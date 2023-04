Top 20 Luxus-Unternehmen in einem Index

Luxus steht nicht nur auf den Shopping-Listen der weltweit wachsenden Ober- und Mittelschichten, sondern auch der Investoren: Die Branche hat sich bereits während der Corona-Pandemie, während des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der Energiekrise und zuletzt in Phasen galoppierender Inflationsraten als krisenresilient präsentiert. Eine Studie der Unternehmensberatung Bain belegt, dass der Markt für persönliche Luxusgüter bereits im Jahr 2021 mit wieder das Niveau vor der Pandemie erreichte. Das Anlegermagazin BörseOnline hat mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, um die Luxusgüter-Industrie investierbar zu machen. Morgan Stanley ist Market Maker für das Open-End-Zertifikat auf den BörseOnline Luxus Index mit der ISIN DE000DA0ABX4.

20 Marktführer aus 3 Luxusgüter-Segmenten weltweit

Die Unternehmen des Auswahluniversums sind in Industrienationen gelistet, ihre Marktkapitalisierung muss mindestens 100 Mio. US-Dollar, die durchschnittliche Handelsliquidität mindestens 1 Mio. US-Dollar pro Tag betragen. Die Titelselektion erfolgt regelbasiert durch die von Solactive entwickelte künstliche Intelligenz (ARTIS), welche öffentliche Quellen nach Schlüsselbegriffen durchsucht und so relevante Unternehmen identifiziert, die in Design, Herstellung und Vermarktung von 1) Accessoires (z.B. Handtaschen, Uhren, Schmuck, Sonnenbrillen, Diamanten, Halsketten, Armbänder, Lederartikel etc.), 2) Bekleidung (Luxusmode, Unterwäsche, Schuhe) oder 3) Beauty-Artikeln (Luxusparfums, Kosmetika, Körperpflege, Make-up) tätig sind.

Aktuell bilden den Index: Brunswick Corp, Burberry, Estee Lauder, Ferrari, Givaudan, Hermes International, Inter Parfums, IFF International Flavors & Fragrances, Kering, LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy, Mercedes Benz Group AG, Oxford Industries, Porsche AG, PVH, Richemont, Steve Madden, Swatch Group, Thor Industries, VF Corp und Yatsen Holding.

Die Indexüberprüfung und Gleichgewichtung der Komponenten erfolgt halbjährlich (Mai, November). Die jeweils aktuelle Indexzusammensetzung ist unter der ISIN des Index (DE000SL0HXV7) auf den Webseiten von Solactive nachvollziehbar. Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, somit werden die Netto-Dividenden reinvestiert. Die Managementgebühr liegt bei 1,5 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Fazit: Mittel- bis langfristig orientierte Aktienanleger, die davon ausgehen, dass sich der positive Trend für Luxusgüter-Aktien fortsetzt, können mit dem Open-End-Index-Zertifikat regelbasiert auf die Top-20-Unternehmen der Branche setzen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Börse Online Luxus Index oder von Anlageprodukten auf den Börse Online Luxus Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen