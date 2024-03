ThyssenKrupp-Aktie: Es fehlt noch ein Ruck!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp hat am Dienstag einen starken Aufschlag an den Börsen geschafft. Der Titel konnte sich um 2,5 % aufwärts schieben. Ist dies nun ein Signal dafür, dass die Entwicklung wieder stärker werden könnte? Analysten werden eher dazu neigen, dies nicht zu sehen. Denn die Duisburger sind derzeit noch immer in der Diskussion um eine Reduktion der Belegschaft. Gewerkschaften bzw. der Betriebsrat fordern Zusagen über Arbeitsplätze. Dies wiederum wird das Unternehmen sicherlich in den kommenden Wochen noch beschäftigen. Der Konzern hat aktuell noch immer die Schwierigkeit, dass die Börsen dem Unternehmen misstrauen.

Die Börsen misstrauen ThyssenKrupp wohl

Die Frage wird nicht sein, ob ThyssenKrupp den Umsatz erweitern kann. Vielmehr geht es um das Nettoergebnis, das ThyssenKrupp nun mit Einsparungen im kommenden Jahr mehr als verdoppeln soll. Dann würde das KGV auch auf 4,4 sinken – und nicht alle Börsianer folgen derzeit.

Im Chartbild und bei den technischen Indikationen sehen Analysten gegenwärtig, dass der Titel sich im Abwärtstrend befindet. Aus charttechnischer Sicht wäre es bedeutend, zumindest die Marke von 5 Euro zu überwinden.

