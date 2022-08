Unser „sicherer Hafen“ für Ihr Edelmetallvermögen

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Beim Kauf von Edelmetallen wie Gold und Silber in Form von Barren oder Münzen wird häufig ein Kaufargument besonders gern erwähnt – das nicht vorhandene Totalverlustrisiko. Dabei wird aber meist vergessen, dass falsches Lagern durchaus zu einem Totalverlust führen kann.

Falsches Lagern kann enorm riskant sein

Viele auf Sicherheit bedachte Anleger bewahren ihre Edelmetallschätze in den eigenen vier Wänden auf oder vergraben sie sogar auf ihrem eigenen Grund und Boden. Ein Totalverlust durch Diebstahl oder Raub ist dadurch allerdings keineswegs ausgeschlossen, wobei selbst hauseigene Tresore nicht als völlig sicher anzusehen sind. Sie schrecken schließlich nicht jeden Kriminellen ab, sondern ziehen diese manchmal geradezu an. Und das Verstecken oder Vergraben von Gold & Co. kann ebenfalls zu einem Totalverlust führen. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn sich der Besitzer – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr an das Versteck erinnern sollte. Weitere Risiken ergeben sich, wenn man einerseits dieses „Geheimnis“ mit nicht vertrauenswürdigen Personen teilt oder andererseits dieses Wissen für sich behält (Nachlassproblem!). Im Grunde genommen spricht bei großen Edelmetallvermögen alles für das sichere und professionelle Verwahren eines bankenunabhängigen neutralen Dienstleisters wie zum Beispiel pro aurum, der seinen Kunden insgesamt drei verschiedene Verwahroptionen anbieten kann: Schließfächer, Edelmetalldepot und Schweizer Zollfreilager.

Für wen Schließfächer sinnvoll sind

Derzeit bietet pro aurum in folgenden Städten professionelle Schließfachanlagen an: München, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Bad Homburg und Zürich (Kilchberg). Leider sind in München und Berlin bereits sämtliche Fächer belegt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Die jährlichen Mietgebühren hängen zum einen vom Standort und zum anderen von der Größe des Schließfachs ab. Konkrete Preise werden im Internet auf proaurum.de bzw. proaurum.ch veröffentlicht.

Die Verwahroption „Schließfach“ bietet unseren Kunden zwei große Vorteile. Erstens: Hier können neben „edlen“ Münzen und Barren auch Bargeld, Schmuck oder wichtige Dokumente eingelagert werden. Zweitens: Jedes Schließfach bietet einen pauschalen Versicherungsschutz in Höhe von 30.000 Euro (Zürich: 50.000 CHF). Diese Versicherungssumme lässt sich bei Bedarf problemlos kostenpflichtig erhöhen. Übrigens: In regelmäßigen Abständen sollten die Mieter eines Schließfachs überprüfen, ob gestiegene Edelmetallpreise möglicherweise zu einem Überschreiten der Höchstversicherungssumme geführt haben und somit ein Anpassen des Versicherungsschutzes nötig wäre.

Nach Abschluss eines Schließfachvertrags (abrufbar im Internet) und der Vorlage eines gültigen Ausweises erhält der neue Schließfachinhaber in der jeweiligen Filiale zwei Schlüssel ausgehändigt. Danach kann dieser während der Öffnungszeiten und ohne Voranmeldung den Lager-Service nutzen.

Mehr Flexibilität durch Edelmetalldepot

Für Edelmetallanleger, die besonders viel Wert auf Sicherheit sowie das komfortable und flexible Managen ihrer Edelmetallbestände bzw. -investments legen, ist das pro aurum Edelmetalldepot geradezu prädestiniert. Im Grunde genommen wurde damit das seit Jahrzehnten von Banken angebotene Wertpapierdepot auf den Edelmetallsektor übertragen. Dessen Nutzer kommt dadurch in die Lage, während der Geschäftszeiten Edelmetalle kaufen, verkaufen, einliefern, ausliefern sowie limitierte Kauf- oder Verkaufsaufträge (via Internet, Mail oder Fax) aussprechen zu können. Dieser Service kann ab einem Netto-Warenwert von 5.000 Euro genutzt werden. Für das professionelle und sichere Lagern fallen dann, in Abhängigkeit vom jeweiligen Edelmetall und von dessen Warenwert, jährliche Gebühren in unterschiedlicher Höhe an.

