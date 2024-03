ThyssenKrupp-Aktie: Die Zeichen sind eindeutig!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Zeichen für die ThyssenKrupp stehen auch nach einem kleinen Gewinn am Freitag – in Höhe von 0,8 % – weiterhin auf Sturm. Die Notierungen sind in einer Woche um annähernd -3 % gefallen. Seit Jahresanfang hat der Titel bereits ein Minus von über -27 % hinnehmen müssen. Die Kurse sind dabei so stark gefallen, dass der Marktwert des Unternehmens mittlerweile nur noch bei ca. 2,85 Mrd. Euro liegt. Damit wird das Nettoergebnis bei 305 Millionen Euro für das laufende Jahr, so die Schätzungen, zu einem Ballast. Denn der Stahlkonzern hat auf diese Weise ein KGV von nur noch ca. 9,3. Das ist zu hoch.

Aber: Im kommenden Jahr soll wieder alles besser werden.

ThyssenKrupp: Das wird dann sogar günstig!

Die Notierungen würden dann aus der Sicht der Analysten bei einem Nettogewinn von 644 Millionen Euro insgesamt wieder ein KGV von ca. 4,4 einnehmen. Damit ist die Aktie dann recht günstig bewertet – zumindest auf Basis dessen, was die Börsen in früheren Jahren für die ThyssenKrupp bezahlt haben! Mittelfristig also rechnet sich alles deutlich stärker.

