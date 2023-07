Trading der Finanzmärkte KW29 2023

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Sehr geehrte Leser/innen,die Inflation in den USA ist im Juni 2023 auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren gesunken, vor allem aufgrund sinkender Energiepreise. Das US-Arbeitsministerium berichtete, dass die Konsumentenpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,0 Prozent gestiegen sind. Diese Entwicklung deutet auf eine deutliche Abschwächung der hohen Inflation in den USA hin. Als Reaktion darauf stiegen die Aktienmärkte in der letzten Handelswoche stark an.Im X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe Nummer 561 vom 30.6.2023 wurde ein steigenderprognostiziert. Der Dow-Jones-Index schloss in der letzten Handelswoche bei 34.510,21 Punkten und bestätigte damit die Prognose.Der) zeigte in der Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs Nummer 562 vom 8.7.2023 aufgrund eines Zeitziels eine Umkehr in Aufwärtsrichtung. Es wurde ein prognostizierter Anstieg des VIX auf 17,90 Punkte bis 18,60 Punkte genannt, wobei bei Überschreiten der Marke von 18,60 Punkten sogar Kurse bis 21,80 Punkten erwartet wurden. Der VIX stieg am 6.7.2023 bis auf 17,08 Punkte an und fiel in der letzten Handelswoche auf 13,34 Punkte. Damit wurde der vorherige Tiefpunkt vom 22.6.2023 bei 12,73 Punkten noch nicht unterschritten. Ein Hochpunkt der Aktien-Indizes ist damit noch nicht abgetan.Der X-Sequentials Trading Börsenbrief Nummer 562 vom 8.7.2023 wies darauf hin, dass der Aufwärtstrend beim Dow Jones Industrial Index intakt bleibt, solange die Kurse über der aktuellen Aufwärtstrendmarke von 33.586 Punkten notieren. Eine vorzeitige Einschätzung eines Kursrückgangs beim Dow Jones aufgrund der Situation beim VIX erwies sich als falsch. Eine Short-Position beimwurde eingegangen, da ein Hochpunkt innerhalb einer Zeitzielzone erreicht wurde. Der DAX Index schloss in der letzten Handelswoche bei 15.565,60 Punkten, und derbei 15.565,60 Punkten, was die Annahme steigender Kurse bestätigte.Beimwurde abgewartet, ob sich neue Hochpunkte ausbilden würden. Der Index stieg in der letzten Handelswoche bis auf 4.411,18 Punkte an und übertraf damit den vorherigen Hochpunkt vom 18.11.2021 bei 4.415,23 Punkten.Ein kleiner Gewinn ergab sich aus einer Short-Position im, die aufgrund der Reaktion auf US-Wirtschaftsdaten in der letzten Handelswoche quasi am Einstieg mit +2 Punkten ausgestoppt wurde. Beimwurde ein größerer Kursrückgang als unwahrscheinlich abgetan und eine Handelsspanne mit einer oberen Begrenzung bei 7.935 Punkten erwartet.Der X-Sequentials Trading Börsenbrief betont, dass nicht alles im Trading geradlinig verläuft und dass es gelegentlich notwendig ist, in Ausnahmesituationen wie in der letzten Handelswoche abzuwarten, um Verluste durch weiteres Trading auszugleichen.Trotz der Fehlentscheidungen im Zusammenhang mit demund demgibt es auch positive Entwicklungen. Eine Long-Position beimhat einen gesicherten Gewinn von +414 Pips erbracht. Beimwurde ein profitabler Short-Trade erzielt. Für Aluminium wurde eine Long-Position eingegangen, die ebenfalls Gewinne erbracht hat.Der weitere Kursverlauf beimbleibt abzuwarten, und Details dazu können in der aktuellen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen nachgelesen werden. Der Börsenbrief bietet eine fundierte Einschätzung der Finanzmärkte und hilft dabei, Trading-Entscheidungen zu treffen.Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief erhalten Sie wöchentlich Kursprognosen und Handelssignale für dieund).VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO, Brent Crude Öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).Mit freundlichen GrüßenDevin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief mit HandelssignalenDer (beste) Börsenbrief für Ihr Trading.