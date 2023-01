Ein Investor-Traum

Top-Management schiebt Elektromobilitäts-Metall-Rakete auf die Startrampe!

Gewinne mit Ansage, sind zugegebener Maßen immer so eine Sache. Da muss man sich sicher sein, dass alles stimmt, vor allem im Unternehmen! Und bei dieser Aktie stimmt unserer Meinung nach ALLES!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir haben ein Unternehmen identifiziert, bei dem wir der Meinung sind, dass alle nötigen Zutaten für eine neue Erfolgsstory vorhanden sind! Aufmerksame und treue Leser kennen Sie bereits und haben bestimmt schon einen „Fuß in der Tür“! Denn wir hatten Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) bereits kurzem in einem Kurz-Portrait vorgestellt.

Seitdem hat sich nicht nur der Kurs gut entwickelt, sondern es tut sich wohl auch einiges im Unternehmen, wie man aus gut informierten Kreisen hört…Verlieren Sie also keine Zeit mehr und damit auch nicht den Anschluss!

In Kombination mit den Komponenten „Akquisition“ und „Entwicklung“ setzt Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) als Unternehmen auf eine exponentielle und nachhaltige Wertsteigerung, von der sowohl das Unternehmen als auch seine Aktionäre gleichermaßen massig profitieren!

Quelle: Gama Explorations & JS Research UG

Konkret bedeutet dies, dass sich Gama auf Projekte konzentriert, die den „Treibstoff“ der Zukunft in und unter sich tragen. Beide Regionen, in denen Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) seine bisherigen Projekte hat, verfügen nicht nur über eine lange und erfolgreiche Bergbautradition, sondern zudem noch über sehr bergbaufreundliche Gesetze sowie eine erstklassige Infrastruktur und erfahrene Arbeitskräfte vor Ort.

Kurzum: Über und unter der Erde könnten die Voraussetzungen für die Entwicklung hochgradiger Basis- und Edelmetall-Projekte kaum besser sein.

Das ‚Tyee‘-Nickel-Kupfer-Highlight!

Mit dem Kauf der Tyee Nickel Corp. im September des vergangenen Jahres ging auch das vielversprechende ‚Tyee‘-Nickel-Kupfer-Projekt in den Besitz von Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) über.

‚Tyee‘ liegt im anorthositischen Komplex Havre St. Pierre, einem neu entdeckten Nickelgürtel in Quebec. Keine 20 km westlich von ‚Tyee‘ entfernt, stießen Bohrungen von Go Metals auf breite Abschnitte mit hochgradigen Nickel- und Kupfersulfiden.

Ende August schoss Go Metals mit seinen vorgelegten Ergebnissen allerdings den Vogel ab! Nicht nur, dass man auf Anhieb vier neue Nickel-Kupfer-Vorkommen entdeckt hat, sondern zudem auch noch bei Schürfproben unglaubliche Spitzengehalte von bis zu 1,78 % Ni und 3,97 % Cu entdeckte! Die Kontinuität der Mineralisierung wurde bereits mittels der GeoDL-Engine für künstliche Intelligenz bestätigt, die einen durchschnittlichen Nickeläquivalent von 0,54 % in 25 Proben nachgewiesen hat.

Der Aktienkurs explodierte im Anschluss an diese Hammer-Meldung von rund 0,065 CAD auf über 0,85 CAD!

Quellen: Wallstreet Online.de, Go Metals & JS Research UG

Wir denken, dass derart hohe Gehalte auch bei Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) keine Seltenheit sein werden, und der Aktienkurs ebenso reagieren wird. Und wenn eine solche Meldung kommt, dann sollte man nach Möglichkeit schon in diesem marktengen Titel investiert sein!

Weiter aufhorchen lassen uns die Anfang Dezember 2022 gemeldeten Treffer von bis zu 0,4 % Ni und 0,52 % Cu, die auf dem Gama Explorations-Trend liegen!

Quelle: Go Metals und JS Research UG

Deshalb würden uns sogar noch höhere Gehalte auf dem ‚Tyee‘-Projekt nicht überraschen! Vermutlich sieht es das Management genauso und hat deshalb gegen Mitte Dezember noch schnell mehr als 32 qkm der vorhandenen Projektfläche hinzugefügt. Wie der Grafik zu entnehmen ist, besitzt Gama sogar ein wesentlich größeres Projektareal als Go Metals!

Quelle: Gama Explorations & JS Research UG

Mit der modernen Infrastruktur, die das ‚Tyee‘-Projekt umgibt, sind also auch hier die Weichen gestellt, um nach den geplanten luftgestützten elektromagnetischen Untersuchungen, Schürfungen und geophysikalischen Bodenuntersuchungen, den Startschuss für das erste Bohrprogramm zu geben.