Via Edelmetalldepot ist grundsätzlich das komplette Produktsortiment von pro aurum lagerfähig bzw. handelbar. Sämtliche Kundeneinlagen werden in zertifizierten Hochsicherheitstresoren verwahrt, sind vollumfänglich versichert und gelten ls „Sondervermögen“. Das heißt: Der Depotinhaber gilt stets als rechtlicher Eigentümer der Edelmetalle, woran selbst eine Insolvenz des Verwahrdienstleisters nichts ändern würde. Besonders interessant: Das Einlagern bzw. Abholen von Barren und Münzen kann nach vorheriger Absprache entweder durch persönliches Erscheinen (kostenlos) oder durch einen von pro aurum beauftragten Werttransport (kostenpflichtig) erfolgen.

Dem Edelmetalldepot von pro aurum kann man vor allem drei vorteilhafte Eigenschaften attestieren: Flexibilität, Komfort und Mobilität. Mit ihm kann man nämlich sehr schnell auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren und dadurch entsprechende Performancevorteile erzielen. Aufträge können bei funktionierendem Internet zudem am Arbeitsplatz, im Urlaubsort sowie im Krankheitsfall ausgesprochen werden. Außerdem kann man sich jederzeit über den aktuellen Wert der Edelmetallbestände online informieren und erhält einmal pro Jahr einen Depotauszug mit stichtagsbezogener Bewertung sämtlicher Barren und Münzen.

Als besonders nützlicher Vorteil des Edelmetalldepots kann die Möglichkeit angesehen werden, dass man die eingelagerten Edelmetalle im Falle eines Liquiditätsengpasses als Pfand für ein zinsgünstiges Edelmetalldarlehen hinterlegen kann. Wichtig zu wissen: Während der Kreditlaufzeit dürfen die Edelmetalle nicht verkauft werden. Ein solcher Kredit mit einer Partnerbank von pro aurum bietet übrigens ähnlich attraktive Konditionen wie Immobiliendarlehen. Auch die relativ hohe Geld-Brief-Spanne, die sich bei einer Krügerrand-Unzenmünze bspw. auf aktuell 6 Prozent beläuft, sowie das auf lange Sicht beträchtliche Aufwärtspotenzial des Goldpreises lassen ein Edelmetalldarlehen als glänzende Alternative gegenüber einem Gold-Notverkauf erscheinen.

Schweizer Zollfreilager bietet mehr als Sicherheit

An den internationalen Finanzmärkten galt die Schweiz schon immer als Inbegriff von Sicherheit, Seriosität und Stabilität. Mit dem unweit von Winterthur bzw. Zürich gelegenen Zollfreilager von pro aurum können Anleger ab einem Edelmetallvermögen von 10.000 Schweizer Franken zum einen ihr Edelmetallvermögen außerhalb der Eurozone sicher verwahren und dadurch das Länderrisiko deutlich reduzieren. Zum anderen können sie – selbstverständlich völlig legal – vor allem Weißmetalle wie Silber, Platin und Palladium mehrwertsteuerfrei handeln, was die Performance solcher Investments entsprechend verbessert. Einzige Bedingung: Die steuerfrei erworbenen Barren oder Münzen müssen im Zollfreilager verbleiben. Werden sie dennoch ausgeliefert oder abgeholt, greift die Mehrwertsteuerpflicht nachträglich.

Via Schweizer Zollfreilager kann jedoch nicht das gesamte Produktsortiment von pro aurum gehandelt werden. Logistische Erfordernisse begrenzen die Auswahl an Barren und Münzen beim gelben Edelmetall auf insgesamt fünf Barren im Gewicht von einer Feinunze bis zu einem Kilogramm sowie fünf weltbekannte Unzen-Goldmünzen (Krügerrand, Känguru, Philharmoniker, American Eagle und Maple Leaf). Daneben befinden sich 15 Barren bzw. Münzen aus Silber (eine Feinunze bis 15 kg), Platin (eine Feinunze bis ein kg) und Palladium (eine Feinunze bis ein kg) im Angebot des Zollfreilagers.

Ihre sicheren Häfen in Form von Gold & Co. haben eines auf jeden Fall verdient: eine sichere Lager- bzw. Verwahrart. Bei pro aurum haben Sie – in Abhängigkeit von Ihren individuellen Bedürfnissen – die „Qual der Wahl“.

Creator: Lennart Wiedemuth

Bildquelle: pro aurum GmbH