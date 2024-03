PM 21Shares Research: Trotz Wirtschaftsflaute – Bitcoin auf dem Weg zum Allzeithoch

8. März 2024

Monatsbericht Februar 2024

Trotz Wirtschaftsflaute – Bitcoin auf dem Weg zum Allzeithoch

Auch Ethereum erlebt Wertsteigerung

Uniswap überwindet zweijähriges Tief

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Der Kryptomarkt begann den vergangenen Monat mit kurzzeitigen Einbrüchen und beendete ihn mit einer Hausse. Ein besonderes Highlight war die Zusage der US-amerikanischen Kryptobörse Gemini, die Kunden ihres ein Jahr zuvor eingestellten „Earn“-Programms im Rahmen eines milliardenschweren Vergleichs in voller Höhe zu entschädigen. Das Programm hatte Kunden der Börse die Möglichkeit geboten, ihre Coins an die Krypto-Trading-Firma Global Genesis Capital (GGC) zu verleihen. Aufgrund der Insolvenz von GGC Anfang 2023 kam es zu Zahlungsausfällen – das Programm wurde eingestellt. Jetzt stellt sich heraus, dass die Kunden nicht nur eine Entschädigung erwarten können, sondern auch von der enormen Wertsteigerung von Bitcoin in den letzten 12 Monaten – über 250 Prozent – profitieren.

So dürften im Zuge der anstehenden Rückzahlung von Gemini Gewinnmitnahmen folgen. Das muss jedoch nicht zwingendermaßen einen Kursabfall von Bitcoin bedeuten, denn die Häufung von Bitcoin-Kurzzeithaltern und die rekordverdächtigen Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs könnten den möglichen Ausverkauf von BTC ausgleichen.

Was den Kryptomarkt im vergangenen Monat noch bewegte, erläutern wir in diesem Bericht.

Bitcoin nähert sich Allzeithoch bei nachlassender Konjunktur

Der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsindikator, der PCE-Index (Persönliche Verbrauchsausgaben), stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent, der höchste Anstieg in den letzten 12 Monaten, was jedoch den Erwartungen entsprach. Nach drei aufeinanderfolgenden Monaten mit Zuwächsen gingen die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe für langlebige Wirtschaftsgüter um 6,1 Prozent zurück, ein noch höherer Rückgang als das prognostizierte Minus von 4,9 Prozent und der niedrigste Wert seit fast vier Jahren. Obwohl die oben genannten Daten zeigen, dass sich die Wirtschaft verlangsamt, ist das Tempo schnell genug, um einer Rezession zu entgehen, obwohl die steigenden Anträge auf Arbeitslosenunterstützung die Erwartungen übertreffen. Auch wenn ein einziger Bericht nicht aussagekräftig für die Reaktion der Fed ist, so gibt er doch den Ton für mögliche künftige Zinssenkungen an. Niedrigere Zinsen begünstigen in der Regel risikofreudige Anlagen wie Technologie und Kryptowährungen.

Die Wirtschaftsdaten ließen den Bitcoin unberührt – die bedeutendste Kryptowährung erreichte zwischenzeitlich Allzeithochs, da die Zuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs den Rekord von 673 Millionen US-Dollar an täglichen Nettozuflüssen brechen. Die spekulativen Aktivitäten vor dem bevorstehenden Halving wurden durch die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA noch beschleunigt und haben den Kurs des BTC in diesem Monat um etwa 45 Prozent angehoben - die größte BTC/USD-Wertentwicklung, die wir je vor einem Halving gesehen haben. So hat der Blackrock-ETF in weniger als zwei Monaten Kapital in Höhe von 10 Milliarden Dollar angezogen – die gleiche Menge an Kapitalflüssen, die der erste Gold-ETF in zwei Jahren anhäufen konnte.

Zum Ende des zweiten Monats seit Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA erwärmen sich immer mehr Institutionen für Bitcoin. Beispielsweise die beiden Vermögensverwalter Wells Fargo und Merrill Lynch begannen, ausgewählten Kunden Zugang zu Bitcoin-Spot-ETFs zu gewähren. Auch Morgan Stanley prüft angeblich Bitcoin-Fonds für seine Brokerage-Plattform zuzulassen. Mit einem verwalteten Vermögen von schätzungsweise mehr als 100 Billionen Dollar könnte der vorsichtige Einstieg der Branche der registrierten Anlageberater (RIA) voraussichtlich ein noch größeres Kapitalpotential für diese Anlageklasse erschließen.

Nachfolgende Abbildung verdeutlicht, dass vor allem die Anzahl der kurzfristigen Bitcoin-Halter (also jene, die BTC seit weniger als 155 Tagen halten) wie üblich einige Monate vor dem Halving anwächst. Seit dem 11. Januar haben diese kurzfristig orientierten Inhaber ihren BTC-Bestand um 25 Prozent erhöht. Im Gegensatz dazu verringerten die langfristigen Inhaber ihre Bestände um drei Prozent, ein Trend, den wir auch bei den vergangenen Halbierungsereignissen beobachtet haben, wie in der nachstehenden Grafik zu sehen ist. Andererseits ist das Open Interest an Bitcoin-Futures so stark angestiegen wie seit der letzten Hausse im Jahr 2021 nicht mehr, was Anleger beachten sollten, denn es könnte eine höhere Volatilität in der Zukunft bedeuten.

