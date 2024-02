ThyssenKrupp-Aktie: Desolat!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp hat am Mittwoch mit einem desolaten Ergebnis alles eingerissen, was der Konzern vorher am Aktienmarkt aufgebaut hat. Es ging um über -10 % nach unten. Die Aktie unterkreuzte sogar die Marke von 5 Euro. Das bedeutet: ThyssenKrupp hat einen klaren Abwärtstrend erreicht. Das heißt auch, dass der Markt offenbar dem Konzern nach den Quartalszahlen das Vertrauen entzieht. Schnell meldeten sich diverse Analysten und haben letztlich das Kursziel gesenkt.

Dieser Prozess kann sich erfahrungsgemäß fortsetzen. D. h.: Die Analysten werden in der Regel nicht sofort alle Karten aufgedeckt haben.

Was kommt noch für die Aktie von ThyssenKrupp?

Die entscheidende Frage aktuell: Was kommt noch. Denn Analysten sehen nach den Enttäuschungen und Wertberichtigungen vor allem im Stahlsektor wohl weniger Verdienstmöglichkeiten.

JPMorgan etwa senkte das Kursziel gleich von 6 Euro auf 4,90 Euro und damit um annähernd 20 %. Die Kurse leiden sicherlich darunter, dass die Aktie damit relativ betrachtet auch etwas teurer wird. Denn das KGV stieg rechnerisch nun auf gut 7,10 Euro. Die Aktie ist aktuell schlicht und ergreifend für die meisten Marktteilnehmer nicht mehr so viel wert wie bislang. Wie weit kann der Absturz gehen? Chartanalysten sind besonders vorsichtig.

