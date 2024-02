ThyssenKrupp-Aktie: Der Stahl-Kampf!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp ist in der Stahlbranche eine Legende. Das Duisburger Unternehmen aber will nun Medienberichten nach in die Stahl-Erzeugung eingreifen. Offenbar wird es dort zu Entlassungen kommen. 5.000 Stellen seien betroffen, im Maximum jedenfalls. Vielleicht hat diese Strategie die Märkte beeindruckt. Am Mittwoch jedenfalls hat das Unternehmen einen Aufschlag in Höhe von mehr als 1,7 % geschafft. Die Notierungen sind und bleiben im klaren Abwärtstrend, meinen hingegen Beobachter, die den Kursverlauf im laufenden Jahr insgesamt im Blick haben.

ThyssenKrupp: Reicht das schon?

Ob solche Entlassungen reichen? Die Stahlbranche ist konjunktursensitiv. Insofern dürfte es vor allem auf die Außenwirkungen oder -einflüsse ankommen. Die Situation wird in den kommenden Tagen auf dem Prüfstand stehen. Formal ist ThyssenKrupp im klaren charttechnischen Abwärtstrend gefangen. Faktisch aber sind auch Analysten zuversichtlich. Die sind im Konsens – der auf Marketscreener zusammengefasst ist – der Meinung, die Aktie würde um 84 % klettern können!

