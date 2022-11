Trotz auf und ab an den Aktienmärkten bleibt der ersehnte Ausverkauf bisher aus

Ob der finale Ausverkauf noch folgt, analysieren wir in unserem Spezialeinblick

Viele Anleger schauen derzeit mit einem schlechten Bauchgefühl auf die kräftige Erholung an den Aktienmärkten. Bereits mehrfach in diesem Jahr legten die Kurse nach Rückschlägen prozentual zweistellig zu, nur um anschließend ebenso dynamisch auf neue Tiefs zu fallen. Indizes wie DAX und Dow Jones büßten zwischenzeitlich mehr als 20% ein und bewegten sich im Bärenmarkt. Einen bereinigenden Ausverkauf gab es in den vergangenen Monaten aber nicht.

Aus fundamentaler Sicht wird auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) verwiesen. Gerade wenn das Wirtschaftsumfeld schwierig ist, sind Buchwerte weniger schwankungsfreudig als Gewinne und eignen sich daher besser zur Bewertung. Sowohl 2003, 2009 und 2020 bildete der DAX einen Boden aus bei einem Wert von ungefähr 1,0 bis 1,2 – der Index notierte also zum Buchwert. Um dieses Niveau zu erreichen, müsste der Markt aber in die Zone um 10.000 fallen.

Ähnlich gute Signale für ein langfristiges Tief zeigt die Anzahl an Aktien im Index, die ihre 200-Tage-Linie behaupten. Die wichtigen Umkehrpunkte seit der Jahrtausendwende wurden immer dann ausgebildet, wenn die Quote 0% erreichte, also alle Indexmitglieder unter ihrem 200er-Schnitt notierten. Beide fundamentalen und markttechnischen Signalgeber können durch einen Stimmungsindikator komplettiert werden. Denn erst wenn Panik herrschte und Angstbarometer wie der VDAX New über der Marke von 50 Punkte standen, war langfristig ein guter Zeitpunkt zum Einstieg gekommen.

Während die Volatilität im Rahmen der ersten Abwärtswelle Mitte März nur knapp die 50er-Schwelle verfehlte, verteidigten noch zwei Werte ihren 200-Tage-Mittelwert. Und auch das KBV als Bewertungsmaßstab erfüllte bisher nicht die Voraussetzungen für einen Ausverkauf. Auf der anderen Seite ist die Börse bekanntlich kein Wunschkonzert und selten liegen Idealbedingungen für nervenstarke Anleger vor. Für eine nachhaltige Erholung müssen somit nicht zwingend alle Bedingungen erfüllt sein. Als Anleger sollte man sich daher weiterhin auf ein volatiles Umfeld einstellen.

Finanztrends Video zu DAX



