Top Performance der Woche Redcare Pharmacy: Time to say goodbye? Noch nicht, aber ...

schon ein flüchtiger Blick auf den Chart zeigt, dass die Aktie der Redcare Pharmacy in eine Korrektur eingetreten ist. Noch Mitte Februar waren die Käufer bemüht, den Kurs über die Marke von 150 Euro ansteigen zu lassen, doch das Vorhaben misslang und inzwischen sind die Notierungen wieder bis 120,25 Euro zurückgefallen.

Die wichtigsten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr kennen die Anleger durch die vorab veröffentlichte Daten bereits seit längerem und diese Zahlen waren durchaus gut, denn der Umsatz stieg um 49 Prozent und die operative Gewinnmarge, die im vergangenen Jahr noch bei -0,7 Prozent gelegen hatte, schaffte den Sprung ins positive Terrain und liegt nun bei +3,0 Prozent. Auch dass die Zahl der Kunden um 16 Prozent gesteigert werden konnte, passt sehr gut ins positive Bild.

In 2024 erwartet das Management, dass der Umsatz um weitere 30 bis 40 Prozent steigen wird. Es wird daher ein Umsatz im Bereich von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro angepeilt. Das liegt aber nur am unteren Ende der Spanne, die von den Analysten erwartet wird. Bei der operativen Marge (EBITDA-Marge) erwartet das Unternehmen eine Spanne zwischen zwei und vier Prozent. Auch hier hatten die Analysten bislang zumindest 3,4 Prozent erwartet. Sollten die Zahlen des laufenden Geschäftsjahrs nur das untere Band der Prognose bei Umsatz und EBITDA-Marge erreichen, wäre die Aktie somit vergleichsweise teuer.

Die Kursanstiege der vergangenen Monate waren vor allem durch die Erwartung an ein kräftiges Wachstum getragen. Im Hintergrund stand auch die Hoffnung, dass schon bald ein positiver Gewinn vermeldet werden könnte. An dieser Stelle wurde die Euphorie der Anleger durch den letzten Ausblick etwas enttäuscht. Entscheidend wird nun sein, wie groß die Enttäuschung ist. Hält sie sich in Grenzen, dürfte die Aktie bald wieder drehen und ihren Anstieg fortsetzen.

Angekommen ist der Kurs zumindest in einem charttechnisch sehr wichtigen Bereich, denn die untere Grenze des Aufwärtstrendkanals, die bei 123 Euro verläuft, wurde bereits auf Wochenschlusskursbasis unterschritten. Nun stützen noch das Hoch vom August 2023 und die bei 114,85 Euro verlaufende 200-Tagelinie. Diese Unterstützungen müssen halten, soll der Anstieg mittelfristig fortgesetzt werden. Sehr kurzfristig betrachtet, könnte nun eine Erholung auf dem Programm stehen. Sie ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn erwartet man zumindest eine dreiteilige ABC-Korrektur, dürfte der Konsolidierungsmodus der Aktie noch eine Weile erhalten bleiben.

Entscheidend wird deshalb sein. ob die 200-Tagelinie dauerhaft gehalten werden kann. Die Linie ist nun wieder so nahe, dass es für die Verkäufer ausgesprochen verlockend ist, diese anzulaufen und die Reaktion der anderen Marktteilnehmer an dieser Stelle zu testen. Eine solche Entwicklung wäre für die nächsten Wochen somit nicht ungewöhnlich. Bricht allerdings dieses Unterstützungsband, könnte anschließend sehr viel Luft aus dem Kurs abgelassen werden. Für das Team der Hypergrowth Aktien heißt das, sie werden die Redcare-Aktie in den nächsten Wochen sehr engmaschig verfolgen und ggf. auch handeln und ihre Gewinne wenn notwendig durch einen Verkauf schützen.

