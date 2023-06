Tod eines Börsenmeisters

Wie relevant die Erkenntnisse O’Neils sind, zeigt sich nicht nur an seinen eigenen Anlageerfolgen, sondern auch an denjenigen, die ihm nacheiferten. Etliche bekannte Namen der US-Investmentszene berufen sich entweder auf ihn, sind ehemalige Angestellte eines seiner Unternehmen oder haben auf seinen Methoden aufgebaut und diese weiterentwickelt. Exemplarisch genannt seien der dreimalige Gewinner der U.S. Investing Championship David Ryan oder die Trader und Autoren Chris Kacher und Gil Morales mit ihrem Titel „Trade Like an O'Neil Disciple: How We Made Over 18,000% in the Stock Market“. Auch lange nach seinem Tod wird William O’Neil denjenigen Anlegern Inspiration sein, die bereit sind, ihre Börsenbegeisterung mit Fleiß und Disziplin auf Basis eines bewährten Handelssystems in die Praxis umzusetzen. Das Thema Handelssysteme wird übrigens in der kommenden Juli-Ausgabe des Smart Investor eine tragende Rolle spielen.