Top Performance der Woche: Redcare Pharmacy: Analysten befeuern die Rallye

die ersten Handelstage des neuen Jahres brachten auf für die Redcare-Pharmacy-Aktie leichte Verluste mit sich, doch am Donnerstag wendete sich das Blatt schlagartig. Der Grund waren positive Neubewertungen für Redcare Pharmacy und DocMorris durch die Berenberg Bank. Sie haben beide Aktien auch am Freitag stark ansteigen lassen.

Im Hintergrund steht der verpflichtenden Start des elektronischen Rezepts, kurz E-Rezept genannt, in Deutschland. Berenberg Analyst Gerhard Orgonas sieht im Start des E-Rezepts einen entscheidenden Schub für die beiden Online-Apotheken und hob sowohl für DocMorris wie auch für Redcare Pharmacy seine Kursziele kräftig an. Für Redcare sieht der Analyst den fairen Preis nun bei 190 Euro. Zuvor hatte sein Ziel bei 120 Euro gelegen. Für DocMorris wurde das Kursziel von zuvor 60 auf 100 Franken ebenfalls kräftig angehoben.

Anschließend ließen sich die Anleger nicht lange bitten. Sie griffen umgehend zu und ließen die Redcare-Pharmacy-Aktie um 6,33 Prozent auf 136,50 Euro ansteigen. Die Aktie von DocMorris legte in Zürich sogar um 13,16 Prozent auf 79,55 Franken zu. Begründet hat Gerhard Orgonas die Revision seiner Kursziele damit, dass die Dynamik, die durch die verpflichtende Einführung des E-Rezepts in Deutschland ausgelöst werde, nicht länger ignoriert werden könne. So sei die Zahl der E-Rezepte von 9.000 pro Woche im Juni bis zum Dezember auf 400.000 angestiegen, was bereits 32 Prozent aller Rezepte ausgemacht habe.

Der Analyst schätzt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit im ersten Quartal 2024 eine Lösung gefunden werde, wie die E-Rezepte in Online-Apotheken eingelöst werden können. Er erwartet daher, dass im Fall von Redcare die Zahl der eingelösten E-Rezepte in diesem Jahr um 100 Prozent steigen werde. Dies dürfte im Zusammenwirken mit dem fortgesetzten Gewinnen von Marktanteilen, steigenden Margen und einem positiven freien Mittelzufluss im Bereich rezeptfreier Medikamente die Aktie deutlich antreiben.

Dank dieses Rückenwinds schickt sich die Redcare-Aktie gerade an, die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung, die sich seit Anfang Dezember ausgebildet hat, zu durchbrechen. Gelingt den Käufern ein signifikanter Ausbruch über die Marke von 137 Euro, dürfte der Weg in Richtung 150 Euro angetreten werden. Zu erwarten ist dabei, dass der Kurs den Widerstand zunächst durchbricht, bis etwa 140 Euro vorstößt und von hier aus einen Test der überwundenen Hürde von oben einleitet. Wird auch der zweite Test bestanden, wäre der Weg zu höheren Zielen frei.

