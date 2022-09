Thyssen-Krupp Short: 63 Prozent-Chance!

Thyssen-Krupp: Kurserosion gestoppt!

von Harald Zwick - 21.09.2022, 08:30 Uhr

Der Aktienkurs von Thyssen-Krupp hat seinen Abstieg vom Juni 2022 Anfang Juli gestoppt und bildet aktuell einen Boden aus. Leider schwebt das Damoklesschwert Gaslieferstopp über weiten Teilen der deutschen Wirtschaft. Energieintensive Unternehmen wie Thyssen-Krupp sind einem besonderen Risiko ausgesetzt.

Wieder einmal liegt der Fokus der Investoren auf der zweitägigen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Heute 20:00 MESZ werden die Währungshüter ihren weiteren geldpolitischen Kurs bekannt geben und damit die Finanzmärkte weltweit beeinflussen. Im Unterschied zu den USA treiben in Europa die Kriegskosten die Preise nach oben. Ein Großteil der Hochöfen in Deutschland ist mit Kohle und Eisenerz aus Russland betrieben worden. Das macht aufwendige Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Aktuell ist die Produktion von Eisen und Stahl in Deutschland aufgrund der hohen Energiepreise nicht konkurrenzfähig. Der Stahlriese Arcelor-Mittal stellt aus diesem Grund die Produktion an zwei deutschen Standorten ein. Der Gesetzgeber ist gefordert, den Stahlkochern wie Thyssen-Krupp dieses Schicksal zu ersparen.

Zum Chart

Als eine von wenigen Aktien profitierte Thyssen-Krupp anfänglich vom Einmarsch der Russen in die Ukraine. Vom 24. Februar stieg der Kurs bis zum 2. März um 26 Prozent auf 9,90 Euro. Dieses Terrain konnte aber nicht lange gehalten werden. Im übergeordneten Rahmen bildete sich eine abwärts gerichtete Sequenz aus, die immer noch intakt erscheint. Eine der Ursachen ist der im Hintergrund tobende Wirtschaftskrieg mit Russland, der sich besonders auf Deutschland auswirkt. Den Marktteilnehmern dämmerte es, dass Putin über den Hebel Gaspreis auch den Strompreis nach oben treiben kann. Im schlimmsten Fall wird im Winter die Gaslieferung komplett eingestellt. Trotz dieser Aussichten konnte der starke Kurseinbruch vom Juni 2022 an der Unterseite der Sequenz bei 4,82 Euro gestoppt werden. Der Kursverlauf seit Anfang Juli 2022 kann auch als Bodenbildung interpretiert werden. Im Falle eines Gaslieferstopps im Winter könnte ein weiteres Abrutschen in Kursbereiche vom Oktober 2020 bei 4,88 Euro nicht ausgeschlossen werden.

Thyssen-Krupp AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,40 // 7,40 Euro Unterstützungen: 4,88 // 3,92 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Short auf Thyssen-Krupp (WKN VV3U52) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 3,04 profitieren. Das Ziel sei bei 4,14 Euro angenommen (3,12 Euro beim Open End Turbo Short). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 33 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 6,35 Euro platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,91 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis demnach 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: VV3U52

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,84 - 1,91 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 7,23 Euro

Basiswert: Thyssen-Krupp AG KO-Schwelle: 7,23 Euro

akt. Kurs Basiswert: 5,42 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,12 Euro Hebel: 3,04

Kurschance: + 63 Prozent Quelle: Vontobel

