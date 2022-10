Zum zweiten Mal in diesem Jahr gab Frank Schäffler, Sprecher für FinTech- und Blockchaininnovationen der FDP-Fraktion, einen Impulsvortrag auf der Crypto Asset Conference. Thema war der digitale Euro. Für den Haushaltspolitiker ist die digitale Zentralbankwährung der EZB, „eine Operation am offenen Herzen unseres Geldsystems“. Neben Bar- und Giralgeld versuche die EZB eine dritte Geldform einzuführen. Substituierten die Bürger in großem Ausmaße Giralgeld für den digitalen Euro, drohe ein Kollaps des Bankensystems. Zudem sei bis heute nicht der wirkliche Mehrwert für den Endnutzer des digitalen Euro seitens der EZB dargelegt worden. „Ein digitaler Euro muss privat angeboten werden in Form eines Euro-Stablecoins. Dafür muss die Regulierung aber attraktiver werden“, so Schäffler.