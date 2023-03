UBS Group: Bank-Aktie mit deutlichen Umkehrsignalen

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

Symbol: UBSG ISIN: CH0244767585

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Schweizer Bankhauses liegt mit rund 26 Prozent im Halbjahresplus. Der Rücksetzer in Form einer Bullenflagge in Kombination mit der heutigen Hammerkerze lassen sich als bullische Chartformation deuten. Die kleine Kurslücke von Dienstag auf Mittwoch stört den positiven Gesamteindruck nicht.

Chart vom 09.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 20.08 EUR

Meinung: UBS meldete in ihrem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 eine Gewinnplus von 14 Prozent und erhöht die Dividende von 52 auf 55 Rappen je Aktie. Parallel gab es auch einen Nachhaltigkeitsbericht, indem das Institut aufzeigt, wie es Bedürfnisse ihrer Kunden nach nachhaltigen Finanzierungen und Anlagen erfüllt und sie beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützt. Er enthält auch Einzelheiten zur Nachhaltigkeitsstrategie, zu den Umweltaktivitäten und zu den Bemühungen von UBS, gesellschaftliche Herausforderungen innerhalb des Unternehmens und darüber hinaus anzugehen.

Setup

Mögliches Setup: Wir orientieren uns mit Trigger und Stopp Loss an der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das oben genannte Pivot-Hoch an. Frische Zahlen gibt es wieder am 25. April, so dass unser Trade ein paar Wochen lang laufen könnte. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in UBSG.

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2023

