Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Liebe Traderin, lieber Trader,

willkommen zu einem neuen Handelstag, ich hoffe es geht Dir gut.

Im folgenden Artikel findest Du

+ meine heutigen Trading-Ideen für EURUSD, GBPUSD, DAX und Dow Jones,

+ sowie eine Anleitung, wie Du meine Trading-Signale am besten umsetzen kannst.

Welche Kursbewegungen heute auftreten könnten, erkennst Du am jeweils tagesaktuellen Wirtschaftskalender auf meiner Webseite:

https://www.der-trading-coach.com/aktuelles.html

NEWSLETTER FÜR TRADING-IDEEN

Für alle interessierten Trader biete ich einen regelmäßig erscheinenden Newsletter mit meinen Tradingideen oder Specials für Trader an.

Hier gibt es z.B. interessante Entries in den Forex-Märkten, DAX, Dow Jones, Öl.

Einfach auf meiner Webseite www.der-trading-coach.com eintragen oder schreib mir eine email an coaching@der-trading-coach.com welche Märkte und Kurse Dich interessieren.

TRADING-IDEEN FÜR HEUTE (Kursstellung VantageFX)

Um meine angegebene Performance zu erreichen, lasse bei Deinen Trades einen Trailingstop von 15 Pips laufen, oder setze den Stopp-Loss auf Entry, wenn der Kurs 15 Pips/Punkte im Plus ist.

Die von mir angegebenen Einstiegskurse ermittle ich auf einer Metatrader-4-Plattform von VantageFX.

Wenn Du bei einem anderen Broker bist, so musst Du vorher vergleichen, wie sehr sich die Kursstellung von Deinem Broker unterscheidet.

Das können im Dow Jones oft 5, 10 oder mehr Punkte sein. Rechne dann entsprechend um, und Du hast dann die für Dich passenden neuen Einstiegspunkte.

Noch etwas, weil ich immer wieder danach gefragt werde:

Ich weiß, für die meisten Trader ist es klar, aber der Vollständigkeit halber, für alle Neueinsteiger:

Long bedeutet KAUFEN (BUY)

Short bedeutet VERKAUFEN (SELL)

Die folgenden Werte kannst Du als Market-Order direkt eingeben, wenn Du um ca. 9 Uhr beim Rechner sitzt, oder als Pending-Order (Buy-Stopp, Sell-Stop). Genauere Erklärungen dazu findest Du weiter unten ;-)

--- EURUSD ---

(Einstieg aktuell gegen 09:00 bis ca. 16:00)

Long @ 1.0860

Short @ 1.0820

Um meine angegebene Performance zu erreichen, lasse bei Deinen Trades einen Trailingstop von 15 Pips laufen, oder setze den Stopp-Loss auf Entry, wenn der Kurs 15 Pips/Punkte im Plus ist.

--- GBPUSD ---

(Einstieg aktuell gegen 09:00 bis ca. 16:00)

Long @ 1.2670

Short @ 1.2630

Um meine angegebene Performance zu erreichen, lasse bei Deinen Trades einen Trailingstop von 15 Pips laufen, oder setzen den Stopp-Loss auf Entry, wenn der Kurs 15 Pips/Punkte im Plus ist.

Für EURUSD und GBPUSD gelten:

Stopp-Loss 25 Pips,

Take-Profit 40 Pips,

Trailingstop 15 Pips.

--- DAX® (Kassa) ---

(Einstieg aktuell gegen 09:00 bis ca. 16:00)

Long @ 17785

Short @ 17740

Um meine angegebene Performance zu erreichen, lasse bei Deinen Trades einen Trailingstop von 15 Punkten laufen, oder setze den Stopp-Loss auf Entry, wenn der DAX 15 Punkte im Plus ist.

Stopp-Loss 25 Punkte,

Take-Profit 40 Punkte,

Trailingstop 15 Punkte.

---DOW JONES-KASSAMARKT--

(Einstieg aktuell gegen ca. 14:00 und später, Entries sind bis ca. 20-21 Uhr gültig, abhängig von der Volatilität im Dow Jones).

