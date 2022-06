Total Energies - Der Energiekonzern profitiert von den wieder steigenden Öl- und Gaspreisen!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Pullback Trading-Strategie

Symbol: TTE ISIN: FR0000120271

Rückblick: Total Energies ist ein französisches Energieunternehmen, welches in der globalen Öl- und Gasförderung tätig ist. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Das Unternehmen produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. Der hohe Ölpreis lässt die Gewinne des Konzerns weiter sprudeln. Die Aktie erreichte heuer in der Spitze die Marke von 57 Euro. In Folge sahen wir dann einen Pullback bis 47,50 Euro.

Meinung: Total profitiert von den wieder anziehenden Öl- und Gaspreisen. Zudem zahlt sich die Strategie des Unternehmens aus, verstärkt auf Flüssigerdgas und Erneuerbare Energien zu setzen. Dividendenjäger greifen bei einer Dividendenrendite von rund 5,5% ebenfalls gerne zu. Die Aktie konnte bereits die Abwärtstrendlinie überwinden, und den EMA-50 zurückerobern.

Chart vom 29.06.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 51.42 EUR

Setup: Bei weiterer Stärke könnte die Eröffnung eines Long-Trades durchaus aussichtsreich sein. Diesen könnte man nach dem Entry unter der 50-Euro-Marke absichern.

Meine Meinung zu Total Energies ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in TTE

