Die Top-5-Bergbaufinanzierungen im Dezember 2023 - und wo die Aktien vor drei Jahren standen

Auch im Dezember gab es wieder einige große Finanzierungen im Bergbau. Explorer und Minenbetreiber finanzierten den Kauf und die Entwicklung von Projekten. Wir stellen die 5 größten Bergbaufinanzierungen im Dezember 2023 vor und werfen einen Blick auf die Entwicklung der zugehörigen Aktienkurse in den vergangenen drei Jahren.

Ivanhoe Mines (WKN: A1W4VG, ISIN: CA46579R1047): 575 Mio. CAD für Exploration und mehr

Evolution Mining (WKN: A1JNWA, ISIN: AU000000EVN4): 525 Mio. AUD für Anteil an Northparkes Kupfer-Gold-Mine

Foran Mining (WKN: A1C09C, ISIN: CA3449112018): 200 Mio. CAD für Projekte in Saskatchewan

Argonaut Gold (WKN: A1C70D, ISIN: CA04016A1012): 85 Mio. CAD für Magino und Florida Canyon

Delta Lithium (WKN: A3EE4G, ISIN: AU0000276495): 70,2 Mio. AUD für Yinetharra, Mt. Ida und Lyons River

Ivanhoe Mines: 575 Mio. CAD für Exploration und mehr

Ivanhoe Mines (WKN: A1W4VG, ISIN: CA46579R1047) informierte am 18. Dezember über den Abschluss einer Privatplatzierung im Umfang von 575 Mio. CAD (ca. 430 Mio. USD). Dazu wurden 47.917.050 Stammaktien zu einem Preis von 12 CAD pro Aktie am Markt untergebracht – inklusive der 15%igen Vermittleroption von BMO Capital Markets als alleinigem Vermittler.

Die Mittel werden vorrangig für Explorationsausgaben eingesetzt. Robert Friedland, Gründer und Executive Co-Chairman von Ivanhoe Mines, betonte: "Die Finanzierung ermöglicht es uns, unser Explorationsbudget bis zum nächsten Jahr zu vervierfachen". Das Jahr 2024 werde "ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte von Ivanhoe sein, da die Erweiterung von Kamoa-Kakula (Phase 3) und die Schmelzanlage sowie Platreef (Phase 1) und Kipushi" vor der Fertigstellung stünden.

Die Ivanhoe Mines Aktie notiert heute gut 90 % höher als vor drei Jahren. Langfristig gesehen befindet sich die Aktie in der seitlichen Konsolidierung eines Aufwärtstrends und hier am oberen Rand der Seitwärtsspanne.

Evolution Mining: 525 Mio. AUD für Anteil an Northparkes Kupfer-Gold-Mine

Evolution Mining (WKN: A1JNWA, ISIN: AU000000EVN4) vermeldete am 06. Dezember den Abschluss einer Privatplatzierung im Umfang von 525 Mio. AUD (ca. 345 Mio. USD). Dazu wurden bei neuen und bestehenden Aktionären 138,2 Mio. Aktien zu jeweils 3,80 AUD platziert.

Die Kapitalerhöhung dient zum Erwerb einer 80%igen Beteiligung an der Northparkes Kupfer-Gold-Mine von der CMOC Group Limited für eine Gesamtbarzahlung von bis zu 475 Mio. USD, bestehend aus einer Vorauszahlung von 400 Mio. USD und einer bedingten Gegenleistung von bis zu bis zu 75 Millionen USD.

CEO Jake Klein betonte, Northpark generiere vom ersten Tag an Cashflow und sei ein "zuverlässiger, gut etablierter, langlebiger Kupfer- und Goldbetrieb, der gut zu unserer Strategie passt, ein hochkonzentriertes Portfolio von bis zu acht Qualitätsanlagen anzustreben".

Die Evolution Mining Aktie notiert heute rund ein Drittel niedriger als vor drei Jahren. In der Zwischenzeit gab es große Kursschwankungen, die das Papier in einer Bandbreite von 1,20-3,40 EUR notieren ließen. In letzter Zeit ging es jedoch wieder deutlich aufwärts.

Foran Mining: 200 Mio. CAD für Projekte in Saskatchewan

Foran Mining (WKN: A1C09C, ISIN: CA3449112018) informierte am 12. Dezember über den Abschluss einer Kapitalerhöhung im Volumen von 85 Mio. CAD (ca. 147 Mio. USD).

Dazu wurden eine vermittelte sowie eine nicht vermittelte Privatplatzierung eingesetzt, in deren Rahmen neben Stammaktien auch Flow-Through-Aktien" im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes platziert wurden.

Der Nettoerlös wird für die Exploration und Erschließung der Mineralienprojekte des Unternehmens im kanadischen Saskatchewan verwendet.

Die Foran Mining Aktie hat in den vergangenen Jahren beständig an Wert gewonnen – wer Anfang 2021 Einstieg, kann sich heute über einen Gewinn von rund 450 % freuen. Die Aktie durchläuft weiterhin einen relativ stabilen Aufwärtstrend.

Argonaut Gold: 85 Mio. CAD für Magino und Florida Canyon

Argonaut Gold (WKN: A1C70D, ISIN: CA04016A1012) konnte am 12. Dezember den Abschluss einer Platzierung im Umfang von 85 Mio. CAD (62,5 Mio. USD) vermelden. Dazu wurden 223.685.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,38 CAD untergebracht. Der Nettoerlös wird vorwiegend zur Finanzierung der Erschließung und Optimierung der Minen Magino und Florida-Canyon eingesetzt.

Die Aktie des Unternehmens hat in den letzten drei Jahren mehr als 80 % ihres Wertes verloren und notiert aktuell nahe ihres Allzeittiefs.

Delta Lithium: 70,2 Mio. AUD für Yinetharra, Mt. Ida und Lyons River

Delta Lithium (WKN: A3EE4G, ISIN: AU0000276495) konnte am 07. Dezember im Umfang von insgesamt 70,2 Mio. AUD (ca. 46 Mio. USD) vermelden. Diese teilte sich auf in eine 28,4 Mio. AUD umfassende Platzierung bei Privatanlegern und 42 Mio. AUD, die bei bestehenden Aktionären und dem Underwriter platziert wurden.

James Croser, Managing Director von Delta betonte den mittelfristigen Charakter der Finanzierung. "Das erheblich erweiterte Explorationsprogramm auf unseren bestehenden Liegenschaften bei Yinnetharra und Mt. Ida zusammen mit dem neuen Projekt bei Lyons River bietet dem Unternehmen in den kommenden Perioden ein spannendes Potenzial." Kurz vor der Kapitalerhöhung hatte Delta Lithium das Lyons River Projekt im westaustralischen Gascoyne erworben.

Die Delta Lithium Aktie notiert aktuell rund 15 % höher als vor drei Jahren und hat in der Zwischenzeit eine regelrechte Berg- und Talfahrt hinter sich gebracht. Mit 0,29 AUD pro Aktie wurde zuletzt ein in der Vergangenheit bereits mehrfach erreichtes Tief erneut getestet. Die Aktie liegt rund zwei Drittel unter ihrem Allzeithoch.