Long @ 39120

Short @ 39880

Um meine angegebene Performance zu erreichen, lasse bei Deinen Trades einen Trailingstop von 15 Punkten laufen, oder setze den Stopp-Loss auf Entry, wenn der Dow Jones 15 Punkte im Plus ist.

Stopp-Loss 25 Punkte,

Take-Profit 40 Punkte,

Trailingstop 15 Punkte.

ACHTUNG

Wenn der Kurs zum angegebenen Zeitpunkt (09:00 Uhr bei Devisen und im DAX, 14:00 Uhr bei der Wallstreet) bereits über- oder unterschritten wurde, dann wartest Du, dass der Kurs wieder zurückkommt und machst dann einen Entry (long, short).

Denn, wie schon André Kostalany in etwa sagte: „Laufe also dem Trade nicht hinterher, wenn der „Zug schon abgefahren ist“ „. Und er hatte definitiv recht.

Denn man weiß nie, ob es nur ein kurzfristiger Fehlausbruch ist und dann alles in die andere Richtung geht ;-). Und dann wirst Du es bereuen, so voreilig gewesen zu sein.

HINWEISE FÜR DEIN TRADING

Bitte beachte, dass die hier vorgestellten Märkte (EURUSD, GBPUSD, DAX, Dow Jones) nicht immer einfach zu traden sind.

Nicht jeder Trading-Tag kann ein Gewinn-Tag sein.

Wer glaubt, dass man jeden Tag nur gewinnen kann, der sollte lieber die Hände vom Trading lassen.

Trading braucht vor allem eines, und das heißt: innere Ruhe und Selbst-Disziplin.

WAS BEDEUTET DAS FÜR DEIN PERSÖNLICHES TRADING?

Zwei Punkte solltest Du beachten:

1.) riskiere nicht zu viel

2.) werde nicht zu gierig.

Nimm auch mal kleine Gewinne mit.

Das bedeutet, Du musst nicht unbedingt warten, bis mein Take-Profit von 40 Pips/Punkten erreicht. Du kannst z.b. nach 20 Pips/Punkten auch 50 % der Position schließen und setzt dann den Stopp-Loss auf den Einstiegskurs.

Denn nicht immer kommen die „großen Fische“ in Form von Riesen-Gewinnen ;-)

Und wenn der Markt nicht so will, wie Du Dir das vorstellst, dann trade einfach an diesem Tag nicht, insbesondere nicht, wenn keine Wirtschaftsmeldungen anstehen.

Das ist oft besser, denn die nächste Chance kommt bestimmt. Vielleicht schon in den kommenden Tagen.

Denn schließlich ist der Markt IMMER stärker als Du. Der Markt hat quasi immer recht. Wenn Du es nicht glaubst, dann wirst Du ziemlich schnell merken, wie sich Dein Kontostand reduzieren wird.

Wenn Du obige Zeilen nochmal gelesen und wirklich verstanden hast, dann wird sich auch Dein Trading mit der Zeit merklich verbessern.

Gerne kannst Du mir schreiben, wie es Dir dabei so ergeht.

WAS ERWARTE ICH MIR VOM HEUTIGEN TRADING-TAG???

Wird es ein volatiler Handelstag werden, dh mit viel Kursbewegung, oder eher ruhig zugehen?

Diese Frage kann man beispielsweise unter Beachtung der jeweiligen Wirtschaftsmeldungen im vorab etwas abschätzen.

Nähere Infos dazu findest Du auf meiner Webseite, dort habe ich für Dich einen aktuellen Live-Wirtschaftskalender zur Verfügung gestellt.

https://www.der-trading-coach.com/aktuelles.html

TRADING-TAGE

Am Montag Vormittag und am Freitag Nachmittag gehe bei Meldungsknappheit am besten keine Trades ein, oder riskiere keine Gewinne der Woche oder des laufenden Monats.

