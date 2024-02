Tränen beim Interview

Es war wie bei der Mondlandung: Countdown, Jubel und dann das freie Schweben.

Erinnerungen an Zeiten, die längst vergangen sind. Jemand anderen ausreden zu lassen. Zu versuchen, ihn zu verstehen.

Ich habe geweint, weil ich plötzlich gemerkt habe, was uns alles verloren gegangen ist.

Man schaue sich nur an, wie unsere gleichgeschaltete Presse schäumt. Denn was für ein Unding ist das aus ihrer Sicht, dass die Menschen direkt erfahren, was los ist, und nicht sie uns sagen können, was wir zu denken haben.

Die Wirklichkeit ist seit gestern zurückgekehrt. Juchhu. Vielleicht sogar die Wahrheit? Versuchen wir es mal mit Logik:

Wenn Menschen in einem Land im Namen der Demokratie gegen rechts demonstrieren, gibt es rein logisch betrachtet diese Demokratie gar nicht mehr, weil jedes Volk naturgemäß aus Linken und Rechten besteht.

Eine Demokratie wäre dann eine Linksautokratie und ein Körper nebst Gehirn einseitig gelähmt.

Bei uns im Land wirf der AfD Ungeheuerliches vorgeworfen, nämlich Nationalsozialisten zu sein, Nazis, doch erstaunlicherweise ist die AfD die einzige Partei im Land, die das Thema Migration rechtsstaatlich angehen will.

Das heißt: Schließung und Kontrolle der Grenzen, Zurückweisung illegaler Einwanderer, Rückführung abgelehnter und krimineller Asylbewerber und jener, die kein Aufenthaltsrecht haben.

Alle anderen Parteien und alle Regierungen seit 2015 von CDU, SPD, FDP und Grünen haben hingegen seit 2015 sämtliche Gesetze und Regelungen im Zusammenhang mit Migration und Asyl gebrochen, die Dublin-Vereinbarung, das Schengen-Abkommen, das Asylgesetz und vor allem auch § 16a des Grundgesetzes.

Für mich sind diejenigen, die Gesetze nicht befolgen, Straftäter. Das sagt die Logik und ich entnehme es auch rein sprachlich so dem Duden.

Und was ist mit denjenigen, die entgegen den Regelungen des Grundgesetzes handeln? Sie handeln grundgesetzwidrig, auch hier lässt schon die Syntax keine andere Möglichkeit zu.

Sind sie damit jedoch auch grundgesetz- beziehungsweise verfassungsfeindlich? Nach meinem Gefühl würde ich jemanden, der einmal und vielleicht sogar manchmal gegen einen Artikel des Grundgesetzes verstoßen hat, nicht so bezeichnen.

Doch wenn ein ganzes Bündel von Leuten über Jahre hinweg konsequent gegen zentrale Regelungen des Grundgesetzes verstoßen, wüsste ich nicht, wie man umhin kommt, sie als verfassungsfeindlich zu bezeichnen.

Derartige Menschen sind Feinde unseres Grundgesetzes. Und sollte es dazu Widersprüche gibt, würde ich sie gerne hören.

Genauso, wie ich ja gerne einmal erfahren möchte, was eigentlich rechtsextrem und rechtsradikal bedeuten soll? Zudem ich niemals je irgendwo vernommen habe, dass es in Deutschland verboten wäre, extrem oder radikal zu sein.

Verfassungsfeindlich ist hingegen klar definiert und verboten.

Und es gibt noch eine weitere Frage, die mich umtreibt. Wenn es doch so leicht ist, gegen Nazis zu demonstrieren, warum haben die Juden das damals nicht gemacht?

Sind sie somit also selbst schuld an ihrem Schicksal? Oder stimmt hier etwas anderes nicht an der Argumentation?

Was hingegen Massenvergewaltigungen sind, weiß heute jeder. Denn touristische Erlebnisse sind das wohl eher nicht für eine Frau, wenn mehrere Araber über sie herfallen?

Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf die Mafia setze. So weit ist es schon gekommen, dass normale Bürger eher auf die Hilfe der Mafia setzen als auf den Staat.

Die Wölfe werden bei uns beschützt, unsere Schäfchen hingegen nicht.

Und wer die Wahrheit sagt, kann bei falschem Zungenschlag ins Gefängnis wandern. Unsere Justiz ist nämlich unabhängig.

Wäre sie jedoch auch unabhängig vom Volk, wäre das dann nicht eine Volksverhetzung durch die Richter?

Ich flehe euch an, ich flehe euch an, tut mir nicht weh, lasst mich gehen.

Auch hier Tränen.

Lange habe ich mich gesträubt gegen die Diagnose, doch heute gebe ich Markus Krall Recht, bei uns grassiert eine Gehirnkrankheit.





Bernd Niquet





berndniquet@t-online.de