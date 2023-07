Triumph in den Minen: Eine unglaubliche Reise zum Gold-Ruhm!

Die lag ersehnte Korrektur bei den Goldaktien neigt sich dem Ende! Rein technisch kann ein spektakulärer Bullenmarkt beginnen, welcher mit den richtigen Unternehmen überdurchschnittliche Renditen bringen sollte.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zwei solche Unternehmen sind Karora Resources und Caledonia Mining. Denn diese beiden Gold-Produzenten bestechen fast jedes Quartals auf´s Neue mit Rekordzahlen oder signifikanten Meilensteinen, die wieder erreicht wurden.

Karora im Goldrausch!

Neuer Rekord bei der Goldproduktion aufgestellt!

In den weiten und entlegenen Minen von Westaustralien schreibt sich weiterhin eine bahnbrechende Unternehmensgeschichte fort. Karora Resources (WKN: A2QAN6), ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf Goldabbau spezialisiert hat, verkündete voller Stolz einen neuen, beeindruckenden Quartalsrekord!

Eine sagenhafte Goldmenge von 40.823 Unzen wurde im zweiten Quartal 2023 erreicht! Da wundert es nicht, dass das Echo der triumphalen Nachricht durch die Bergbauindustrie hallt und auch Investoren aufhorchen lässt. Solch eine atemberaubenden Zahl kann nicht nur als Rekord, sondern auch als Symbol für die Ausdauer, das Können und die Vision von Karora Resources in der herausfordernden Welt des Goldabbaus gefeiert werden.

Hinter den Kulissen dieser erstaunlichen Leistung stehen ein TOP-Management und Betriebsteam sowie die beiden Schatzkammern des Unternehmens - die legendären ‚Beta Hunt‘- und ‚Higginsville‘-Minen. Beide Minen haben ihre Kapazitäten weiter ausgeschöpft und die Grenzen des Machbaren in der Goldproduktion erneut verschoben. Mit akribischer Planung und innovativen Techniken haben die Teams von Karora einen Schatz gehoben, der über den Horizont hinaus glänzt.

Doch diese Erfolgsgeschichte wäre nicht vollständig ohne die entscheidende Rolle der kürzlich erworbenen ‚Lakewood‘-Mühle, die mit viel Weitsicht in den Masterplan von Karora (WKN: A2QAN6) eingeflossen ist. Die Mühle spielte eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung des gewonnenen Goldes und trug maßgeblich zum Verkauf von 42.172 Unzen Gold im zweiten Quartal bei. Dies unterstreicht die Bedeutung einer ganzheitlichen und strategischen Geschäftsplanung, die Karora zu einem Musterbeispiel für unternehmerischen Erfolg macht.

Doch die beeindruckende Goldproduktion ist nicht die einzige hervorragende Nachricht. Denn eine Rekordproduktion zieht zumeist auch finanzielle Stärke nach sich, wie bei Karora, wo man mit einem satten Barbestand von 70,8 Mio. USD per Ende Juni 2023 glänzen kann! Das entspricht einem beeindruckenden Anstieg von 5 Mio. USD, gegenüber den Veröffentlichten 65,8 Mio. USD, die Ende März 2023 präsentiert wurden. Damit hat die Geschäftsleitung zudem bewiesen, dass man nicht nur erfolgreich fördern, sondern auch vernünftig mit Geld haushalten kann.

Paul Andre Huet, der charismatische Chairman & CEO von Karora, strahlt vor Begeisterung und sagte:

„Ich bin extrem erfreut über unser äußerst starkes erstes Halbjahr 2023 mit einer Goldproduktion von 80.650 Unzen. Unsere aufeinanderfolgenden Quartalsrekorde haben uns in eine ausgezeichnete Position gebracht, um unsere Jahresziele von 145.000 bis 160.000 Unzen zu erreichen. Wir sind nicht nur auf dem richtigen Weg, sondern auch noch in der Lage, unsere Wachstumspläne gemäß Budget umzusetzen!“

Die Analysten von Haywood Capital Markets halten an Ihrer Kaufempfehlung fest, und sehen das Kurszielbei weiterhin bei 7 CAD, und damit fast 45 % über dem derzeitigen Kurs!

https://www.youtube.com/watch?v=JKeyxY9Wouk

Fazit: Alle Zeichen stehen weiter auf Wachstum!

Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 strahlt Optimismus aus, und dass zu Recht! Karora Resources (WKN: A2QAN6) hat sich einen Ruf erarbeitet, auf den man stolz sein kann - als Unternehmen, das sein Versprechen hält und sein Wachstum stetig vorantreibt. Die Faszination dieser Unternehmensstory liegt nicht nur in den Rekordzahlen, sondern auch in der Vision und dem Enthusiasmus, die die Karora-Familie antreiben. Die Goldadern scheinen unerschöpflich zu sein, und Karora zeigt der Welt, wie man mit Leidenschaft, Entschlossenheit und strategischem Geschick die Grenzen des Möglichen immer weiter verschieben kann.

