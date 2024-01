Themen-ETFs: Nur für nervenstarke Hodler geeignet

Viele Themen-ETFs beeindruckten im Jahr 2023 mit einer herausragenden Performance, insbesondere durch das wiedererstarkte Interesse an Krypto-Aktien, was sogar zu dreistelligen Renditen führte. Könnten Themen-ETFs als wahre Wundermittel gelten? Leider nicht, wie sich aus der Hintergrundgeschichte der kurzfristigen Performance zeigt.

15. Januar 2024. FRANKFURT (envestor). Wohl dem, der Anfang 2023 in den VanEck Crypto & Blockchain Innovation ETF investierte. Ende 2023 stand eine Performance von atemberaubenden 263 Prozent unter dem Strich, zwar kein Tenbagger, aber doch schon Meme-Stock-verdächtig, und für einen Investmentfonds schon spektakulär. Der Global X Blockchain ETF lieferte ein Plus von 255 Prozent. Aber nicht überall lief es so spektakulär: Der Gewinn von 113 Prozent beim WisdomTree Blockchain ETF mutet dagegen fast schon bescheiden an. Erste Lektion: Krypto-ETF ist nicht gleich Krypto-ETF. Aber dazu unten mehr.

Nicht jeder Themen-ETF war ein Reichmacher

Immer wieder machen Themen-ETFs Schlagzeilen und regen damit die Fantasie, sprich: die Gier, von Anlegern an. Doch ungünstigerweise produzieren sie oft andere Schlagzeilen als „die Reichmacher“. Denn bei einigen Themen-ETFs ging es 2023 schief.

Die untere Übersicht zeigt, dass jede Hausse ihre Kehrseite hat. Wer Anfang 2023 nicht auf Blockchain-Aktien setzte, sondern, sagen wir, auf E-Auto-Infrastruktur oder Wasserstoff-Technologie, landete bei Verlusten von mitunter über 40 Prozent. Der größte Themen ETF am Markt, der iShares Global Clean Energy ETF, immerhin knapp 3,5 Milliarden Euro schwer, brach 2023 um gut 23 Prozent ein. Die 148 Themen-ETFs am europäischen Markt erwirtschafteten im Schnitt ein Plus von 18,2 Prozent im vergangenen Jahr. Das klingt gut, ist aber weniger als Anleger mit deutlich weniger Risiko mit ETFs auf den MSCI World erzielten. Der Welt-Index legte um gut 19,5 Prozent zu. Im Schnitt war die Performance von Themen-ETFs also nicht beeindruckend.

ETF

ISIN

Auflage

Kosten

Thema

Rendite 2023

Rendite 2022

Rendite 2023

VanEck Crypto&Blckchan Innovtr ETF A USD

IE00BMDKNW35

4/30/2021

0.70

Blockchain

263.35

-84.93

-10.91

Global X Blockchain ETF USD Acc

IE000XAGSCY5

1/21/2022

0.80

Blockchain

255.23



-11.56

Grayscale Future of Finance ETF USD Acc

IE000TVPSRI1

5/13/2022

0.79

Blockchain

133.17



-9.77

ETC Grp Dgtl Assts & Blckchn Eq ETF $Acc

IE00BMQ8YK98

11/12/2021

0.87

Blockchain

127.62

-74.79

-8.49

WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc

IE000940RNE6

9/7/2022

0.55

Blockchain

112.55



-9.52

Franklin Metaverse ETF USD Acc

IE000IM4K4K2

9/6/2022

0.31

Metaverse

65.23



-4.01

Xtrackers AI & Big Data ETF 1C

IE00BGV5VN51

1/29/2019

0.70

Artificial Intelligence

61.84

-30.47

1.39

WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc

IE00BLPK3577

1/25/2021

0.48

Cyber Security

60.76

-38.13

1.17

L&G Metaverse ESG Exclusions ETF USD Acc

IE0004U3TX15

9/1/2022

0.39

Metaverse

60.32



0.76

ETC Group Global Metaverse ETF USD Acc

IE000KDY10O3

3/15/2022

0.71

Metaverse

59.66



-1.49

iShares Global Clean Energy ETF USD Dist

IE00B1XNHC34

7/9/2007

0.72

Alternative Energy

-23.22

0.66

-5.27

Global X AgTech & Food Innovt ETF USDAcc

IE000EBFYWX3

2/15/2022

0.50

Hydrogen Economy

-25.38



-1.93

Global X CleanTech ETF USD Acc

IE00BMH5YL08

11/16/2021

0.60

Clean Tech

-25.65

-11.17

-7.83

VanEck Hydrogen Ecoy ETF A USD

IE00BMDH1538

3/26/2021

0.60

Hydrogen Economy

-27.19

-34.76

-7.73

Invesco Solar Energy ETF

IE00BM8QRZ79

8/2/2021

0.74

Solar

-29.39

0.79

-10.94

Global X China Elctrc Vhcl &BttryETF$Acc

IE00094FRAA6

1/18/2022

0.70

Electric Vehicle + Battery

-34.75



-2.87

Global X China Clean Energy ETF USD Acc

IE000TMA7T63

1/18/2022

0.80

Clean Energy

-35.02



-2.62

Global X Solar ETF USD Acc

IE000XD7KCJ7

2/15/2022

0.50

Solar

-35.73



-5.14

Global X Hydrogen ETF USD Acc

IE0002RPS3K2

2/7/2022

0.50

Hydrogen Economy

-38.78



-10.50

Electric Vehicle Charging Infras ETF Acc

IE000HMSHYJ6

4/25/2022

0.98

Charging Infrastructure

-43.44



-8.16



Zum Einstandskurs fehlten fast 400 Prozent

Doch es kommt noch schlimmer: Viele ETFs, die im Jahr 2023 die Lichter ausgeschossen haben, lieferten Anlegern, die schon in der Vorperiode investiert waren, nur ein bescheidenes Schmerzensgeld.