TEILGEWINNE

Sei nicht gierig. Nimm auch nach 10, 15 oder 20 Pips Teilgewinne mit, analog für den DAX mit Punkten, und sichere Deine Trades rechtzeitig ab.

Du musst nicht immer unbedingt abwarten, dass der entsprechende Kurs in den Take-Profit läuft. Wie gesagt, die „großen Fische“ schwimmen nicht immer im Teich.

Die 40 Pips/Punkte, die ich als Take-Profit vorschlage, werden natürlich nicht immer erreicht. Die Märkte sind eben kein „Wunsch-Konzert“. Manchmal wären hingegen auch mehr als 40 Pips Take-Profit möglich. So gesehen, gibt es sogar auch noch größere als „große Fische“, aber das kommt eher selten vor. Du verstehst sicher was ich meine ;-)

VERWENDE EINEN STOPP-LOSS UND EINEN TRAILING-STOPP

Der Stop-Loss ist Dein „Rettungsring“ beim Trading. Gehe niemals einen Trade ein, ohne auch einen Stop-Loss (SL) zu setzen. Zusätzlich erleichtert der Trailing-Stop Dein Trading.

Der Trailing-Stop zieht automatisch den Stop-Loss nach. Du musst dann nicht ständig vor dem Rechner sitzen. Weniger ist oft mehr. Dieser Punkt gilt auch beim Trading. Vermeide somit Deinen persönlichen Trader-Burn-Out ;-) .

Jedoch sollte Deine Handelsplattform laufen, z.B. Metatrader MT4, der PC also eingeschaltet sein. Mein Trailingstop liegt meistens bei 15-25 Pips, abhängig von der Volatilität, das bedeutet Beweglichkeit des Marktes.

Bei nur wenig Marktbewegung nehme ich meistens 15 Pips Trailingstop. Bei einer Range über 50 Pips zwischen Mitternacht und ca. 8:30 kannst Du auch einen größeren Trailingstop, von z.B. 25 Pips verwenden.

ZUR VERWENDUNG MEINER SIGNALE

Du kannst meine Trading-Ideen „at market“ eingeben, also direkt gleich kaufen (buy) oder verkaufen (sell), wenn der Kurs erreicht wird und Du vor dem Rechner sitzt.

Das bedeutet, Du machst die Order-Maske auf, wo man kaufen oder verkaufen kann, und gibst die Ordergröße anhand des Risikos Deiner Kontogröße ein und clickst dann auf BUY oder SELL.

Zum Beispiel 0.5-1.0 % Risiko. Ein Risiko von 1 % wären bei einem Euro 10.000 Konto also 100 Euro, die Du riskierst.

Bei einem Stop-Loss von 25 Pips, könntest Du also ungefähr 0.4 Lot im EURUSD dann traden.

Oder 4 DAX-Kontrakte im CFD-Handel.

Oder Du gibst meine Signale als pending order ein (buy stopp, buy limit, sell stopp, sell limit), wenn Du nicht vor dem Rechner sitzt.

Wenn Du Fragen dazu hast, schreib mir gerne ein Nachricht an coaching@der-trading-coach.com

SPREAD DES BROKERS

Beachte bei der Eingabe meiner Signale auch unbedingt auf den Spread Deines Brokers.

Wenn mein Entry long bei 1.1000 im Euro liegt und der Spread bei Deinem Broker bei z.B. 2 Pips liegt, dann gibst Du als buy-stop-Order 1.1002 als Kaufpreis ein und nicht 1.1000. Du musst also den Spread von 2 Pips dazuzählen.

Umgekehrt gilt dies auch bei einem Verkaufs-Trade = Short-Trade, wo Du den Spread abziehst. Wenn ich also 1.1010 short angebe, dann steigst Du bei 1.1008 ein bzw. legst dort eine Sell-stop-Order.

Das ist ganz wichtig, sonst wirst Du zu früh in den Trade eingestoppt.