Auch wenn hier und da die Sonne über Minen und Explorationsgesellschaften von Westaustralien langsam untergeht, ist und bleibt Karora bereit, das nächste Kapitel dieser beispiellosen Erfolgsstory fortzuschreiben. Mit weiteren Entwicklungsmeilensteinen und einem spannenden Bohrprogramm in Aussicht, können Investoren und Goldliebhaber gleichermaßen sicher sein, dass die Geschichte von Karora Resources (WKN: A2QAN6) goldenem Aufschwung noch lange nicht zu Ende ist.

Caledonia Mining ebenfalls auf Erfolgskurs!

Steigerung der Goldproduktion trotz unvorhersehbarer Herausforderungen!

In den weiten Landschaften Simbabwes schreibt sich ebenfalls eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art fort. Caledonia Mining (WKN: A2DY13) kann nämlich ebenfalls auf ein beeindruckendes zweitens Quartal und einer starken Steigerung der Goldproduktion zurückblicken. Und das, trotzt unvorhersehbaren Herausforderungen.

Was für Karora die Schatzkammer ‚Beta Hunt‘- und ‚Higginsville‘ sind, ist für Caledonia Mining die ‚Blanket‘-Mine und das ‚Bilboes Oxide‘-Projekt. Und deren Erfolg wird mit jeder Unze Gold sichtbarer.

Auch wenn die Halbjahresproduktion in diesem Jahr mit 33.472 Unzen Gold etwas niedriger ausfiel als im gleichen Zeitraum des Vorjahres stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. So konnte bereits im zweiten Quartal dieses Jahres die Gold-Produktion um gewaltige 8,7 % auf 17.436 Unzen Gold gesteigert werden, gegenüber dem Vorquartal. Das ist das Ergebnis einer Entschlossenheit, die in den Tiefen der Erde verwurzelt ist - das Engagement von Caledonia Mining, selbst in schwierigen Zeiten unerschütterlich an seinen Zielen festzuhalten.

Der CEO der Caledonia Mining Corporation, Mark Learmonth, äußerte sich optimistisch über die Zukunft der ‚Blanket‘-Mine und erklärte, dass die Probleme, die zu einem Rückgang der Produktion im Mai und der ersten Junihälfte führten, erfolgreich behoben wurden. Die Maßnahmen des Managements haben Ende Juni und Anfang Juli zu einer beeindruckenden Steigerung der Produktion geführt, wobei die Goldgewinnung in der ersten Juliwoche sogar ein Rekordniveau erreichte - fast 400 Unzen über den geplanten Werten.Die Zeichen also sehr stehen gut für eine erfreuliche Entwicklung in den kommenden Monaten.

Doch nicht nur bei der ‚Blanket‘-Mine, sondern auch beim vielversprechenden ‚Bilboes Oxide‘-Projekt zeigt sich Caledonia Mining (WKN: A2DY13) von seiner besten Seite. Obwohl das Quartal mit einer Steigerung der Goldproduktion auf 1.076 Unzen vielversprechend begann, hat das Unternehmen entschieden, die Prognosen für das Projekt zurückzuziehen. Die Entscheidung basierte auf einer vorsichtigen Strategie, um die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Ab dem 1. Oktober 2023 wird das Projekt in den Wartungsmodus versetzt, bis die optimalen Bedingungen für eine erfolgreiche Produktion gegeben sind.

Diese strategische Entscheidung ist für uns ein weiterer Beleg für die klugen Köpfe hinter Caledonia Mining, die genau wissen, wie sie ihre Ressourcen effizient einsetzen.

https://www.youtube.com/watch?v=tjvrWnctN7w

Fazit: Diese Erfolgsgeschichte reiht sich an die andere!

Der Erfolg von Caledonia Mining ist noch lange nicht zu Ende. Mit einer bestätigten Prognose von 75.000 bis 80.000 Unzen Gold für das Jahr 2023 strebt das dividendenzahlende-Unternehmen weiterhin nach den Sternen. Investoren können es kaum abwarten, die weiteren Fortschritte zu realisieren, bis schlussendlich die ehrgeizigen Ziele zu noch mehr Gold und Dividenden werden.

Caledonia Mining (WKN: A2DY13) hat trotz einiger Herausforderungen beeindruckende Fortschritte bei seiner Goldproduktion erzielt. Im der ‚Blanket‘-Mine wurde die Produktion im abgelaufenen Quartal erfolgreich gesteigert und die jüngsten Verbesserungen lassen eine vielversprechende Zukunft für das Unternehmen erwarten. Gleichzeitig wird das ‚Bilboes Oxide‘-Projekt in den Wartungs- und Pflegezustand überführt, um eine effiziente Produktion im Zusammenhang mit dem Sulfidprojekt zu gewährleisten.

Während wir in den kommenden Quartalen gespannt auf die nächsten Kapitel dieser aufregenden Unternehmensstory warten, bleibt eines klar: Caledonia Mining wird weiterhin den Weg zum Erfolg ebnen und die Welt mit seiner beeindruckenden Goldproduktion ins Staunen versetzen. Investoren und Branchenkenner können gespannt sein, wie Caledonia Mining (WKN: A2DY13) seine Erfolgsgeschichte weiter fortschreibt und die Herausforderungen mit Entschlossenheit und Innovationsgeist angeht.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Karora Resources Caledonia Mining, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Karora Resources und Caledonia Mining