Abbildung 1: ETF-Einführung in den USA weckt Interesse bei Inhabern kurzfristiger Anleihen

Quelle: Glassnode, 21Shares

Nichtsdestotrotz ist die Innovation im Netzwerk immer noch in vollem Gange. Bald werden Bitcoin-Besitzer in der Lage sein, Erträge zu erzielen, indem sie ihre ungenutzten Coins (SigNet BTC) einsetzen, um die Sicherheit von Proof-of-Stake (POS)-Blockchains durch ein sogenanntes „trustless“ Verfahren zu erhöhen. Ermöglicht wird dies durch Babylon, ein neues externes POS-Protokoll, das als Vorreiter für das neue Primitiv für Bitcoin gilt und seit dem 28. Februar im Testnetz zu finden ist.

Nicht nur Bitcoin, auch Ethereum erlebt in diesen Tagen bemerkenswerte Kurszuwächse: Im Februar stieg das zweitgrößte Kryptoasset um 50 Prozent im Wert und bewegt sich seit 25. Februar stabil über der Marke von 3.000 US-Dollar. Diese Entwicklung kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, vor allem aber auf Gerüchte rund um die Zulassung von Ethereum Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten und einen neuen Token-Standard. ERC-404 ist ein experimenteller, noch nicht von der Ethereum Foundation empfohlener, Standard, der Attribute von zwei früheren Standards – ERC-20 (ein sogenannter fungibler Standard) und ERC-721 (ein nicht-fungibler Standard) – Übertragbarkeit, Teilbarkeit und einzigartige Identifizierung vereint. Unserer Ansicht nach hat ERC-404 das Potenzial, eine native Fraktionierung von digitalen Vermögenswerten wie Sammlerstücke und tokenisierten realen Vermögenswerten wie Fonds und Immobilien zu bieten, ohne dass Lösungen von Dritten erforderlich sind.

Ethereum kann aber auch von anderen Vorteilen profitieren: Durch seine enge Korrelation mit dem Marktwert von Bitcoin profitiert ETH auch von der aktuellen Rally von Bitcoin. Dazu kommt noch das steigende Staking-Verhältnis von Ethereum. Diese Kennzahl bezeichnet das Verhältnis zwischen der Gesamtmenge der Ether (ETH), die gestakt (d.h. für die Bestätigung von Transaktionen gesperrt) ist und der Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen ETH. Gegenwärtig werden mehr als 26 Prozent des gesamten ETH gestakt – und das von rund 179.000 Nutzern. Damit beläuft sich die Anzahl des gestaktem ETH auf 31 Millionen (also mehr als 100 Milliarden US-Dollar).

Ein großer Anteil an diesem Staking-Markt wird von Lido beansprucht, einem separaten Protokoll, das das Staking von ETH per Liquid Staking erlaubt. Liquid Staking ist eine Variante, bei der Benutzer Kryptowährungen wie Ether staken können, um Renditen zu verdienen, aber zur gleichen Zeit ihre Tokens weiterhin verwenden können. Aktuell beansprucht Lido rund 30 Prozent des Marktes für Staking. Nutzer können über Lido mit einer Rendite von vier bis sechs Prozent rechnen. Der aktuelle Hype hat zudem auch das Thema Re-Staking angeheizt. Re-Staking ermöglicht es Usern, ihre gestakten ETH oder Liquid Staking Tokens (LSTs) - die eingesetzte ETH repräsentieren - für eine zusätzliche Rendite (im Durchschnitt etwa 2-4 Prozent, zusätzlich zu Ethereums Staking-Rendite) erneut zu staken.

Was ist Re-Staking?

Das System des Re-Staking wurde erstmals im Juni 2023 von EigenLayer, einem auf Ethereum basierenden Protokoll, eingeführt. Re-Staking soll die Sicherheit externer Protokolle durch Nutzung des Proof of Stake-Netzwerks von Ethereum auf innovative Weise verbessern. Mittels EigenLayer können ETH-Bestände über verschiedene Protokolle hinweg „restaked“ werden, wodurch diese Protokolle nicht mehr auf ihre eigenen Validatoren angewiesen sind, was Zeit und Kosten reduziert.

Liquides Re-Staking hat sich zu einer wichtigen Ergänzung des Staking-Ökosystems entwickelt und profitiert von der wachsenden Begeisterung für das Re-Staking, das EigenLayer mit einem verwalteten Vermögen von 10,5 Milliarden Dollar zum zweitgrößten Protokoll auf Ethereum gemacht hat, hinter der Liquid-Staking-Lösung von Lido mit 35,2 Milliarden Dollar. Zur weiteren Verdeutlichung des immer komplexer werdenden Staking-Ökosystems sei auf Abbildung 2 verwiesen.

