They do it again! Erfolgs-Team schlägt wieder zu! Auch die neue Firma wird Investoren reich machen!

Nach erfolgreichem Verkauf von Allana Potash und Millennial Lithium wird mit der neuen Firma wieder gnadenlos zugeschlagen! Anleger, die reich werden möchten, sollten hier genau hinschauen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während einerseits die Aktienmärkte teilweise schon neue Hochs erreicht haben, gibt es andererseits noch viele günstige Unternehmen, die vor allem im Rohstoffbereich zu finden sind. Auch wenn man bei Rohstoffen eher an Kupfer, Lithium, Nickel oder Gold und Silber o.ä. denkt, sollte man wissen, dass es auch noch andere wichtige Rohstoffe gibt, zum Beispiel diejenigen, die unsere Versorgung mit Lebensmitteln sichern. Und dazu gehört beispielsweise Potash! Und wer bei der neuen Kali-Erfolgsgeschichte dabei sein möchte, sollte sich unbedingt die Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) ansehen.

Denn der CEO dieser Firma, Farhad Abasov, der mittlerweile weit über die Grenzen hinaus bekannt ist, machte bereits mit seinen vorherigen Firmen Allana Potash und Millennial Lithium Investoren reich! Und da alle guten Dinge bekanntermaßen drei sind, könnten Investoren der ersten Stunde mit diesem Unternehmen vielleicht noch mehr als die über 400 % Gewinn von Millennial Lithium einstreichen!

Farhad Abasov der zuletzt Millennial Lithium als CEO vorstand und sehr gewinnbringend an Lithium Americas verkaufte, geht nun wieder „back to the roots“ und wiederholt vermutlich eine seiner weiteren vorherigen Erfolgsgeschichten, nämlich die von Allana Potash, mit noch mehr Gewinn für die Anleger! Hochmotiviert und überzeugt von dem immensen Potash (Kali)-Potenzial geht es nun mit der Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) in ‚den dritten Akt‘.

Potash ist ein kaliumreicher, wichtiger, mineralischer Dünger, der seit Jahrhunderten eine entscheidende Rolle in der globalen Landwirtschaft spielt. Dieser „Wunderrohstoff“ wird verwendet, um die Erträge und die Qualität von Pflanzen zu verbessern. Verwendung findet es aber auch in einer Mehrzahl von industriellen Anwendungen, z.B. in der Herstellung von Glas, Seifen und Reinigungsmitteln und damit also auch in prosperierenden Märkten.

Der russische Angriffskrieg und die daraus resultierten Sanktionen belasten den Potash-Markt sehr, weshalb nicht zuletzt ein massives Defizit nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Düngemittel für hohen Ertrag auf relativ wenig Anbaufläche!

Einer der größten Vorteile von Potash ist seine Fähigkeit, die Bodenfruchtbarkeit und das Pflanzenwachstum zu verbessern. Wenn es als Dünger verwendet wird, versorgt es Pflanzen mit essentiellen Nährstoffen, die zu stärkerem Wachstum und somit zu höheren Erträgen führen! Obendrein werden sie auch noch resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge gemacht! Dies macht Kali zu einem unverzichtbaren Bestandteil der modernen Landwirtschaft und hilft Landwirten, mehr Nahrungsmittel zu produzieren, um eine ständig wachsende globale Bevölkerung zu ernähren, ohne noch mehr Lebensräume und die Artenvielfalt durch Rodung zu zerstören.

Millennial Potash – das richtige Projekt, zur richtigen Zeit in der richtigen Region!

Die junge und deshalb noch im Anfangsstadium befindliche Millennial Potash (WKN: A3DXEK) bietet seinen Anlegern eine sehr gute Chance von Anfang an bei einer riesigen Erfolgsgeschichte dabei zu sein, bei einem hervorragenden Chance-Risiko-Verhältnis. Sehen Sie selbst:

Erst Ende September 2022 übernahm Millennial Potash das 1.244 qkm große und sehr vielversprechende ‚Banio‘-Potash-Projekt in Gabun. ‚Banio‘ erstreckt sich entlang der Atlantikküste von Gabun, etwa 450 km südlich von Libreville. Die Hafenstadt Mayumba liegt nur rund 50 km nördlich des Projektgebiets.

