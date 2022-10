Toyota emittiert mehrere Anleihen

Der Autobauer Toyota besorgt sich über zwei US-Dollar-Anleihen frisches Kapital. Die erste Anleihe (WKN: A3K9NW) kommt mit einem Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden Dollar und einer Fälligkeit zum 20.09.2024. Der Konzern bezahlt einen Zinssatz von 4,40%. Hingegen ist die zweite Anleihe (WKN: A3K9P1) mit einer Fälligkeit zum 20.09.2027 ausgestattet. Toyota zahlt seinen Gläubigern hier einen Kupon von 4,55%. Das Emissionsvolumen beträgt eine Milliarde Dollar.Bei beiden Anleihen werden die Zinsen halbjährlich ausbezahlt. Die erste anteilige Zinszahlung können Anleger bei den zwei Anleihen erstmals am 20.03.2023 in Empfang nehmen. Zudem weisen beide Anleihen einen Mindestbetrag der handelbaren Einheit von 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar auf. S&P vergibt für Toyota ein A+ Rating.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.