Abbildung 2: Varianten von Staking

Quelle: 21Shares

Wie auch das Liquid Staking vereinfacht Liquid Re-Staking den Prozess des Restakings und ermöglicht es den Nutzern, ihr Kapital zu erhalten und gleichzeitig zur Sicherheitsvalidierung der mit EigenLayer integrierten externen Netzwerke beizutragen. Das Modell ist jedoch nicht frei von Kritik, da es zusätzliche Slashing-Risiken für ETH-Validatoren mit sich bringt, die nun den Slashing-Regeln mehrerer Netzwerke unterworfen sind. „Slashing“ bezeichnet einen Strafmechanismus, mit dem Staker belegt werden können, wenn sie gegen die Regeln des Netzwerkes verstoßen. Insgesamt war das Re-Staking eine der am schnellsten wachsenden Branchen im Jahr 2024, da es sich von weniger als 500 Millionen US-Dollar Anfang Januar auf mehr als 5 Mrd. US-Dollar verzehnfacht hat und die Grenzen der Staking-Fähigkeiten von Ethereum weiter ausreizt, wie in Abbildung 3 unten zu sehen ist.

Abbildung 3: Wachstum von Liquid Restaking-Token auf Basis von EigenLayer

Quelle: Hashed/Dune

Zugleich erlebte Ethereum im Februar den letzten Testlauf des sogenannten Dencun-Upgrades, das am 13. März voll implementiert werden soll. Der größte Nutznießer dieses Upgrades werden die Skalierungslösungen von Ethereum sein, wie Polygon, Optimism und Arbitrum, deren Gasgebühren voraussichtlich um etwa 90 Prozent sinken werden, sobald das Upgrade implementiert ist.

Uniswap ist mit rund 5,7 Milliarden US-Dollar die größte dezentrale Börse (DEX) nach verwaltetem Vermögen. Vor Oktober 2023 erhielt Uniswap Labs keine Gebühren und somit auch keine Einnahmen; 11 Investoren, darunter Polychain und Paradigm, hatten die DEX allein finanziert. Jedoch seit dem 17. Oktober zahlen Trader auf Uniswap jetzt neu 0,15 Prozent auf ihre Swaps, wenn sie direkt über die DEX-Schnittstelle oder die Geldbörse swappen. Mit diesem Schritt wurde die erste Einnahmequelle geschaffen, um die nachhaltige Entwicklung der DEX zu finanzieren, ohne auf VC angewiesen zu sein; Uniswap hat seitdem 5,8 Millionen Dollar an Gebühren eingenommen. Die Gebühreneinnahmen kamen jedoch nicht den Inhabern des DEX-eigenen Tokens UNI zugute, der nach seinem Allzeithoch von rund 45 Dollar im Mai 2021 zwei Jahre lang ununterbrochen unter der 10 Dollar-Marke blieb und somit ein unproduktiver Governance-Token war.

Mitglieder der Uniswap-Community hatten bereits im Mai 2023 vorgeschlagen, Staking-Rewards einzuführen. Fast ein Jahr später, am 23. Februar, schlug die Uniswap Foundation selbst vor, den Gebührenmechanismus zu verbessern, um UNI-Inhaber zu belohnen, die ihre Token gestakt und delegiert haben. Es wird geschätzt, dass die Aufwertung den UNI-Inhabern insgesamt zwischen 62 Millionen und 156 Millionen Dollar an jährlichen Dividenden einbringen wird. Auf der Grundlage dieses Potenzials legte UNI im Februar eine Rally mit 92-prozentiger Steigerung des Marktwertes hin (und sprang nach dem Vorschlag über Nacht um 53 Prozent), überschritt die 11 Dollar-Marke und erhöhte seine Marktkapitalisierung um 87 Prozent. Je nachdem, welches Schicksal den Vorschlag ereilt, über den ab dem 8. März abgestimmt wird, könnten diesem Beispiel weitere Anwendungen folgen. Protokolle wie Frax zeigen, dass auf Anwendungsebene eine größere Wertschöpfung erzielt werden kann, so dass bereits Ende dieser Woche ein Mechanismus zur Aufteilung der Einnahmen vorgestellt werden soll.

Dennoch ist Vorsicht geboten, denn aus den Erfahrungen in der Vergangenheit ist zu erwarten, dass ein solches Modell der Umsatzbeteiligung Prüfungen durch Aufsichtsbehörden auslöst. Solche Prüfungen könnten dazu führen, dass bestimmte Vermögenswerte als Wertpapier klassifiziert werden. Ein ausschlaggebendes Kriterium hierfür ist der sogenannte Howey-Test, der vom obersten Gerichtshof der USA definiert wurde: Sind vier Kriterien erfüllt, gilt ein Investment als Wertpapier und muss entsprechende regulatorische Kriterien erfüllen.

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.

Weitere Informationen unter https://21.co und https://21shares.com/