Das gesamte Projektareal ist über gleich mehrere Straßen sehr gut erreichbar. Sogar ein Flughafen und ein Hafen befinden sich in der Nähe, womit die Infrastruktur als erstklassig eingestuft werden kann!

Dieses „kraftvolle“ Kaliprojekt verfügt aufgrund seiner Geologie, die ähnlich ist wie die großen erfolgreichen Kalivorkommen in der benachbarten Republik Kongo, über massives Potenzial, was bereits durch frühere Bohrungen von Infinity Lithium bestätigt wird.

In den Jahren 2017 bis 2018 führte Plymouth Minerals Ltd. Bohrungen im nördlichen Ziel ‚Alpha‘ durch, welches sich im zentralen Teil des ‚Banio‘-Kaliprojekts befindet. Zwei Bohrungen, die innerhalb der ‚Evaporit‘-Zone gebohrt wurden, durchschnitten gleich mehrere Kali-Horizonte in einer Tiefe zwischen 230 m und 530 m unter der Oberfläche.

Die von Ercosplan durchgeführte Bewertung und Interpretation der Geologie der zuvor von Infinity gebohrten Löcher Ba-002 und Ba-003, die ca. 2.200 m voneinander entfernt liegen, hat die ‚Evaporit‘-Zyklen: ‚V, VI, VII und VIII‘ identifiziert, mit herausragenden Ergebnissen.

Zyklus ‚VIII‘ wird in beiden Bohrlöchern vom Kalimineral Sylvit dominiert, das im Becken üblicherweise als sekundäre Umwandlung des Kaliminerals Carnallit interpretiert wird. In Bohrloch Ba-002 wurden alle Carnallitführenden Flöze des Zyklus ‚VIII‘ in Sylvit umgewandelt. Auf einer Gesamtmächtigkeit von 24,2 m beträgt, die aggregierte Mächtigkeit der vier unteren Sylvitführenden Flöze 1,5 m in denen u.A. 15,3 m mit 15,6 % Sylvit identifiziert wurden.

In Bohrloch Ba-003 hat die Umwandlung von Carnallit in Sylvit nur im oberen Teil des Zyklus ‚VIII‘ stattgefunden. Hier wurden auf einer Gesamtmächtigkeit von 37,6 m innerhalb der fünf oberen Sylvitführenden Flöze Mächtigkeiten von beispielsweise mehr als 1,5 m entdeckt, in denen über 11,9 m 16,0 % Sylvit enthalten sind. Die unteren Flöze des Zyklus ‚VIII‘, die aus Carnallit bestehen, weisen eine Mächtigkeit von 13,4 m mit 46,6 % Carnallit auf.

Zyklus ‚VII‘ wird von einer Carnallitit-Mineralisierung dominiert. Die Hauptflöze, die durch eine ‚Cut-off‘-Mächtigkeit von 1,5 m und einem Gehalt von mehr als 12 % KCl (44,5 % Carnallit) definiert sind wurden von Ercosplan als abbaubar bezeichnet.

Ein Projekt ist nur so gut, wie sein Management! Und das riesige ‚Banio‘-Potenzial wird von den Besten der Branche gehoben!

Jason Wilkinson M.Sc.

CEO

Wilkinson ist ein Bergbauprofi mit mehr als einem viertel Jahrhundert Erfahrung. Im Laufe seiner Karriere hat er umfangreiches Wissen und praktische Erfahrungen in einer Vielzahl von Rohstoffen gesammelt. Seine vielfältigen Hintergründe und sein Fachwissen haben ihn zu einer respektierten Persönlichkeit in der Branche gemacht. Mit einem Master-Abschluss in Naturwissenschaften hat Wilkinson kontinuierlich sein Engagement für den Erwerb der Fähigkeiten und Kenntnisse demonstriert, die erforderlich sind, um in seinem Bereich herausragende Leistungen zu erbringen. Gerade in den derzeitigen dynamischen Zeiten spielen erfahrene Fachleute eine wichtige Rolle bei der Durchführung erfolgreicher Projekte und der Sicherstellung effizienter Betriebsabläufe.

