Top Performance der Woche Redcare Pharmacy: Darauf kommt es jetzt an

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

bester Wert in dem Hypergrowth Basis-Depot ist nicht die Aktie von Rheinmetall, sondern jene von Redcare Pharmacy. Die Online-Apotheke liegt seit dem Kauf im Oktober 2022 stolze 230,06 Prozent in Front und ist damit nochmals 15 Prozentpunkte besser unterwegs als Rheinmetall. Mitte Februar war der Kurs zunächst an der runden 150,00-Euro-Marke gescheitert und in eine Korrektur übergegangen. Sie verlief fünfteilig und endete wie schon im Januar auf der Marke von 120 Euro. Seitdem zieht der Kurs wieder an.

Hervorzuheben ist, dass die neue Aufwärtsbewegung sehr dynamisch verläuft. So konnte der Kurs bis zum Handelsschluss am Freitag erneut auf über 140 Euro ansteigen und die Woche mit einem Schlusskurs von 141,45 Euro beenden. Den Auslöser für die jüngste Rallye lieferten die veröffentlichten Spezifikationen für eine Einlösung von E-Rezepten. Von ihnen profitierten nicht nur die Redcare-Aktien. Auch bei anderen Versandapotheken wie beispielsweise Doc Morris sahen die Anleger Grund, die Aktie zu kaufen und legten nach.

Die für die E-Rezept-Einführung zuständige Agentur Gematik hatte am letzten Donnerstag am Nachmittag mitgeteilt, dass die Gesellschafterversammlung die Spezifikationen verabschiedet hat, um E-Rezepte über das Smartphone ohne PIN einzulösen. Christian Salis, Analyst bei Hauck & Aufhäuser, ist davon überzeugt, dass die „eHealth CardLink-Lösung“ für Online-Apotheken von entscheidender Bedeutung ist, denn sie erleichtert die Online-Einlösung von Rezepten erheblich. Für Redcare Pharmacy sei die Nachricht deshalb äußerst positiv.

Ausgehend vom letzten Tief hat die Redcare-Pharmacy-Aktie damit annähernd 22 Prozent an Wert gewonnen. Der nächste Widerstand ist nun der Kursbereich von 160 Euro. Hier blieb die Aktie in den letzten fünf Jahren insgesamt viermal hängen und musste erfolgreiche Anstieg abbrechen. Bevor dieses große Ziel allerdings erreicht werden kann, müssen die Käufer das Januarhoch bei 148 Euro erfolgreich überwinden. Gelingt es den Käufern, den Kurs der Redcare-Pharmacy-Aktie über 148 Euro ansteigen zu lassen, so ist damit zu rechnen, dass die Aufwärtsbewegung bis zum Widerstand bei 160 Euro fortgesetzt wird.

Hier angekommen, dürften die Anleger jedoch dazu neigen, ihre Gewinne vom Tisch zu nehmen. Da vier Aufwärtsbewegungen auf diesem Niveau ihr Ende fanden, ist davon auszugehen, dass viele Anleger auch dieses Mal in diesem Bereich Kasse machen werden. Das Team des Hypergrowth-Aktien Börsendienstes ist deshalb gut beraten, diesen Kursbereich aufmerksam im Auge zu behalten. Scheitert die Redcare-Aktie jedoch bereits am Januarhoch bei 148 Euro, muss davon ausgegangen werden, dass der jetzt gestartete Anstieg nur die B-Welle einer dreiteiligen ABC-Korrektur darstellt. Die Käufer müssen ihnen deshalb in den nächsten Tagen und Wochen eindrucksvoll zeigen, dass ihr Hunger noch nicht gestillt ist.

