Die Transformation in der Automobilindustrie braucht Nickel

Der Wandel im Fahrzeugbereich führt zu einem Wandel auf dem Rohstoffmarkt. Eine wichtige Rolle spielt dabei Nickel

Nickel wird nicht nur bei der Produktion von rostfreiem Stahl eingesetzt, sondern ist auch ein Schlüsselmetall in der Automobilindustrie. Denn es ist wesentlicher Bestandteil bei der Fabrikation von Elektro- und Hybridautos, nämlich findet es sich in den Lithium-Ionen-Akkus. Daneben ist es in Radkomponenten, Stoßfängern oder Turboladern verbaut. Mehr EV-Batterien werden gebraucht, damit auch immer mehr Nickel. Sehr große Nickelvorkommen gibt es in Indonesien. Das Land hat 2020 die Ausfuhr von Nickelerz verboten. Dagegen hat die EU erfolgreich vor der Welthandelsorganisation geklagt. Indonesien widersprach und es wird nun verhandelt.

Interessanterweise erhält die Vernetzung im Fahrzeug eine immer größere Bedeutung. Digitale Ausstattung, Rechenleistung und große Bildschirme werden immer gefragter. Die Zukunft des Reisens verändert sich also. So wurde etwa auf der CES 2024, der kürzlich zu Ende gegangenen Hightech-Messe in Las Vegas ein besonderes Wohnmobil präsentiert. Ein luxuriöser Wohnraum, einschließlich Schreibtisch, Unterhaltungselektronik, Fahrassistenzsystemen und einem Solarpanel-Dach, das Energie erzeugt. Mit dem Home-office unterwegs – ein schöner Gedanke. Auch gibt es bereits Techniken, mit denen E-Autos automatisiert zum Laden fahren können. Es tut sich also Einiges und vieles ist nur dank gewisser Rohstoffe möglich. Dazu gehört neben Lithium, Kobalt, Kupfer oder Silber auch Nickel. Bei Nickel und Kobalt gehört die Canada Nickel Company unbedingt dazu. Die Gesellschaft besitzt das aussichtsreiche Crawford-Projekt in Kanada. Beteiligt hat sich nun Agnico Eagle, was für die Qualität des Projektes spricht. Ein anderes Unternehmen, Green Shift Commodities besitzt im Boden Nickel, Lithium, Vanadium, Phosphor, Neodym. Die Projekte befinden sich in Argentinien, Kolumbien und Ontario.

