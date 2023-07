Tui: hui, da könnte was gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nur kleine Schönheitsfehler beim Bottomfishing-Setup des Reisekonzerns. Tui (TUI1) bleibt unter Druck, sieht aber charttechnisch interessant aus.

Symbol: TUI1 ISIN: DE000TUAG505

Rückblick: Die Tui-Aktie verlor im vergangen Halbjahr knapp 44 Prozent ihres Kurswertes. Ein höheres Pivot-Hoch nach dem Jahrestief vom April und eine Widerstandslinie formieren unser Bottomfishing-Setup. Wer genau hinschaut, könnte die langen Dochte der entscheidenden Tageskerzen unter der genannten Linie und die kleine Kurslücke vom 27. auf 28. März als Schönheitsfehler bemerken.

Chart vom 27.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 6.98 EUR

Meinung: Die Waldbrände in Südeuropa zeigen, dass der weltgrößte Reisekonzern auch nach der Corona-Pandemie unter Druck steht. Bei den zuletzt gemeldeten Quartalszahlen nannte Tui einen Umsatz von 3.2 Milliarden EUR, und damit mehr als von Analysten erwartet. Das EBIT verfehlte jedoch die Prognosen mit einem Verlust von 242 Millionen EUR gegenüber erwarteten 236 Millionen EUR. Der Nettoverlust betrug 364 Millionen Euro, höher als die erwarteten 349 Millionen EUR.

Setup

Mögliches Setup: Rein charttechnisch könnte es aber langsam mal wieder nach oben gehen. Für unser Long Setup setzen wir den Trigger in Höhe der Widerstandslinie, den Stopp Loss unter der Kerze vom 17. Juli und peilen das weit außerhalb des Chartbildes liegende Pivot-Hoch vom 18. Januar an. Die nächsten Zahlen kommen bei Tui am 9. August, sodass ein mehrwöchiger Swingtrade denkbar wäre.Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in TUI1.

Veröffentlichungsdatum: 27.07.2023

