ThyssenKrupp-Aktie: Das ist ein Signal!

ThyssenKrupp hat sich in den vergangenen Tagen wieder nach unten bewegt. Die Aktie verlor in fünf Tagen etwa -3,8 %. Die Stimmung sackte mit Blick auf die Stahlbranche – die funktioniert nicht einmal leidlich gut. ThyssenKrupp möchte zumindest 5.000 Arbeitsplätze abbauen und hat jetzt aktuell einen Abschlag in Höhe von schon 18 % in einem Monat hinnehmen müssen. Das zeigt: Der Markt hat die Erholung des Unternehmens nicht aufgenommen und nicht für bare Münze genommen. Die Aktie soll zwar nach Meinung von Analysten klar steigen – davon ist jedoch wenig zu sehen.

ThyssenKrupp: Der Trend ist alarmierend

Der Trend ist alarmierend. Denn seit Jahresanfang ging es sogar um -28 % nach unten. Die Aktie hat in 12 Monaten gleich mehr als -37 % verloren, was zeigt, dass der Trend schon länger anhält. Das Problem: Auch der Börsengang der Tochter Nucera aus dem Wasserstoff-Segment hat noch nicht geholfen. Die Hoffnung ist vorbei. Zuletzt hat ThyssenKrupp daher wohl vor allem deshalb inzwischen alle Trend-Indikatoren nach unten gedreht. Der RSL 130 liegt statt bei 1 so etwa bei 0,727.

