Thyssenkrupp AG - steht ein Ausbruch nach oben bevor?

Jeglicher Anstieg bei der Thyssenkrupp AG ist während der ersten neun Monate 2023 immer wieder im Bereich von 7,36 Euro ins Leere gelaufen. Gewinnmitnahmen setzten ein. Das könnte jetzt ein Ende haben.

Die Thyssenkrupp AG gilt weltweit als einer der größten Rohstahlproduzenten. Zu den drei Tätigkeitsschwerpunkten des Unternehmens zählen Stahl, Industriegüter und Dienstleistungen, wobei die Produktion von Flachstahl noch immer das Kerngeschäft bildet. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen in der Herstellung von Investitionsgütern wie Maschinen, Fahrzeugtechnik und Werkstoffen etabliert. Angeboten werden hierzu ebenfalls Handels- und Dienstleistungen.

Im dritten Quartal 2023 entwickelte sich das Unternehmen in einem herausfordernden Umfeld erwartungsgemäß – Auftragseingang und Umsatz sind hinter den Vorjahreswerten zurückgeblieben.

Unlängst sprang die Aktie jedoch nach oben, weil das Unternehmen laut einem Zeitungsbericht die Abspaltung seiner Stahlsparte vorbereite. Vertiefende Gespräche führe man mit dem Milliardär Daniel Kretinsky, der bei Thyssenkrupp mit einem Anteil von 50 % einsteigen soll. Thyssenkrupp verspricht sich dem Zeitungsbericht zufolge von der Beteiligung des tschechischen Unternehmers Zugang zu günstigem Strom. Kretinsky kontrolliert die ostdeutschen Braunkohleverstromer Mibrag sowie Leag und plane den Bau von Solar- sowie Windkraftparks, mit deren Leistung die Stahlwerke mit grünem Strom versorgt werden könnten.

Der Anstieg aufgrund dieser Nachrichten kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Aktie war zuvor unter die 200-Tage-Linie abgerutscht. Abbildung 1 zeigt den langfristigen Kursverlauf des deutschen Stahlherstellers mit der blau berechneten Durchschnittslinie.

Der Abprall nach oben wurde gelb markiert. Das könnte der Anfang einer Ausbruchsbewegung sein, die die Aktie nicht nur über den Widerstand bei 7,26 Euro, sondern auch noch den dort verlaufenden, letzten wichtigen Abwärtstrend (grau) führt.

Abbildung 1 – Thyssenkrupp AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 04.10.2018 bis 29.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Falls ein entsprechender Ausbruch gelingt, ergibt sich ein Anstiegspotenzial bis in den Bereich der hellroten Widerstandszone zwischen 8,89 und 9,00 Euro. Der blaue Pfeil zeigt diese mögliche Bewegung.

Auch im kurzfristigen Tageschart (Abbildung 2) ist eine bullische Chartformation zu sehen – genauer gesagt ein Aufwärtsdreieck. Diese Art der Chartformation wird oftmals nach oben verlassen. Speziell, wenn es so wie hier kurzzeitig aus dem gelben Bereich nach unten herausging und dieser Kursverlust wieder neutralisiert wurde.

Abbildung 2 – Thyssenkrupp AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.09.2022 bis 29.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

In der Grafik sehen Sie ergänzend auch den Supertrend-Indikator. Dieser schaltete in der letzten Woche im Zuge der Korrektur auf Verkauf, zu sehen an dem roten Indikator oberhalb des Aktienkurses.

In den letzten Tagen stieg die Aktie wieder so weit, dass der Supertrend-Indikator höchstwahrscheinlich auf Kauf springen wird.

Alles in allem könnte die Bewegung dazu führen, dass der gelbe Bereich wie so oft nach oben verlassen wird. In diesem Fall ergibt sich ein starkes Kaufsignal, was die Aktie bis an die graue Ziellinie, diesmal sogar bis in den Bereich von zehn Euro, führen könnte.

Mit dem hier vorgestellten Discount-Call-Optionsschein können Sie von dieser möglichen Ausbruchsbewegung profitieren. Schafft es die Aktie dagegen nicht, den Widerstandsbereich zu durchstoßen, darf mit dem Erwerb des vorgeschlagenen Discount-Put-Optionsscheins geliebäugelt werden.

Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis

Cap.

letzter Bewertungstag

Thyssenkrupp AG

HC3V5D

0,19*

8,00 EUR

8,50 EUR

19.06.2024



Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis

Cap.

letzter Bewertungstag

Thyssenkrupp AG

HC3B15

0,30*

8,00 EUR

7,50 EUR

19.06.2024



Discount-Call-Optionsschein auf die Thyssenkrupp AG für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie* max. Rückzahlungsbetrag 0,50 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.10.2023; 10:50 Uhr Discount-Put-Optionsschein auf die Thyssenkrupp AG für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie* max. Rückzahlungsbetrag 0,50 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.10.2023; 10:50 Uhr