Außerdem: nimm auch schon nach 5, 10, 15 Pips/Punkten Teilgewinne mit, wenn der Markt nur sehr wenig beweglich ist. Du also investiert bist, und es tut sich gar nichts.

Das ist ein Anzeichen, dass der Markt unentschlossen ist, und möglicherweise bald dreht ;-) .

Verwende einen Trailingstop von 15-25 Pips, abhängig von der Volatilität des Marktes. Wenn der Markt viel Bewegung hat, nimmst Du einen höheren Trailingstop, also 25 Pips.

Ich verwende die Entries zweimal täglich bis spätestens ca. 16 Uhr (bei EURUSD, GBPUSD, DAX) und bis ca. 20-21 Uhr im Dow Jones.

Das bedeutet: falls Du bereits einmal investiert warst, so kannst Du einen zweiten Einstieg so vornehmen:

Für short (verkaufen) steigst Du so ein, dass, falls der komplette Kerzen-Körper (die Dochte werden nicht beachtet) einer 5-Min-Kerze über dem Einstiegslevel liegt, Du anschließend short gehst, wenn eine weitere 5-Min-Kerze mein angegebenes Entrielevel der Signale durchbricht.

Wenn also der Einstiegskurs short bei 1.1000 liegen würde, und eine 5-min-Kerze oberhalb von 1.1000 geschlossen hat, beispielsweise 1.1005, so bist Du bereit für einen neuerlichen Short-Entry bei 1.1000.

Analog gilt es für einen Long-Trade.

Das war´s von meiner Seite, ich drücke Dir wieder ganz fest die Daumen für heute und wünsche Dir gute Trades

Berndt (Ebner), M.Sc. (Master of Science)

www.der-trading-coach.com

coaching@der-trading-coach.com

PERFORMANCE 2024

Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +568 Pips, DAX +256 Punkte, Live-Trading +1907 Pips

Februar: EURUSD, GBPUSD, Dow Jones: +652 Pips, DAX: +78 Punkte,

Live-Trading: +1860 Punkte

PERFORMANCE 2023

Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +739 Pips, DAX +264 Punkte, Live-Trading +2515 Pips

Februar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +812 Pips, DAX +651 Punkte, Live-Trading +2343 Pips

März: EURUSD, GBPUSD, Dow: +601 Pips, DAX +177 Punkte, Live-Trading +2821 Pips

April: EURUSD, GBPUSD, Dow: +570 Pips, DAX +144 Punkte, Live-Trading +1442 Pips

Mai: EURUSD, GBPUSD, Dow: +658 Pips, DAX +435 Punkte, Live-Trading +1941 Pips

Juni: EURUSD, GBPUSD, Dow: +776 Pips, DAX +557 Punkte, Live-Trading +2632 Pips

Juli: EURUSD, GBPUSD, Dow: +192 Pips, DAX +75 Punkte, Live-Trading +1631 Pips

August: EURUSD, GBPUSD, Dow: +940 Pips, DAX +464 Punkte, Live-Trading +1836 Pips

September: EURUSD, GBPUSD, Dow: +355 Pips, DAX +503 Punkte, Live-Trading +1469 Pips

Oktober: EURUSD, GBPUSD, Dow: +615 Pips, DAX +727 Punkte, Live-Trading +1289 Pips

November: EURUSD, GBPUSD, Dow: +503 Pips, DAX +12 Punkte, Live-Trading +1820 Pips

Dezember: EURUSD, GBPUSD, Dow: +700 Pips, DAX +12 Punkte, Live-Trading +907 Pips

PERFORMANCE 2022

Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1155 Pips, DAX +519 Punkte, Live-Trading +2494 Pips

Februar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +584 Pips, DAX +625 Punkte, Live-Trading +2817 Pips

März: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1050 Pips, DAX +1525 Punkte, Live-Trading +2398 Pips

April: EURUSD, GBPUSD, Dow: +736 Pips, DAX +867 Punkte, Live-Trading +1781 Pips

Mai: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1210 Pips, DAX +264 Punkte, Live-Trading +2440 Pips