Stichwort Krypto-ETFs: Der oben erwähnte VanEck Crypto & Blockchain Innovation ETF war im Jahr 2022 um 85 Prozent eingebrochen. Das Plus von sensationellen 263 Prozent 2023 war also längst nicht genug, um die Verluste im Jahr 2022 zu kompensieren. Dafür hätte der ETF 2023 eine Rendite von knapp 650 Prozent hinlegen müssen. Es fehlten also knapp 400 Prozent.

Auf die geldgewichtete Rendite kommt es an

Themenfonds sind aber noch größere Performance-Fallen, als es die oberen Zahlen vermuten lassen. Denn es handelt sich bei der ausgewiesenen Rendite um die zeitgewichtete Rendite. Sie spiegelt die Erfahrung eines Anlegers wider, der zu Beginn der gemessenen Periode gekauft und die Fondsanteile bis zum Ende der gemessenen Periode gehalten hat. Diese Buy-and-Hold-Anleger gibt es, aber viel mehr Anleger handeln taktisch: sie steigen kurzfristig ein und aus. Sie haben eine andere Erfahrung als Buy-and-Hold-Anleger – typischerweise eine schlechtere.

Gerade bei volatilen Investments steigen Anleger typischerweise erst dann ein, wenn die Performance messbar spektakulär war. Sie verpassen damit mutmaßlich die Aufwärtsphase, nehmen dann aber den oft nachfolgenden Abschwung „mit“. Leider fällt bei Themen-ETFs nicht nur die Aufwärts-Performance spektakulär aus, sondern eben auch die Verluste in den Abwärtsphasen. Das ist das Ergebnis der hohen Schwankungsintensität dieser Investment-Vehikel. Die Erfahrung des typischen Anlegers lässt sich durch die geldgewichtete Rendite, die den Einfluss von Mittelzuflüssen misst, ganz gut erfassen. Bei volatilen Investments ist die geldgewichtete Rendite, auch Anleger-Rendite genannt, typischerweise deutlich schlechter als die zeitgewichtete Rendite.

Die Rating-Agentur Morningstar hat in einer Untersuchung ermittelt, dass die Anleger-Rendite beim oben bereits erwähnten iShares Global Clean Energy erschreckend schwach war. Wer Mitte 2018 in den Fonds einstieg und bis Mitte 2023 hielt, machte ein Plus von 14 Prozent pro Jahr. Das war eine sehr gute Rendite. Aber sie gilt eben nur für den Buy-and-Hold-Anleger. Weil aber die Masse der Mittelzuflüsse in diesen ETF erst nach der spektakulären Performance – 2020 waren es 120 Prozent plus – zustande kamen, lag die kapitalgewichtete Fünf-Jahres-Rendite bei nur bei 2,1 Prozent pro Jahr.

Anleger begeben sich bei Themen-ETFs auf eine unsichere Reise. Sie müssen nicht nur die tragfähigen Themen von Eintagsfliegen unterscheiden können, sondern wegen der ETF-Volatilität viel Mut und Können aufbringen, um den richtigen Einstiegszeitpunkt zu erwischen. Und schließlich müssen sie sicher sein, dass der ETF das gewählte Thema in der optimalen Form abbildet. Denn jeder ETF-Anbieter kocht sein eigenes Süppchen, wie die höchst unterschiedlichen Renditen bei den oberen Krypto-ETFs zeigen. Manche sind konzentriert, andere diversifiziert, und sie arbeiten alle mit unterschiedlich eingestellten Filtern und Grenzwerten, die einen wichtigen Einfluss auf die Zusammensetzung des Portfolios haben.

Die vielen Imponderabilien von Themen-ETFs machen sie eher zum Witwen-Macher von Portfolios. Reichmacher sind sie nur für die wenigen Anleger, die in der Lage sind, die Tragfähigkeit des Themas zu erfassen, den Stand des Zyklus zu ermitteln, mutig genug sind, antizyklisch vorzugehen und die Ausdauer haben, Abwärtsphasen durchzustehen.

Von: Ali Masarwah, 15. Januar 2024, © envestor.de

Ali Masarwah ist Fondsanalyst und Geschäftsführer von envestor.de, eine der wenigen Fondsplattform, die Cashbacks auf Fonds-Vertriebsgebühren zahlt. Masarwah analysiert seit über 20 Jahren Märkte, Fonds und ETFs, zuletzt als Analyst beim Research-Haus Morningstar. Seine Expertise wird auch von zahlreichen Finanzmedien im deutschsprachigen Raum geschätzt.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors.