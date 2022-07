Die Trendfolge-Konferenz – Trends erkennen und davon profitieren!

In diesen Tagen sind die Investoren etwas nervös. Seit Jahresbeginn büßte der DAX® rund 16 Prozent ein. Gestern erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) erstmals seit über einer Dekade die Leitzinsen, um die hohe Inflation im Euroraum in den Griff zu bekommen. Hinzu kommen Lieferengpässe in vielen Industriebereichen und Angst vor einer Rezession. HypoVereinsbank ist Partner der am 26. Juli 2022 stattfindenden Trendfolge-Konferenz. Die Experten Michael Proffe, Sebastian Bleser, Uwe Paßmann und Andreas Bernstein zeigen Ihnen, wie Sie mit der Trendfolge-Strategie auch in von hoher Unsicherheit geprägten volatilen Marktphasen ein Vermögen aufbauen können, und bieten Ihnen dazu ein 4-stündiges, spannendes Programm. Hier kostenlos anmelden!

Eins vorweg: Wer mit schnellen und riskanten Deals sein Glück an der Börse versuchen will, für den ist die Trendfolge-Strategie nicht geeignet. Denn hier geht es darum, mit Sinn und Verstand ein nachhaltiges Portfolio aufzubauen, das kontinuierlich an Wert gewinnt. Dabei setzen wir auf Trends – und zwar nur auf langanhaltende Trends, nicht auf kurzfristige Modeerscheinungen.

Diese langanhaltenden Trends, sogenannte Megatrends, finden sich überall im Alltag. Menschen auf der ganzen Welt haben sich zum Beispiel heute die Zähne geputzt und werden das morgen und in 10 Jahren auch noch tun. Wäre es da nicht clever, in ein Unternehmen zu investieren, das mit Zahnhygiene Geld verdient? Und mit der Trendfolge-Strategie finden Sie genau die Aktie, mit der Sie am besten an dem allgemeinen Trend Körperhygiene mitverdienen können. Wie sie solche Trends erkennen und ein entsprechendes Portfolio mit Direktinvestments in Aktien oder strukturierte Produkte aufbauen, zeigen Ihnen die vier ausgewiesenen Experten. Melden Sie sich jetzt an!