Juni: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1061 Pips, DAX +816 Punkte, Live-Trading +3356 Pips

Juli: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1471 Pips, DAX +818 Punkte, Live-Trading +3777 Pips

August: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1202 Pips, DAX +939 Punkte, Live-Trading +3626 Pips

September: EURUSD, GBPUSD, Dow: +919 Pips, DAX +986 Punkte, Live-Trading +4155 Pips

Oktober: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1411 Pips, DAX +917 Punkte, Live-Trading +4410 Pips

November: EURUSD, GBPUSD, Dow: +798 Pips, DAX +411 Punkte, Live-Trading +2598 Pips

Dezember: EURUSD, GBPUSD, Dow: +951 Pips, DAX +283 Punkte, Live-Trading +2861 Pips

PERFORMANCE 2021

Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +395 Pips, DAX +263 Punkte, Live-Trading +1719 Pips

Februar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +690 Pips, DAX +394 Punkte, Live-Trading +1705 Pips

März: EURUSD, GBPUSD, Dow: +875 Pips, DAX +591 Punkte, Live-Trading +2270 Pips

April: EURUSD, GBPUSD, Dow: +531 Pips, DAX +317 Punkte, Live-Trading +1537 Pips

Mai: EURUSD, GBPUSD, Dow: +431 Pips, DAX +503 Punkte, Live-Trading +2024 Pips

Juni: EURUSD, GBPUSD, Dow: +994 Pips, DAX +623 Punkte, Live-Trading +2039 Pips

Juli: EURUSD, GBPUSD, Dow: +887 Pips, DAX +661 Punkte, Live-Trading +2122 Pips

August: EURUSD, GBPUSD, Dow: +489 Pips, DAX +465 Punkte, Live-Trading +1193 Pips

September: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1154 Pips, DAX +592 Punkte, Live-Trading +2147 Pips

Oktober: EURUSD, GBPUSD, Dow: +991 Pips, DAX +735 Punkte, Live-Trading +1558 Pips

November: EURUSD, GBPUSD, Dow: +1342 Pips, DAX +304 Punkte, Live-Trading +2252 Pips

Dezember: EURUSD, GBPUSD, Dow: +979 Pips, DAX +739 Punkte, Live-Trading +2150 Pips

RISIKOHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Angaben ohne Gewähr.

Diese Analyse stellt keine finanzielle Anlageberatung dar - bitte konsultieren Sie dafür die entsprechenden Bank- und Kreditinstitute.

Sie handeln bzw. traden auf Ihr eigenes Risiko – jegliche Haftung seitens des Autors dieses Artikels wird ausgeschlossen.

Jedwede Art von Trading (Forex, Aktien, Futures, …) weist ein hohes Maß an Risiko auf, welches bis zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals reichen kann.

Bitte sei Dir darüber stets bewusst. Du solltest nur traden, wenn Du eintretende Trading-Verluste auch tragen kannst.

Hohen Gewinnchancen stehen oft erhebliche Verlustraten entgegen. Du solltest für Dein Trading nur Kapital verwenden, welches Du zur täglichen Lebensführung nicht benötigst.

Frühere Trading-Ergebnisse sind keine Garantie für eine künftige Trading-Entwicklung. Dies bezieht sich auch auf die angegebene Performance.

Die TRADING-SIGNALE, mein Coaching, meine Strategien, Schulungsunterlagen, der FOREX-PILOT und anderen Veröffentlichungen stellen lediglich Informationen dar und sind kein Angebot an Dich, keine Werbung oder Empfehlung für einen konkreten Kauf oder Verkauf. Mein Coaching und der Live-Tradingroom stellen keine finanzielle Beratung dar. Bitte suche für entsprechende finanzielle Beratungen die entsprechenden Bank- bzw. Kreditinstitute auf.

Du handelst auf Dein eigenes Risiko, sämtliche Regressmöglichkeiten auf DER-TRADING-COACH sind ausgeschlossen.