Zudem betreibt Rio Tinto quasi als Direktnachbar von Gama ebenfalls ein vielversprechendes Projekt!

‚Big Onion‘ – der Kupfer-, Nickel- und Gold-Knaller!

Mit dem veritablen Vorzeigeprojekt ‚Big Onion‘ hat Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) einen weiteren Kronjuwel in seinem Portfolio. Auf dem in der Nähe der Stadt Smithers im Norden British Columbias gelegenen Kupfer-, Molybdän- Goldprojekt wurden in früheren Zeiten bereits 45.000 Bohrmeter zurückgelegt – mit großem Erfolg!

So verfügt ‚Big Onion‘ über eine ‚angezeigte‘-Ressource von sage und schreibe 114,1 Millionen Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,32 % Kupferäquivalent (CuEq) in denen satte 686,8 Millionen Pfund Kupfer und 21 Millionen Pfund Molybdän schlummern.

Hinzu kommt noch eine ‚abgeleitete‘-Ressource von fetten 12 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,28 % CuEq, mit 64,3 Millionen Pfund Kupfer und 1,5 Millionen Pfund Molybdän. Allein diese Pfunde haben schon Milliardenwerte, auch wenn sie noch im Boden schlummern.

Quelle: Gama Explorations & JS Research UG

Gama wäre aber nicht Gama, wenn man sich bei ‚Big Onion‘ nicht das Ziel gesetzt hätte, die höhergradige porphyrartige Cu-Mo-Au-Mineralisierung über diese beachtliche Ressource hinaus zu identifizieren und kontinuierlich zu erweitern. Dafür schließlich sind die Weichen perfekt gestellt. Denn die Claims sind nicht nur in eine bestehende und hochmoderne Infrastruktur eingebettet, sondern praktisch auch das ganze Jahr hindurch gut erreichbar. Mit diesen Bedingungen und detaillierten historischen Daten ausgestattet, kann das „Häuten dieser hochgradigen Zwiebel“ mit Spannung erwartet werden.

Was Gama antreibt, ist das, was die Mobilitäts- und Energiewende bewegt!

Nickel, Lithium, Kupfer, Molybdän und Kobalt, stehen vor einem Superzyklus! Laut der Boston Consulting Group ist eine strukturelle Verschiebung der Nachfrage zu erwarten, die durch die „radikale Klimaschutzpolitik“ sowie den Fiskalprogrammen im beispiellosen Umfang ausgelöst wird. Dazu zählen definitiv Windräder, Solaranlagen und E-Autos, sowie deren Infrastruktur.

Es gibt aber auch noch andere Anwendungsgebiete, denn Nickel, Kupfer, Kobalt und Lithium, aber auch Seltene Erden stecken in vielen weiteren (Elektro-)Geräten unseres täglichen Gebrauchs. Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit brauchte man so viel knappe Metalle in so großen Mengen wie in den kommenden Jahren!

Quelle: Libero Copper & JS Research UG

Allein für Kupfer soll die Nachfrage bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts auf 50 Millionen metrische Tonnen steigen – eine Verdopplung gegenüber heute.

Noch krasser scheint das Defizit bei Nickel!

Hier werden laut Experten bis zum Jahr 2030 etwa 60 neue Nickelminen benötigt! Allein im nächsten Jahr wird schon ein Anstieg des Verbrauchs um rund 10 % vorhergesagt.

Quelle: McSpans by Mc Kinsey

Angesichts dieses rasanten Anstiegs, sowohl bei der Nachfrage als auch dem Verbrauch dieser für den grünen Übergang unverzichtbaren Metalle, werden Unternehmen wie Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) und deren Basismetall-Projekte- und Strategien immer attraktiver für Investoren.

Mit seinen bisherigen Projekten hat sich Gama also schon hervorragend in den Metallen der Zukunft positioniert! Und deshalb…

…geht auch finanziell noch einiges, bei Gama Explorations!

Mit gerade einmal rund 42 Millionen ausstehenden Aktien, die aktuell für 0,59 CAD gehandelt werden, kommt das Unternehmen gerade einmal auf eine Marktkapitalisierung von rund 24,8 Mio. CAD (rund 17 Mio. EUR)! Hinzu kommt noch ein vollgestopftes Cash-Kissen in Höhe von 2 Mio. CAD. Dieser Börsenwert, der mit fast 10 % Cash unterlegt ist, spiegelt ganz sicher noch nicht den Wert wider, den die schuldenfreie Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) als Wegbereiter des grünen Übergangs und als Wertsteigerungs-Garant perspektivisch besitzt!