Schon vor seiner Zeit bei South Harz Potash war Wilkinson einer der Geschäftsführer von Allana Potash in Äthiopien. In dieser Funktion war er für die Überwachung der Erkundungsbohrungen und Machbarkeitsstudien verantwortlich. Wilkinsons kluge Entscheidungsfindung und seine Fähigkeiten im Projektmanagement waren entscheidend für die Übertragung des Projekts an Israel Chemicals Ltd. Dieser Übergang markierte einen bedeutenden Meilenstein für Allana Potash und unterstreicht Wilkinsons Fähigkeit, komplexe Situationen zu bewältigen und dadurch positive Ergebnisse zu erzielen.

Wilkinsons Engagement für operative Exzellenz, Sicherheit und Umweltverantwortung hat ihm den Ruf eines vertrauenswürdigen Fachmanns in der Branche eingebracht. Während sich die Bergbau- und Erkundungsbranche weiterentwickelt, bleiben erfahrene Fachleute wie Jason Wilkinson an vorderster Front, um Fortschritt und Innovation voranzutreiben. Mit seiner umfangreichen Expertise in verschiedenen Rohstoffen und seiner nachgewiesenen Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern, haben Wilkinsons Beiträge einen bleibenden Eindruck auf die Projekte und Organisationen hinterlassen, an denen er beteiligt war.

Graham Harris, B.A.:

Senior VP, Capital Markets und Director

In der schnelllebigen Welt der Lithium-Erkundung und -Entwicklung gibt es nur wenige Menschen, die über die Kombination aus Fachwissen, Unternehmergeist und Erfolg verfügen wie Graham Harris. Mit mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung hat Harris durch seine Positionen als Gründer, Vorsitzender und Direktor der Millennial Lithium Corp. einen bedeutenden Einfluss ausgeübt - ein Unternehmen, das erst kürzlich durch Lithium Americas für unglaubliche 490 Mio. USD übernommen wurde.

Harris Weg in der Lithium-Branche ist nichts weniger als außergewöhnlich. Sein unerschütterliches Engagement und seine strategische Vision haben eine entscheidende Rolle für das Wachstum und den Erfolg der Millennial Lithium Corp. gespielt. Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur auf dem Lithiummarkt entwickelt und ist für seine innovativen Ansätze und zukunftsweisenden Strategien bekannt geworden.

Eine weitere bemerkenswerte Leistung in Harris Karriere ist seine Fähigkeit, erhebliche Finanzierungsmittel für öffentliche und private Unternehmen zu sichern. Schon mehr als 400 Mio. USD an Entwicklungs- und Risikokapital konnte er bisher problemlos einwerben. Das zeugt von außergewöhnlichen Fähigkeiten als erfahrener Unternehmer. Harris sein tiefes Verständnis der Branche, kombiniert mit seinem scharfen Geschäftssinn, hat es ihm ermöglicht, sich in der komplexen Welt der Finanzierung zu bewegen und bedeutende Investitionen anzuziehen, um das Wachstum und die Expansion der von ihm beteiligten Unternehmen voranzutreiben.

Über seine unternehmerischen Aktivitäten hinaus wird Graham Harris für seine Beiträge zur Branche insgesamt hoch geschätzt. Er nimmt aktiv an Branchenveranstaltungen, Konferenzen und Foren teil, wo er seine Erkenntnisse und Expertise mit Kollegen teilt. Harris Bereitschaft, Wissen zu teilen und mit anderen zusammenzuarbeiten, zeigt sein Engagement für die Weiterentwicklung der Lithium-Branche und ihr Potenzial, die Zukunft der erneuerbaren Energien mitzugestalten.

Farhad Abasov, MBA:

Chairman und Direktor

In der Welt der Energie und des Bergbaus gibt es nur wenige Personen, die über das Fachwissen, die Führungsqualitäten und den Erfolg verfügen wie Farhad Abasov. Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in verschiedenen Unternehmen und Branchen hat sich Abasov als visionärer Führer und als Machtfaktor etabliert. Zu seinen Leistungen gehören die Gründung und Leitung erfolgreicher Unternehmen, die Beschaffung erheblicher Finanzmittel und die Durchführung wegweisender Übernahmen, die die Branche geprägt haben.

