WKN: A3DP94) verfolgt seit einem Jahrzehnt unbeirrt seine strategische Beteiligungspolitik, bei der die „Pralinen“ im besonderen Fokus stehen. So hält der Uran-Newcomer unter anderem 10 %ige Beteiligungen an tollen Projekten, die von Top-Uran-Playern wie NexGen Energy und IsoEnergy betrieben werden.

Die 10 % Beteiligung, die ATHA Energy (WKN: A3DP94) an NexGen-Projekten hält, befinden sich in hochgradiger Nachbarschaft zu bereits großartigen Funden. Als besonders profitabel sollte sich hierbei die Beteiligung an einem Landpaket erweisen, auf dem der aussichtsreiche ‚R-Seven‘-Korridor liegt, der parallel zum weltbekannten ‚Patterson Lake Corridor‘ verläuft. Der ‚Patterson Lake Corridor‘ wiederum ist Herberge von derzeit zwei der größten Uranlagerstätten, die in den letzten zehn Jahren entdeckt wurden.

Ein anderes Landpaket schließlich befindet sich unweit des Gartner ‚Lake Corridor‘. Der weist starke Ähnlichkeiten mit NexGens benachbartem ‚Arrow‘-Projekt auf, wo eine Machbarkeitsstudie für die dortige Lagerstätte sensationelle 28,8 Millionen Pfund U3O8 für die ersten fünf Jahre der Produktion vorsieht. Neben dem 1A-‚Arrow‘-Asset liegt zudem Fission Uraniums ‚Triple R‘-Lagerstätte, mit ihren 52.000 Tonnen Uran und ‚angezeigten und abgeleiteten‘-Goldressourcen von 67.000 Unzen, praktisch gleich nebenan.

Mit solchen Hochkarätern in unmittelbarer Nähe wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die nächsten Volltreffer genau dort zutage gefördert werden, wo ATHA seine Beteiligung hält, was dem Marktwert von ATHA zusätzlich enormen Schub verleihen wird.

Ähnlich hochgradig und vielversprechend sind ATHA Energy (WKN: A3DP94) seine Beteiligungen an Landpaketen von IsoEnergy. Diese ‚Claims‘ liegen nämlich in unmittelbarer Nähe zu Kanadas einzigen zwei Uran-Minen, nämlich ‚Cigar Lake‘, die als die weltweit hochgradigste Uran-Mine der Welt gilt und in den letzten annähernd zehn Jahren 105 Millionen Pfund Uran produziert hat. Daneben gibt es noch die ‚McArthur River‘-Mine, die größte und hochgradigste Uranmine der Welt, mit 275 Millionen Pfund ‚nachgewiesenen und wahrscheinlichen‘ U3O8-Reserven.

Außerdem befinden sich die ‚Claims‘ nur einen Steinwurf von drei bekannten Uranvorkommen und von der neu entdeckten ‚Sakura‘-Zone entfernt, wo Uranium Energy Corp. im März dieses Jahres sagenhafte 15,94 % eU3O8 über 7,0 m gefunden hat.

Quelle: ATHA Energy

Institutionelles Interesse wächst gewaltig!

Das gestärkte Kapitalmarktprofil aufgrund einer deutlich größeren Marktkapitalisierung wird ein verstärktes Interesse institutioneller Investoren nach sich ziehen, und damit nicht nur die Marktposition des Unternehmens weiter festigen, sondern den Aktienkurs steigen lassen.

Fazit: Noch besser positioniert! Jetzt einsteigen und von ATHAs energiegeladenem Potenzial profitieren!

Mit seinen insgesamt 126,6 Millionen ausstehenden Aktien, die pro Stück bei rund 0,99 CAD notieren kommt ATHA Energy (WKN: A3DP94) auf eine Bewertung von lediglich rund 125 Mio. CAD (rund 85 Mio. EUR) und hat damit bewertungstechnisch noch sehr viel Luft nach oben!

Quelle: ATHA Energy

Schließlich bietet dieser Newcomer mit seinen strategischen Beteiligungen und riesigen Landpaketen einen exklusiven und direkten Zugang zum hochgradigen und weltweit einzigartigen Uran-Potenzial des ‚Athabasca Beckens‘ in Saskatchewan – und damit im weltweit wohl bergbaufreundlichsten Land, das Hunderte Millionen von CAD in die inländische Förderung von Uran investiert.

Nicht umsonst hat sich ATHA Energy (WKN: A3DP94) ja auf die Unternehmensfahne geschrieben, als Vertreter der nächsten Generation von Uranlieferanten zu werden und so Kanadas Uranversorgung zu sichern. In Anbetracht der Tatsache, dass der südliche Nachbar des Landes, die USA, mit ihrem stark steigenden Appetit nach Atomenergie und im Zusammenspiel mit dem Bann von Uran-Importen aus Russland, händeringend nach Uran-Lieferanten aus stabilen und befreundeten Ländern wie eben Kanada suchen, ist ATHA mit seinen hochgradigen ‚Athabasca Becken‘-Beteiligungen perfekt für den gerade begonnen dritten Uran-Bullenzyklus bestens positioniert.

Umso günstiger ist der Zeitpunkt, jetzt von einem Einstieg in ATHA Energy (WKN: A3DP94) zu profitieren und das dynamische Potenzial des aufstrebenden Uranmarkt-Players in vollem Umfang mitzunehmen. Denn die jüngsten Akquisitionen versprechen schon fast eine grundlegende Neuformung der kanadischen Uranexplorationslandschaft und positionieren das fusionierte Unternehmen als bedeutende Kraft. Daraus resultiert für Aktionäre riesiges Potenzial für Wachstum und Wertschöpfung. Kurzgesagt, ATHA ist dank seinen hervorragenden Projekte und Beteiligungen und einer Mini-Marktkapitalisierung ein absoluter Traum für Uran-Anleger!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: ATHA Energy, Advisoranalyst.com, Stallion Discoveries, BofA Global Research, Global Financial Data und BofA GLOBAL Research, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: ATHA Energy, tradingeconomics.com, Bank of America