Quelle: Gama Explorations

Ein weiteres Sahnehäubchen ist die Aktien- und Optionsschein-Struktur. Mehr als 27 % der ausstehenden Aktien befinden sich in festen Händen! Diese Kombination machen Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) zu einem sehr marktengen Titel, dessen Kurs jederzeit krass explodieren kann.

Quelle: Wallstreet Online.de / Kursdaten von Tradegate

Da wir zeitnah wieder gute Nachrichten erwarten, raten wir Ihnen die noch günstigen Kurse sukzessive zum Einstieg zu nutzen, um in den kommenden Monaten im vollen Umfang von Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) Potenzial zu profitieren. Denn gerade in Zeiten exponentiell steigender Nachfrage nach Kupfer, Nickel und Molybdän bleiben solche Player nicht lange unentdeckt!

Erfahrene Kapitäne im Management-Board!

Mit Mick Carew hat Gama Explorations einen mit allen Basismetallen gewaschenen CEO und Präsident, der auf verschiedenen Kontinenten ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Bergbaubranche sammeln konnte und als promovierter Geologe auch das richtige Gespür für Daten besitzt.

Jacob Verbaas als VP Exploration und ebenso ausgebildeter Geologe, verfügt über transkontinentale Explorationserfahrung und ist zudem Spezialist für die Identifizierung projektbezogener Entwicklungsstrategien. Verbaas kann als Gründer und CEO von CAVU Energy Metals, einem Kupfer-Explorationsunternehmen das durch Alpha Copper übernommen wurde, auch auf reichhaltiges praktisches ‚Know-how‘ zurückgreifen und besitzt zudem auch langjährige Führungserfahrung auf ‚C‘-Level.

Atinder Sandhar, Finanzvorstand und Unternehmensbeirat, ist seit Juni 2010 Präsident von Sandhar Investments. Sandhar hat einen Bachelor of Commerce und einen Master of Business Administration der Guru Nanak Dev University. Zudem ist er Chartered Professional Accountant und Certified Management Accountant der Chartered Professional Accountants of British Columbia und im Business bestens vernetzt.

Hinzu kommt das mit Norman Brewster, Jason Riley und Allan Larmour besetzte Direktorium, das über eine geballte Explorations- und Kapitalmarktexpertise verfügt.

Quelle: Stock.adobe.com & JS Research UG

Fazit: „All great thinks have small beginnings.“

Die Industrie braucht Rohstoffe, allen voran Nickel, Kupfer, Lithium und Molybdän, da geht kein weg dran vorbei. Es wird theoretisch möglich sein, die benötigten Mengen zu fördern, allerdings zu deutlich höheren Preisen! Da sich die Investitionen gerade im Nickelbereich auf einem Niveau von vor etwa 20 Jahren befinden, und auch Kupfer in ein Riesen-Defizit fällt ist Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) mit seinen bisherigen Projekten hervorragend aufgestellt.

Und da das Unternehmen, nach eigenen Aussagen auch weiterhin Ausschau nach interessanten, günstigen Projekten in einwandfreien Jurisdiktionen hält, ist es gut möglich, dass hier schon zeitnah eine weitere positive Überraschung erreichen kann.

In Anbetracht der hochgradigen Nickeltreffer von Go Metals sind wir extrem zuversichtlich, dass es auch den TOP-Geologen von Gama gelingen wird, auf ‚Tyee‘ Nickelgehalte von über 1 % zu finden. Das wären erstklassige Gehalte, die den Aktien-Kurs explodieren lassen!

Aber auch die ‚angezeigte Big Onion‘-Ressource mit seinen bisherigen 686,8 Millionen Pfund Kupfer und 21 Millionen Pfund Molybdän Plus die ‚abgeleitete‘-Ressource von fetten 64,3 Millionen Pfund Kupfer und 1,5 Millionen Pfund Molybdän ist schon eine Nummer für sich.

Wir warten nun gespannt auf die neuen Explorationsergebnisse und Nachrichten! Natürlich ist Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) noch in einem frühen Stadium, aber desto größer ist natürlich auch das Renditepotenzial. Denn wie sagte schon einer der einflussreichsten Managementvordenker Peter Senge seinerzeit? „All great thinks have small beginnings.“

Das passt vermutlich kaum woanders besser als bei Gama Explorations (WKN: A3DJ8S)!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Gama Explorations, Go Metals, Ariva.de, tradingeconomics.com, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: https://stock.adobe.com, Gama Explorations, Die Zeit, Handelsblatt, Mc Kinsey, Deutsche Rohstoffagentur

