Turbulente Börsenwoche voraus

Es könnte die berühmte Ruhe vor dem Sturm sein. In jedem Fall dürfte die kommende Woche um einiges turbulenter an der Börse werden, wenn die letzten Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed eines bereits geldpolitisch historischen Jahres anstehen. Zudem ist es auch die letzte Handelswoche des Jahres, in der die professionellen Marktteilnehmer voll bei der Sache bzw. im Büro sind. Danach dürften die Bücher für das Börsenjahr 2022 so langsam, aber sicher geschlossen werden.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Im Vorfeld halten sich die Schwankungen im Deutschen Aktienindex deshalb in Grenzen, der Markt pendelt mehr oder weniger um seinen Vortagesschluss. Von einer Korrektur in den vergangenen Tagen zu sprechen, wäre schon fast übertrieben, aber die Verschnaufpause nach acht Wochen Rally ist mehr als gesund.

Am US-Anleihemarkt verfestigt sich die inverse Zinsstruktur weiter. Wie schon nach der Finanzkrise laufen die kurz- und langfristigen Renditen in einer eher atypischen Art und Weise auseinander. Denn in der Regel bekommt man für länger laufende Anleihen höhere Zinsen als für die sogenannten Kurzläufer. Nun ist dies umgekehrt. Der Differenz zwischen einer zwei- und einer zehnjährigen Anleihe liegt mittlerweile sogar bei fast 80 Basispunkten, ein Rekordwert. In der Vergangenheit war eine inverse Zinsstruktur oft das Signal für eine bevorstehende Rezession. Am Anleihemarkt ist man also fest davon überzeugt, dass der Zinserhöhungszyklus der Fed sich dem Ende nähert. Der Markt spekuliert bereits wieder auf Zinssenkungen. Was man in Washington darüber denkt, werden wir hoffentlich in der kommenden Woche erfahren.