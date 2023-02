Tocvan Ventures: Gehalte von bis zu 8,3 g/t Gold und 38 g/t Silber in Großprobengebiet nachgewiesen!

Tocvan Ventures (WKN A2PE64 / CSE TOC) verfügt über gleich zwei spannende Gold- und Silberprojekte im mexikanischen Bundesstaat Sonora, in dem zahlreiche produzierende Minen zu finden sind. Die etwas südlicher gelegene Liegenschaft Pilar hat man bereits mit insgesamt 23.000 Bohrmetern untersucht und damit einen 1,2 km langen Trend nachgewiesen. Dabei stieß Tocvan unter anderem auf starke 1,2 g/t Gold über 116,9 Meter. Jetzt lässt das Unternehmen mit hohen Gehalten in Proben aufhorchen, die an der Oberfläche in einem Gebiet entnommen wurden, auf dem das Unternehmen die Gewinnung einer Großprobe plant!



Wie Tocvan brandaktuell meldet, wurden alle 5 Meter, senkrecht zur freiliegenden Mineralisierung und Alteration an der Oberfläche entlang der Trends der Zonen Main und 4-T Grabenproben entnommen. Insgesamt wurden acht Bereiche untersucht, um verschiedene Ausprägungen der freiliegenden Mineralisierung zu testen und alle acht Gräben erbrachten anomale, erhöhte Gold- und Silberwerte.



In der Main Zone zum Beispiel lieferte Graben TR-2023-01 auf sieben Proben verteilt über eine Länge von 35 Metern durchschnittlich 2,2 g/t Gold und 14,2 g/t Silber. Dabei reichten die nachgewiesenen Gehalte von 0,1 bis zu 8,3 g/t Gold. Im Graben TR-2023-02 wiederum wurden auf einer Länge von 20 Metern fünf Proben genommen, die einen durchschnittlichen Gehalt von 2,8 g/t Gold und 9,5 g/t Silber mit einer Spanne von 0,7 bis 7,1 g/t Gold erbrachten. Hinzu kam Graben TR-2023-07 mit fünf Proben entlang eines Trends von 25 Metern mit durchschnittlich 2,2 g/t Gold und 30,5 g/t Silber (0,1 bis 7,3 g/t Gold).



Entlang des südlichen Trends der Main Zone, so Tocvan, konnten ebenfalls anomale Gold- und Silberwerte an der Oberfläche nachgewiesen werden, wobei dort die Mineralisierung bekannterweise in der Tiefe ausgeprägter ist. Das hatte man mit Bohrung JES-22-62 bestätigt, das 0,8 g/t Gold über108,6 Meter nachwies. Insgesamt hat Tocvan im Rahmen dieser Arbeiten 37 Grabenproben auf der Pilar-Liegenschaft gesammelt, von denen 22 Proben Gehalte von mehr als 0,15 g/t Gold erbrachten. Darunter waren 12 Proben mit mehr als 1,0 g/t Gold.



„Die Ergebnisse der Grabenproben von Pilar sind äußerst ermutigend, übertreffen unsere Erwartungen und zeigen das Potenzial für beständige hochgradige Gold- und Silberwerte für unsere Großproben,“ erklärte Tocvan-CEO Brodie Sutherland dazu. „Während wir uns auf unsere erste Großprobe bei Pilar vorbereiten, gibt uns dies die Zuversicht, dass wir in den bereits freiliegenden Teilen der Mineralisierung – nicht nur in unserer etablierten Zone Main, sondern auch entlang des Trends 4-T – beträchtliche Gehalte gewinnen können.“



Für die Großproben sollen bis zu 1.000 Tonnen Material entnommen werden. Die will Tocvan dann auf dem Gelände eines privaten Minenunternehmens aufbereitet, um genauere Informationen zu den Gewinnungsraten und zu erwartenden Metallgehalten liefern. Das wird voraussichtlich einige Monate dauern, doch will Tocvan die Informationen dann nutzen, um die notwendigen Genehmigungsverfahren für Minen- und Aufbereitungsanlagen auf dem Pilar-Projekt zu planen und vorzubereiten.



Parallel dazu werden sich die Bohrer auf Pilar weiterdrehen, nachdem man 2022 nicht nur die erwähnten 116,9 Meter mit 1,2 g/t Gold, einschließlich 10,2 Meter mit 12 g/t Gold und 23 g/t Silber in der so genannten Main Zone erbohrte, sondern auch 125 Meter weiter südöstlich eine neue Entdeckung von 108,9 Metern mit 0,8 g/t Gold, darunter 9,4 Meter mit 7,6 g/t Gold und 5 g/t Silber machte. Erkundungsbohrungen waren zudem in 600 bzw. 325 Meter Entfernung zur Main Zone auf neue Vererzungszonen gestoßen.



Fazit: Wie Tocvan Ventures betont, hat die Gold- und Silberliegenschaft Pilar jüngst einige der besten Bohrergebnisse der gesamten Region geliefert. Da man auch bereits ermutigende Resultate aus metallurgischen Tests zur Gold- und Silberausbringung erhielt, ist das Unternehmen überzeugt, dass Pilar alles hat, um potenziell bereits kurzfristig zum Produzenten zu werden. Die heute gemeldeten Probenergebnisse betonen unserer Ansicht nach noch einmal das Potenzial der Liegenschaft. Wir sind sehr gespannt, welche Fortschritte Tocvan in der nächsten Zeit noch erzielen kann – sowohl auf Pilar als auch auf dem unserer Ansicht nach ebenfalls aussichtsreichen Projekt El Picacho. Natürlich darf nicht vergessen werden, dass Tocvan noch zur Gattung der Explorer gehört, mit der immer ein erhöhtes Risiko einhergeht.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Tocvan Ventures halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tocvan Ventures und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