Als Präsident und CEO von Millennial Lithium spielte Abasov eine entscheidende Rolle bei der Übernahme durch Lithium Americas. Denn unter seiner Führung wurde Millennial Lithium zu einem bedeutenden Akteur auf dem Lithiummarkt, der für seine innovativen Ansätze und sein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit bekannt ist. Die Übernahme ließ nicht nur den Wert von Millennial Lithium exorbitant steigen, sondern zeigt auch Abasovs Fähigkeit, strategische Chancen zu erkennen und erheblichen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Vor seiner Tätigkeit bei Millennial Lithium war Abasov Präsident und CEO von Allana Potash, ein Unternehmen, das er nach einer anfänglichen Projekterkundung schon für 170 Mio. USD verkaufte. Seine strategische Vision und seine außergewöhnlichen Managementfähigkeiten waren entscheidend dafür, dass sich Allana Potash schon früh als wichtiger Player in der Branche positionieren konnte.

Abasovs unternehmerischer Geist und sein Talent, Mehrwert zu schaffen, sind auch in seiner Rolle als Mitgründer von Potash One offensichtlich, einem Unternehmen, das später von K+S für beeindruckende 430 Mio. USD übernommen wurde. Seine Fähigkeit, Chancen zu erkennen, erfolgreiche Unternehmen aufzubauen und strategische Käufer anzuziehen, zeugt von einem hohen Maß an Branchenkenntnis und einem scharfen Geschäftssinn.

Neben seinen Funktionen als Präsident und CEO war Abasov auch Senior Vice President von Energy Metals, einem Unternehmen, das für unglaubliche 1,8 Mrd. USD an Uranium One verkauft wurde. Seine strategische Beratung und Führung waren entscheidend für die Positionierung von Energy Metals als attraktive Investitionsmöglichkeit, was zu einer äußerst erfolgreichen Übernahme führte.

Die Leistungen von Abasov beschränken sich nicht nur auf seine Führungspositionen. Er hat auch maßgeblich dazu beigetragen, Finanzmittel für Unternehmen in den Bereichen Energie und Bergbau aufzubringen und dabei die Marke von 500 Mio. USD zu überschreiten.

https://www.youtube.com/watch?v=l2sIcjbmd9o

Fazit: Der Startschuss für die neue „Erfolgsformel“ ist gefallen!

Da Gabun bereits über einen umfangreichen Öl- und Gassektor verfügt und das dritthöchste Pro-Kopf-BIP in Afrika hat, ist die Minenindustrie dort gern gesehen. Zu den großen internationalen Unternehmen mit bedeutenden Investitionen im Land gehören Fortescue, Eramet, Total und Shell. Mit Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist ein neuer Akteur in Gabun auf den Plan getreten, wenngleich mit einem anderen Rohstoff, nämlich Potash.

Kali ist ein wertvoller und unverzichtbarer Rohstoff, der eine entscheidende Rolle in der globalen Landwirtschaft und beim Umweltschutz spielt. Seine Fähigkeit, die Bodenfruchtbarkeit sowie das Pflanzenwachstum und ihre Resistenz gegenüber Krankheiten zu verbessern, macht es zu einem essenziellen Bestandteil der Zukunft und der modernen Landwirtschaft, während seine nachhaltigen Abbaupraktiken die Verfügbarkeit für zukünftige Generationen sicherstellen.

Mit Potash steht hier ein Rohstoff im Mittelpunkt, der aktuell und wohl auch für längere Zeit extremer Nachfrage ausgesetzt ist. Nicht nur durch die stetig weiterwachsene Weltbevölkerung, sondern vor allem auch durch die weltweit größten Produzenten, die aufgrund der Sanktionen ausgefallen sind und somit eine eklatante Versorgungslücke reißen. Diese Lücke befeuert nicht nur die Potash-Preise, sondern bedroht auch zugleich Millionen von Afrikanern, die auf Getreidelieferungen angewiesen sind.

Usowichtiger ist es, dass Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ein Erfolg wird. Die Zutaten dafür sind zumindest allesamt vorhanden. Mit derzeit mehr als 4 Mio. Dollar an Cash ist das Unternehmen gut finanziert, um schnelle und nachhaltige Erfolge zu generieren und parallel dazu Anleger reich zu machen!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Millennial Potash, eigener Research und eigene Berechnungen.

